Previews: LA NUOVA STAGIONE DELL' OFF-OFF THEATRE

Direzione artistica Silvano Spada

OFF/OFF Theatre | Stagione Teatrale 2025-2026

Dal 31 ottobre 2025 al 10 maggio 2026

DA MORGAN A BERLUSCONI E GRANDI AUTORI

Una Stagione nel segno dei Grandi Autori. “L’Altro Teatro” di Silvano Spada torna a vivacizzare la vita teatrale della Capitale con la sua ottava stagione, protagoniste le firme del teatro e della letteratura e i personaggi della contemporaneità: da Stendhal a Paul Verlaine, da Virginia Woolf ad Alessandro Manzoni, Copi, Giuseppe Patroni Griffi, Erri De Luca, Alda Merini e Truman Capote. Da “Lady Chatterley” a “Porci con le ali”, fino a storie di uomini e donne protagonisti del nostro tempo: da Jacqueline Kennedy a Silvio Berlusconi. Nel caleidoscopio dell’Off/Off Theatre, focus sul mondo giovanile e sulle relazioni sentimentali, l’universo digitale e quello dell’identità sessuale.

Data unica il 31 ottobre, per un pre-opening: dalla televisione al palcoscenico, Morgan sarà protagonista di “Stramorgan in teatro”, con Pino Strabioli, in un imprevedibile off/off show.

La stagione di Prosa inaugurerà mercoledì 5 novembre con lo spettacolo che, a grande richiesta, vede il ritorno di Urbano Barberini diretto da Daniele Falleri, nell’originale e sarcastico “Barbari, Barberini e Barbiturici”, in scena fino al 9 novembre. “Quello che non distrussero i Barbari lo distrussero i Barberini”, con un Barberini spietato, feroce e autocritico: carnefice e vittima fuse nell’urgenza di sfilarsi fastidiosi sassolini dalle scarpe in un ottovolante di risate e di accuse, tutt’altro che velate.

Un Evento: debutto in prima nazionale per “Silvio”, testo del drammaturgo Giovanni Franci, con Gabriele Guerra nel ruolo di Silvio Berlusconi accanto agli attori Priscilla Micol Marino, Riccardo Pieretti e Tiziana Sensi (12-16 novembre). In un giorno speciale, Silvio riceve la visita di tre personaggi, con i quali elabora un bilancio morale, sentimentale e politico della sua esistenza.

“Ve ne dico quattro”, è il nuovo spettacolo di Pino Strabioli in scena dal 19 al 23 novembre. Autori Pino Strabioli e Fabio Masi, l’incontro di Strabioli con alcuni celebri protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana.

Martedì, 25 novembre, in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, andrà in scena lo spettacolo in lingua inglese, “The Cenci Family”, con Konstantina Takalou, Elena Kalaitzi e Thanos Koniaris, diretti da Ioli Andreadi. La storia di una donna che sfidò il patriarcato e per questo fu uccisa.

Eva Robin’s, diretta da Andrea Adriatico ne “Il frigo”, di Copi uno dei testi più vorticosi dell’autore in cui concentra tutti suoi temi e le sue manie (28-30 novembre).

La surreale seduta psicoterapeutica di Alessandro Manzoni, nello spettacolo “Raccontami Alessandro”, con Nicola Bizzarri e Andrea Pellizzoni, al violino Francesco Romeo (6 e 7 dicembre).

Dal 10 all’11 dicembre, “Coprifuoco 2020”, il nuovo spettacolo di Paolo Tommaso Tambasco, vincitore del Concorso “Ribalta Giovani” Sezione Prosa della scorsa Stagione e votato dal pubblico e, il 17 e il 18 dicembre, “Off Stage”, coreografie di Giulia Avino, vincitrice della Sezione Danza.

