BWW Feature: HEATHERS IL MUSICAL School Edition in streaming su You Tube il 22 aprile 2020 alle h.21.

Un piccolo gioiello del musical internazionale Heathers the Musical arriva in streaming su You Tube nella versione italiana prodotta da Professione Spettacolo e Accademia Platafisica: questa School edition è stata registrata il 6 novembre 2018 al Nuovo Teatro Orione di Roma.

Sarà disponibile in streaming mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 21 a questo link:

https://youtu.be/z3QgcsDXLqQ?fbclid=IwAR3q8NNixX90_guICGcZKk_nClUIM7T9ovfmdXNk83uGf-EoBRvhT-kDoCo

Se volete saperne di più potete leggerne la recensione a questo link:

/italy/article/BWW-Review-HEATHERS-THE-MUSICAL-at-Teatro-Marconi-20180408

Con le musiche e libretto di Kevin Murphy e Lawrence O'Keefe questo musical è basato sul film di Daniel Waters HEATHERS - Schegge di Follia. È stato adattato in italiano da Maria Laura Platania, Brunella Platania, Marcello Sindici e Michelangelo Nari: la direzione musicale è di Rosy Messina e Sergio Colicchio.Coreografie di Marcello Sindici e la regia associata è di Brunella Platania e Marcello Sindici.

Rosy Messina e Luca Setaccioli nei ruoli di Veronica e JD

Brunella Platania ci parla di questa esperienza e di quanto sin dall'inizio ha creduto in questo musical:

E' un musical davvero rock, nel messaggio e nell'impatto musicale, che tratta tematiche scomode come il bullismo, il muro di incomprensione tra genitori e figli, i pesanti conflitti dell'adolescenza sospesa e senza riferimenti, con un tale sarcasmo da far arrivare tutto in maniera alleggerita e quindi più efficace. E la breccia la apre la musica rock! Uno spettacolo che mi girava nel cuore da tanto, e ho voluto realizzarlo col mio vivaio di giovani artisti sostenuti incredibili professionisti, con l'appoggio di un grande team, perché i miei ragazzi potessero vivere in maniera assoluta questa esperienza artistica e umana: volevo riuscissero a passare la lente di ingrandimento su un microcosmo scolastico specchio di una società malata. Bulle senza anima le Heathers? No, sono delle giovani problematiche ed incomprese che approfittano delle debolezze altrui per nascondere le proprie e auto elevarsi a divinità. Ma attenzione, la sofferenza macera gli animi in maniera diversa, e c'è che si crea una favola dissolutiva in cui è difficile salvare ed essere salvati.... Poi si cresce, bene o male.

Rosy Messina interpreta il ruolo di Veronica, la giovane eroina di questo musical: in vista di questa prima in streaming ha condiviso con noi un suo ricordo personale:

Ricordo soprattutto il momento in cui ho conosciuto il mio co-protagonista Luca Setaccioli e un secondo dopo Jd e Veronica erano già connessi l'uno all'altra! Veronica è un personaggio che porterò sempre nel cuore grazie alla super direzione registica di Brunella che ha scavato nella mia anima e mi ha riconnesso con parti di me adolescente che avevo dimenticato.

L'appuntamento è per mercoledì 22 aprile alle 21 su You Tube.





