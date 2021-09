BWW Feature: LA 74° EDIZIONE DEI TONY AWARDS al WINTER GARDEN THEATER

Broadway riapre i suoi teatri al pubblico e il prossimo 26 settembre tornano i Tony Awards per la stagione 2019/2020 , serata che era stata rimandata a causa della pandemia.

Questa 74° edizione è molto particolare, non solo per essere "fuori stagione" (i Tony vengono normalmente attribuiti in giugno) ma soprattutto per la purtroppo scarsa eleggibilità di show e artisti candidati nelle varie categorie: nella categoria miglior musical ce ne sono solamente tre e per questo ognuno ha ottenuto un elevato numero di nomination: Jagged Little Pill ha collezionato 15 candidature, Moulin Rouge! The Musical ne ha 14, Tina, il musical su Tina Turner ne ha invece 12. Oltre a contendersi la statuetta per il miglior musical, sono in competizione diretta in praticamente tutte le categorie. La sola in cui c'è un unico candidato, cosa che non era mai successa prima, è quella per il migliore attore in un musical: Aaron Tveit si ritrova da solo ad avere la nomination in questa categoria. Questo non significa che otterrà automaticamente la vittoria. Per vincere deve comunque superare un certo numero di voti e non è del tutto scontato. Quest'anno poi manca del tutto la categoria di Best Revival of a Musical.

Nella categoria riservata ai "play",12 nomination le ha ottenute Slave Play con il suo controverso plot sulle coppie interraziali. Segue con 11 candidature The Inheritance, arrivato a Broadway dopo 4 vittorie agli Oliviers Awards per la produzione originale del West End. Ha ottenuto 7 nomination il revival di A Soldier's Play la cui prima produzione risale al 1981. Da questo dramma a sfondo razzista fu tratto nel 1984 il film A soldier's Story diretto da Norman Jewison. Con 6 candidature troviamo poi The Sound inside scritto da Adam Rapp e che si avvale di una magistrale interpretazione di Marie-Louise Parker: 5 nomination per A Christmas Carol nella versione dell'Old Vic con due nomi eccellenti come Campbell Scott e Andrea Martin: l'attrice già vincitrice di due Tony, punta alla sua terza statuetta. Seguono altri play con poche nomination.

Tra i nomi più conosciuti, oltre a quelli citati, son in competizione anche Laura Linney per My name is Lucy Burton, Aura McDonald per Frankie and Johnny in The Clair De Lune, Jake Gyllenhaal per Sea Wall/A Life e Tom Hiddleston candidato per Betrayal .

Quest'anno comunque, più che i nominati ed i possibili vincitori lo spirito della serata è concentrato sulla celebrazione del teatro e il ritorno del pubblico ad assistere agli spettacoli dal vivo. Grande esposizione mediatica è stata data negli ultimi giorni alla riapertura di show storici come Wicked, Hamilton, Chicago, The Lion King e molti altri.

La serata della premiazione vedrà la partecipazione di un cast stellare: con la conduzione di Aura McDonald e Leslie Odom Jr., sul palco del Winter Garden Theater si avvicenderanno Idina Menzel, Kristin Chenoweth, Lin-Manuel Miranda, Ben Platt, Chita Rivera, Bebe Newirth, Kerry Butler, Kelly O'Hara, Annaleigh Ashford e molti altri nomi della Broadway Royalty.

I premi onorari di questa edizione saranno assegnati a Graciela Daniele, coreografa argentina con una lunga lista di importanti show nel suo curriculum tra cui Annie Get Your Gun, The Rink, Once On This Island, Ragtime. Suo il Lifetime Achivement Award.

American Utopia, il film di Spike Lee della live performance tenutasi a Broadway dell'opera di David Byrne riceverà il Tony della Broadway Advocacy Coalition.

L'Isabelle Stevenson Award per l'opera umanitaria sarà assegnato a Julie Halston.

Forse anche la 75° edizione dei Tony nel 2022 non sarà un'edizione a pieno ritmo, non sono infatti previste molte nuove produzioni nel corso di questa prossima stagione. L'importante è riportare il pubblico a teatro a Broadway e in tutte le altre sale del mondo per incentivare e sostenere quest'arte spesso sottovalutata ma che necessita il riconoscimento di tutto quel lavoro enorme e continuato che c'è dietro uno show o una performance. E speriamo che anche da noi, con i dovuti controlli, i teatri possano presto tornare a piena capacità.