Roberto Maria Azzurro è il protagonista di “Scende giù per Toledo”, lo scandaloso capolavoro di Giuseppe Patroni Griffi con le strade di Napoli, i “femminielli”, una storia variopinta e incantata, mondi perduti ma ancora sognati e la solitudine (12-14 dicembre).

Debutta sul palco di via Giulia Margherita Remotti, protagonista di “In nome della madre”, di Erri De Luca, diretta da Pierpaolo Sepe e Riccardo Festa: il racconto del mistero dei misteri e il messaggio d’amore più rivoluzionario di tutti i tempi (19- 21 dicembre).

Spettacolo di Capodanno con l’ilarità di Lorenzo Balducci che torna all’OFF/OFF dal 27 al 31 dicembre con il primo testo da lui scritto e diretto, dal titolo “Salvami, mostro”. Uno spettacolo comico, grottesco e senza filtri, un irriverente one man show che esplora l’universo dei personaggi creati da Lorenzo Balducci, seguitissimi sui social e per la prima volta catapultati in una dimensione teatrale.

Danza con lo spettacolo “Parla con lei”, coreografie Andrea Palombi, sul tema dell’omosessualità femminile (3-4 gennaio) e comicità arcobaleno con Serafino Iorli nella commedia surreale “Tutto è bene quel che finisce”, diretto da Laura de Marchi (6-8 gennaio).

Debutta in prima nazionale, il nuovo spettacolo di Silvano Spada tratto, a cinquanta anni dalla sua pubblicazione, dal successo letterario “Porci con le ali” di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice, celebre manifesto generazionale, protagonisti due giovani attori di talento, Manuela Zero e Mauro Racanati (20-25 gennaio).

Un raffinato e brillante omaggio alla grande musica da film “Ciak si gira”, con Alma Manera e Beppe Convertini, scritto e diretto da Maria Pia Liotta, con coreografie e canzoni e le colonne sonore da Chaplin a Morricone, da Rota e Piovani (28 gennaio - 1 febbraio).

Eva Grimaldi e Claudio Insegno sono la coppia protagonista di “Anime in affitto”, di Claudio Insegno e Step Minotti (4-8 febbraio): amore, convivenza, crisi, divorzio e l’incapacità di separarsi davvero.

“Troppo bella, troppo bionda, troppo alta, troppo carina, troppo ‘Chiara Ferragni’”. Miriam Galanti in scena dal 12 al 15 febbraio con una stand up tragi-comedy, “Vita da bionda”, regia Giorgia Ciotola, anche coautrice.

Tra i giovani protagonisti, Guglielmo Poggi debutta in prima nazionale con “Stanno arrivando”, per la regia di Umberto Marino, uno spettacolo che esplora temi come la tolleranza, ogni forma di fascismo e il complottismo, utilizzando il linguaggio del mondo dei videogiochi per riflettere sulla società contemporanea (17- 18 febbraio).

Dal 19 al 22 febbraio, “Jackie” liberamente ispirata al testo su Jacqueline Kennedy di Elfriede Jelinek, Premio Nobel per la letteratura 2004, con Patrizia Bellucci e la danzatrice Nives Arena, per la regia di Luca Gaeta.

“Parlami Orlando”, dall’opera “Orlando” di Virginia Woolf, con Salvatore Langella, diretto da Giuseppe Bucci, in scena dal 4 al 6 marzo, tra contraddizioni di un’identità mutevole e delle passioni spesso deludenti, di una vita ricca di poesia e amore.

La grande poesia di Alda Merini in “Alda. Parole al vento”, che debutta a Roma dopo il successo al Piccolo Teatro di Milano con Donatella Massimilla, l’attrice cantante Gilberta Crispino, l’ex-detenuta Mariangela Ginetti e la pianista cubana Yousi Fortun y Perez. In questo potente testo si intrecciano poesia e storie di donne, molte delle quali vissute in carcere (7-8 marzo).

