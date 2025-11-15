Review: MONEY - IL BILANCIO DI UNA VITA at Teatro Carcano

Enter Your Email to Unlock This Article



Per la prima volta su un palco teatrale, Joe Bastianich si racconta con Money – Il bilancio di una vita. La cornice è un ristorante ormai chiuso al pubblico: i camerieri e il maître, pronti a timbrare l’uscita, vengono trattenuti da un Bastianich in vena di confidenze. Da qui parte un viaggio che ripercorre le sue radici da famiglia migrante istriana, la nonna Erminia, l’infanzia nel Queens e lo storico ristorante di famiglia. Si passa poi ai suoi anni al college, alla parentesi finanziaria a Wall Street, alle fughe in Italia e le donne amate, fino all’apertura del suo primo locale a New York, il celebre Becco. Il tema del denaro torna costantemente, come un vero fil rouge: i soldi e la loro mutevole importanza nelle diverse fasi della vita e nei diversi momenti storici.

La band che accompagna lo spettacolo è uno dei punti forti. Musicisti davvero eccezionali, capaci di sostenere tanto i pezzi più celebri quanto quelli originali, non sempre efficaci allo stesso modo. Roberto Dibitonto passa con naturalezza dal sassofono all’armonica e persino mestolo e padella; Davide Rossi porta in scena la realtà di molti artisti in Italia con un discorso toccante sulla loro condizione; Diego Paul Galtieri offre una nota più ingenua e comica; mentre Michele “Mike” Frigoli mette in scena il lato più passionale del gruppo.

Musicalmente, si va da Money dei Pink Floyd, ai Grateful Dead e a Hit the Road Jack, Money dei Pink Floyd. E non manca il confronto, anche ironico, tra la mentalità americana e quella italiana: negli USA gli inni motivazionali sono Don’t Stop Believin’ o Born to Run, da noi ci si arrangia con Gianni Morandi e un più rassegnato “Uno su mille ce la fa”.

Money è uno spettacolo sincero e mano a mano che la serata procede, il pubblico si ritrova, come i camerieri sul palco, a voler restare ad ascoltare fino alla fine. Bastianich si racconta come uomo e imprenditore, attraversando successi e inciampi, spostamenti continui tra Stati Uniti e Italia, e condividendo le sue sensazioni di non essere mai veramente arrivato o a casa, che lo portano a scoprire sempre nuove strade come quella del teatro.

La produzione Show Bees è in tour per altre due date: Torino (Teatro Colosseo - 15 novembre) e Bologna (Teatro Duse - 4 dicembre).

CAST

Joe Bastianich

Roberto Dibitonto

Michele “Mike” Frigoli

Diego Paul Galtieri

Davide Rossi

TEAM CREATIVO

UNO SPETTACOLO DI Joe Bastianich, Massimo Navone e Tobia Rossi

REGIA Massimo Navone

SCENE E COSTUMI Pier Paolo Bisleri

DIREZIONE MUSICALE Roberto Dibitonto

