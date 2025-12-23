Review: SWEENEY TODD at STM Studio

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

Al Teatro Arcimboldi di Milano si apre un nuovo capitolo. Questo sabato ha infatti inaugurato STM Studio, il nuovo spazio performativo del teatro, che debutta con Sweeney Todd, capolavoro di Stephen Sondheim. Una scelta significativa, che dichiara fin da subito l’identità del progetto: uno spazio pensato per un teatro musicale immersivo, vicino allo spettatore e che vuole coinvolgerlo pienamente.

STM Studio si trova al quarto piano del Teatro Arcimboldi e dispone di un ingresso riservato, quasi a segnare una separazione simbolica dal grande palcoscenico del TAM. Con soli 98 posti, disposti su due lati intorno alla scena, la sala crea un’atmosfera raccolta e avvolgente. L’impianto scenico è essenziale ma tecnologicamente curato: un led wall, un disegno luci preciso e un utilizzo suggestivo delle finestre oscurate, che lasciano intravedere il tramonto e la città, contribuiscono a costruire un ambiente sospeso tra interno ed esterno, reale e teatrale.

La storia di Sweeney Todd è nota: un barbiere ingiustamente esiliato riesce a tornare a Londra, dove scopre di aver perso la moglie e la figlia a causa di un sistema corrotto e violento. Tornato alla sua bottega, intreccia un’alleanza con la pragmatica e ambigua Mrs. Lovett, trasformando il desiderio di vendetta in un’attività tanto macabra quanto redditizia.

La scelta di inaugurare STM Studio proprio con Sweeney Todd si rivela particolarmente efficace: la dimensione ridotta della sala amplifica la tensione, immergendo completamente il pubblico nell’atmosfera oscura della Londra vittoriana immaginata da Sondheim. Anche le future produzioni annunciate, come Next to Normal, sembrano confermare una linea artistica coerente, concentrata su titoli intensi e psicologicamente complessi.

Il cast è composto da allievi della STM – Scuola del Teatro Musicale, che affrontano la partitura con impegno e consapevolezza. L’ensemble contribuisce a creare un clima claustrofobico e coinvolgente, mentre l’interprete di Sweeney Todd restituisce con efficacia la durezza e il tormento interiore del personaggio. Mrs. Lovett si distingue per un preciso controllo dei tempi comici, riuscendo a bilanciare leggerezza e inquietudine. Il lavoro di trucco curato da Emanuela Monti rafforza ulteriormente la dimensione psicologica dei personaggi. Lìultima scena, in particolare, riesce a condensare tensione e ambiguità, restituendo tutta la forza disturbante del finale. La scenografia si presenta volutamente essenziale, ma rivela una cura evidente in ogni dettaglio. Pochi elementi, scelti con precisione, definiscono gli spazi della narrazione senza appesantire la scena, lasciando che siano luci, movimenti e interpretazioni a costruire l’atmosfera.

Lo spettacolo è proposto interamente in italiano, con un adattamento firmato da Andrea Ascari, che riesce a rispettare la complessità musicale e narrativa dell’originale. Sweeney Todd resterà in scena fino all’11 gennaio, inaugurando con decisione uno spazio che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per il teatro musicale milanese.





CREDITI ARTISTICI

Musica e liriche di Stephen Sondheim

Libretto di Hugh Wheeler

Libretto e liriche italiani di Andrea Ascari

Regia di Costanza Filaroni, Marco Iacomelli e Massimiliano Perticari

Direzione vocale di Andrea Ascari

Coreografie di Ilaria Suss

Scene di Ludovico Gandellini

Costumi di Silvia Lumes e Beatrice Farina

Trucco e parrucco di Emanuela Monti

Luci di K5600 Design

Suono di Donato Pepe

CAST

SWEENEY TODD Gabriel Ridolfi, Jacopo Spunton

SIG.RA LOVETT Lia Fasolo, Chiara Gazzin, Giada Indino, Elena Sisti

ANTHONY Gabriele Bertolino, Jacopo Ferrari

JOHANNA Simona Guidi, Vittoria Montanari, Giulia Pederielli

TOBIA Matteo Pilia

GIUDICE TURPIN Matteo Morigi

MESSO BAMFORD Davide Cantore

MENDICANTE Giulia Colombo, Eleonora Veser

ADOLFO PIRELLI Andrea Ciampi

SIG. FOGG Tommaso Pigano

ENSEMBLE Valentina Alamanni, Beatrice Bonardi,

Maria Grazia Brancato, Clelia Cupido,

Eleonora G.F. Mandelli, Angela Paganelli, Giulia Russo,

Lucia Russo, Matteo Saronni,

Sarah Sogaro, Giulia Virgolino