Ironia sulle criticità dell’amore con la commedia “D’amore e altre schifezze” scritta e diretta da Armando Quaranta, con Lucilla Lupaioli, Alessandro Di Marco, Nicola Civinini, Martina Montini, Sarah Nicolucci e Armando Quaranta: L’amore a volte percorre strade tortuose e misteriose e ci accomuna tutti imponendoci di accettare e accettarci (11-15 marzo).

Gaia Aprea è “L’amante di Lady Chatterley, dall’omonimo testo di David Herbert Lawrence, considerato tra i romanzi più famosi del ventesimo secolo e, a suo tempo, tacciato di oscenità per i riferimenti sessuali espliciti e messo al bando in tutta Europa e, in Italia, pubblicato nel 1960 e immediatamente sottoposto a processo (18-22 marzo).

I poeti maledetti, tra gli autori più discussi e venerati del passato, in scena dal 25 al 29 marzo per il debutto de “La cerimonia dell’assenzio - Verlaine, Rimbaud, Lautréamont, poeti maledetti”, di Antonio Mocciola, ricerche storiche Roberto Schena, con Giuseppe Brandi, Emanuele Di Simone e Francesco Petrillo, diretti da Giuseppe Brandi su musiche originali di Andrea Causapruna. Tre geni con i loro amori clandestini, droghe proibite, rituali di sesso e di morte. Quanto, quei tre giovani poeti persi nel tempo, ci somigliano?

Dal 31 marzo al 2 aprile, torna Manuela Zero in “Brotti! E non ridere che sei come loro”, regia di Davide Santi: spettacolo in musica, parole e immagini, con un inedito linguaggio cinematografico: le storie di otto personaggi storti, buffi, brutti e rotti e la loro debolezza che diventa poesia, forza e speranza.

Massimiliano Vado e Barbara Begala saranno i protagonisti di “Mi inviti a nozze”, di Valerio Groppa, in scena dall’8 al 12 aprile. Una commedia ironica e brillante sulla vita di coppia, l’essere soli e il riconoscersi.

Per la prima volta in teatro in Italia, uno dei massimi capolavori della letteratura: “Il rosso e il nero”, di Stendhal, uno spettacolo di Duccio Camerini in scena con Marcello La Bella che con lui ne ha curato l’adattamento e con Alessandra Persi, Marianna Menga, Leonardo Zarra e Lorenzo Chiarusi (14-19 aprile).

Reduce dal successo di Parigi, “Maria Josè – L’ultima regina d’Italia”, con Elena Croce, tornerà in scena dal 21 al 23 aprile in uno spettacolo di Silvano Spada. La storia di una donna controversa la cui vita è parte della storia di tutti.

Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, la performer Giulia Di Quilio con “Io, Gilda”, di Valdo Gamberutti, diretta da Luis Ernesto Donãs, nei panni di Rita Hayworth, l’icona “Gilda”. Esistere solo attraverso gli occhi di chi ci guarda o provare a capire qualcosa di noi?

“Lato Finestrino”, con Emanuele Luperto per la regia di Riccardo D’Alessandro, in scena un viaggio teatrale che mescola ironia, satira, vita sociale e leggerezza (5 - 7 maggio).

Chiusura della Stagione con “Colazione da Truman” sul genio di Truman Capote, uno dei più grandi scrittori di sempre con l’elegante ironia di Santino Fiorillo protagonista dello spettacolo, in scena il 9 e il 10 maggio.

Tra gli Eventi: Con il Patrocinio del Comune di Roma, il Festival “Drag me up” (8 e 15 dicembre) e il Premio Claudio Nobis ad un Attore/Attrice votato dal pubblico, e inoltre “James Dean… 70 anni dopo” a cinquanta anni dalla sua scomparsa, un incontro su un’icona pop, senza tempo introdotto da Silvano Spada.

QUI DI SEGUITO L'ELENCO COMPLETO DEGLI SPETTACOLI:

MM Agency & Management

Morgan con

Pino Strabioli

in

STRAMORGAN

IN TEATRO

● 31 ottobre 2025

Morgan: dalla televisione al teatro, una delle personalità artistiche più simboliche e originali della cultura e dello spettacolo italiano, in scena con l’eclettico e poliedrico Pino Strabioli, in un imprevedibile off/off show.

Alt Academy

Urbano Barberini

in

BARBARI, BARBERINI E BARBITURICI

Tragedie ridicole di un principe sulle spine

di Daniele Falleri e Urbano Barberini

regia Daniele Falleri

5 ● 9 novembre 2025

A grande richiesta, torna in scena il clamoroso successo della scorsa stagione: Urbano Barberini erede della grande dinastia Barberini a cui sono intitolate celebri strade, Palazzi e fontane della Capitale, in uno spettacolo spietato, feroce e autocritico, con risate e accuse tutt’altro che velate.

Ge.A

SILVIO

uno spettacolo di Giovanni Franci

con

Gabriele Guerra

e con Priscilla Micol Marino. Riccardo Pieretti, Tiziana Sensi

12 ● 16 novembre 2025

Silvio Berlusconi, Protagonista della storia Italiana degli ultimi decenni, incontra i personaggi della sua vita con i quali elabora il bilancio morale, sentimentale e politico della sua esistenza.

SEZIONE INCONTRI

JAMES DEAN… 70 anni dopo

Introduce l’incontro Silvano Spada

● 17 novembre 2025

James Dean è l’idolo di intere generazioni, scomparso a 24 anni in un incidente automobilistico nel 1955. Scuola di Teatro all’Actors Studio e nel Cinema con i suoi tre film: “Gioventù bruciata”, “La Valle dell’Eden”, e il “Gigante”, ha simboleggiato la ribellione degli adolescenti, ha modellato giovani di tutto il mondo e il suo stile di vita e la sua tragica fine ne hanno creato il mito, un personaggio di culto e un’icona pop, senza tempo.

Ingresso gratuito

Alt Academy

Pino Strabioli in

VE NE DICO QUATTRO

Uno spettacolo di Pino Strabioli e Fabio Masi regia Fabio Masi

19 ● 23 novembre 2025

Pino Strabioli e il racconto degli incontri, gli aneddoti e le amicizie nell’affresco di un’epoca teatrale che ha segnato profondamente la cultura italiana.

EVENTO

Company Reon

THE CENCI FAMILY

Cast

Konstantina Takalou

Elena Kalaitzi

Thanos Koniaris

Crew

Direction Ioli Andreadi

Play Ioli Andreadi & Aris Asproulis

With the kind sponsorship of J. F. Costopoulos

The Cenci Family is published by Kapa Publishing House

● 25 novembre 2025

Beatrice Cenci, un padre cinico, l’avidità della Chiesa, la paura dell’inquisizione e l’onore infangato di una figlia e la sua vendetta in un mondo, non soltanto storico, in cui il potere del patriarcato si ritorce contro chiunque osi sfidarlo.

In lingua inglese con sopratitoli in italiano

L’Altra Soc. Coop. e Teatri di Vita

Eva Robin’s in

IL FRIGO

di Copi

uno spettacolo di Andrea Adriatico

28 ● 30 novembre 2025

“Il Frigo” è uno dei testi più vorticosi di Copi in cui sono concentrati tutti i suoi temi e le sue manie di violenze, sessi indefiniti e la sprezzante ironia delle disgrazie e delle ingiustizie della commedia umana, sullo sfondo di una incommensurabile solitudine.

Stendhart

RACCONTAMI ALESSANDRO

di e con Nicola Bizzarri Andrea Pellizzoni

al violino Francesco Romeo

6 ● 7 dicembre 2025

Un Alessandro Manzoni inedito e, a tratti, contemporaneo: il vero uomo che si nasconde dietro allo scrittore e che svela le sue esperienze, gioie, paure, amori e buffe curiosità.

Ondadurto Teatro EVENTO

DRAG ME UP - Queer Art Festival 2025

UMANAMENTE EROӘ

8 e 15 dicembre 2025

Con il Patrocinio del Comune di Roma, “Drag me up – Queer Art Festival” direzione artistica, Karma B e Margò Paciotti, in un progetto di Ondadurto Teatro: Un polo di condivisione più un pubblico vasto e curioso.

A.C. Scimone Sframeli di Messina

COPRIFUOCO 2020

scritto e diretto da

Paolo Tommaso Tambasco con

Francesco Cotroneo, Ivo Randaccio, Nila Prisco

10 ● 11 dicembre 2025

Il Covid, le paranoie, le chiusure della vita sociale, le imposizioni governative in un letargo imprevisto con lo smarrimento, le convivenze forzate, le solitudini e, in quel clima, le crisi e le rese dei conti.

Roberto Maria Azzurro in

SCENDE GIÙ PER TOLEDO

dal romanzo di Giuseppe Patroni Griffi

un progetto di Roberto Maria Azzurro

12 ● 14 dicembre 2025

Uno dei testi più celebri di Giuseppe Patroni Griffi, un autore che ha fatto scandalo: le strade di Napoli, “I femminielli”, una storia variopinta e incantata, mondi perduti ma ancora sognati e con la solitudine, unico approdo.

OFF STAGE

Palcoscenico Danza Classica

con Mirco Di Santo, Gaia Marcaccioli, Francesca Musarra, Chiara Rossi

regia e coreografia Giulia Avino

17 ● 18 dicembre 2025

Dietro le quinte, la ritualità, routine, tecnica, sudore con gli aspetti fondamentali del lavoro instancabile del ballerino classico.

Miracle Pictures

Margherita Remotti in

IN NOME DELLA MADRE

di Erri De Luca

regia Pierpaolo Sepe e Riccardo Festa

19 ● 21 dicembre 2025

Il racconto che, oltre ogni confine di religione, di logica e di parola, ci restituisce la concretezza del mistero dei misteri e il messaggio d’amore più rivoluzionario di tutti i tempi.

SPETTACOLO di CAPODANNO

L’Altra Soc. Coop. e Teatri di Vita

Lorenzo Balducci in

SALVAMI, MOSTRO

uno spettacolo di Lorenzo Balducci

27 ● 31 dicembre 2025

Un irriverente one man show, un inno alla cultura pop con i celebri personaggi creati da Lorenzo Balducci sui social e migliaia e migliaia di follower e, per la prima volta, catapultati nella dimensione teatrale.

Mandragora Dance Company

PARLA CON LEI

Elena Mecozzi, Maya Nardi, Miriam Caraffini, Ginevra Lenti, Alice Maglio, Almudena Isusi, Alessia Sforza, Valentina Esposito, Francesca Iuliano

coreografie Andrea Palombi

musiche Andrea Palombi – film Abla con Ella

assistente coreografie Francesca Iuliano e Valerio Villa

3 ● 4 gennaio 2026

Uno spettacolo di danza sul tema dell’omosessualità femminile e di come è vissuta sia emotivamente che fisicamente: uscire allo scoperto o non infrangere un tabù, rischiando di perdersi?

Teatro Segreto

TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE

di e con Serafino Iorli

e con Carmelo Poppo Mianulli

collaborazione ai testi Federica Tuzi, Laura de Marchi

regia Laura de Marchi

6 ● 8 gennaio 2026 Una commedia surreale che, con comicità, trasforma l’angoscia di vivere in un circo delirante, e un tutorial esistenziale: una seduta di gruppo per ognuno di noi.

Ge.A

Manuela Zero Mauro Racanati in

Quando i nostri genitori erano

PORCI CON LE ALI

uno spettacolo di Silvano Spada

20 ● 25 gennaio 2026

A cinquant’anni dall’uscita dello scandaloso “Porci con le ali” di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice, considerato tra “i grandi romanzi del Novecento”, in contesti storici diversi, analogie e differenze tra genitori, figli e nipoti.

A.C. Alta Classe Accademia dello Spettacolo

Alma Manera Beppe Convertini in

CIAK SI GIRA… CINEMÀ

un concerto spettacolo di Maria Pia Liotta

al pianoforte Kozetta Prifti

ballerini solisti Egon Polzone e Elisabeth Casuccio

28 gennaio ● 1 febbraio 2026

Uno spettacolo multidisciplinare con coreografie e canzoni indimenticabili, colonne sonore e pagine del cinema internazionale, da Morricone a Chaplin, Rota e Piovani.

Maximo Event di Nicolò Innocenzi

Eva Grimaldi Claudio Insegno in

ANIME IN AFFITTO

di Claudio Insegno e Step Minotti

regia Claudio Insegno

4 ● 8 febbraio 2026

Una commedia divertente, profonda, tenera e sfacciata che esplora l’amore, la convivenza, la crisi di coppia, il divorzio e l’incapacità di separarsi davvero.

Myagi Entertainment

Miriam Galanti in

VITA DA BIONDA

di Miriam Galanti, Giorgia Ciotola

regia Giorgia Ciotola

12 ● 15 febbraio 2026

Con uno sguardo alla Stand up, tra ironia e sarcasmo, luoghi comuni, stereotipi, e pregiudizi il fenomeno del “Biondo-Shaming” che attira attenzioni e superficiali approcci maschilisti non richiesti.

Guglielmo Poggi in

STANNO ARRIVANDO

di Umberto Marino

17 ● 18 febbraio 2026

Comandano, menano, credono nei complotti, occupano spazi, l’eroe di un videogioco ci spinge a pensare a quel che dovremmo fare, e che, molto probabilmente non faremo.

Patrizia Bellucci in

JACKIE

di Elfriede Jelinek con la danzatrice Nives Arena

regia Luca Gaeta

19 ● 22 febbraio 2026

Jacqueline Kennedy è la first lady americana più famosa della storia, prima influencer del mondo e prototipo di donna, moglie, madre e vedova e specchio di qualcosa che ci appartiene.

Teatro Segreto

Salvatore Langella in

PARLAMI, ORLANDO

liberamente tratto da Orlando di

Virginia Woolf

adattamento e regia Giuseppe Bucci

4 ● 6 marzo 2026

Virginia Woolf racconta un Orlando, anima pura che attraversa i secoli: una riflessione sull’amore, i pregiudizi, la società, le differenze tra i sessi e l’arte e la poesia.

CETEC ALDA. PAROLE AL VENTO

uno spettacolo di Donatella Massimilla

con Donatella Massimilla, Gilberta Crispino, Mariangela Ginetti

al pianoforte Yousi Fortun Y Perez

7 ● 8 marzo 2026

Una inedita drammaturgia teatrale e musicale che intreccia la vita e le opere di Alda Merini, in una emozionante riflessione sulle carceri, nella memoria e per il futuro.

Bluestocking

D’AMORE E ALTRE SCHIFEZZE

Con Nicola Civinini, Alessandro Di Marco, Lucilla Lupaioli, Martina Montini, Sarah Nicolucci, Armando Quaranta

scritto e diretto da Armando Quaranta

11 ● 15 marzo 2026

L’amore, a volte inesorabilmente senza preavviso, percorre strade tortuose e misteriose: una diagnosi ironica e amara che accomuna tutti e che ci impone di accettare e accettarci.

Ge.A

Gaia Aprea in

L’AMANTE DI LADY CHATTERLEY

liberamente tratto dall’omonimo romanzo di

David Herbert Lawrence

adattamento e regia Gaia Aprea

18 ● 22 marzo 2026

Da “L’amante di Lady Chatterley” di David Herbert Lawrence, considerato tra i romanzi più famosi del ventesimo secolo e, a suo tempo, tacciato di oscenità per i riferimenti sessuali espliciti e messo al bando in tutta Europa e, in Italia, pubblicato nel 1960 e immediatamente sottoposto a processo.

Mentite Spoglie Teatro

LA CERIMONIA DELL’ASSENZIO

Verlaine, Rimbaud, Lautréamont, poeti maledetti

di Antonio Mocciola

con Giuseppe Brandi, Emanuele Di Simone e Francesco Petrillo

regia Giuseppe Brandi

25 ● 29 marzo 2026

Verlaine, Rimbaud e Lautrèamont, tre geni con i loro amori clandestini, droghe proibite, sesso sfrenato, poesie oscene e ardite provocazioni: quanto, quei tre giovani poeti persi nel tempo, ci somigliano?

Stefano Francioni Produzioni

Manuela Zero in

BROTTI!

… e non ridere che sei come loro!

di Manuela Zero e Davide Santi

Davide Santi – chitarra Cecilia Drago – violino

regia Davide Santi

31 marzo ● 2 aprile 2026

Dopo il successo della scorsa stagione all’Off/Off e aver vinto il premio della critica Amnesty International, torna in scena l’innovativo spettacolo che, in un mondo che ci vuole impeccabili, belli e perfetti suggerisce che la vera forza sono anche le debolezze che si fanno poesia, speranza e coraggio.

Barbara Begala e Massimiliano Vado in

MI INVITI A NOZZE

di Valerio Groppa

8 ● 12 aprile 2026

Con ironia e profondità, essere soli tra tanti può portare a riconoscersi, avvicinarsi e rivelarsi fragilità, amori falliti e la scoperta della paura di essere soli e il bisogno di contatti e comprensioni.

United Artists

IL ROSSO E IL NERO

di Stendhal

uno spettacolo di Duccio Camerini

con Marcello La Bella, Duccio Camerini, Alessandra Persi, Marianna Menga, Leonardo Zarra, Lorenzo Chiarusi

adattamento di Duccio Camerini e Marcello La Bella

14 ● 19 aprile 2026

Per la prima volta in Italia in palcoscenico uno dei massimi capolavori della letteratura: un thriller, sensuale e sentimentale e la cronaca di seduzione, rabbia, ossessione e, perfino, lotta di classe.

Ge.A

Elena Croce in

MARIA JOSÉ, L’ULTIMA REGINA D’ITALIA

uno spettacolo di Silvano Spada

21 ● 23 aprile 2026

Gli avvenimenti storici vanno giudicati, anche con severità, quando è chiara e definitiva la verità dei fatti. Poi, con il trascorrere degli anni, nel bene e nel male, quella storia appartiene a tutti.

Joy

Giulia Di Quilio in

IO, GILDA

drammaturgia Valdo Gamberutti

regia Luis Ernesto Doñas

29 ● 30 aprile 2026

Rita Hayworth, l’icona Gilda, frammenti sparsi di troppe vite in una e nessuna davvero intera. Esistere solo attraverso gli occhi di chi ci guarda o provare a capire qualcosa di noi?

Orizzonti Artistici Modamusicateatro

Emanuele Luperto in

LATO FINESTRINO

uno spettacolo di Riccardo D’Alessandro

5 ● 7 maggio 2026

Comico e umano, in un microcosmo variegato e grottesco, lo spettacolo mescola satira, leggerezza, ansie contemporanee e diseguaglianze sociali con una spinta a sfidare le proprie paure.

Ge.A

Santino Fiorillo in

COLAZIONE DA TRUMAN

cura di Pino Strabioli

9 ● 10 maggio 2026

Il genio di Truman Capote, uno dei più grandi scrittori di sempre, adorato e osannato fino al giorno in cui divulgò le confidenze dell’alta società di New York che segnò l’inizio della fine della sua parabola.