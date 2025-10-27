Review: NESSUNO DOPO DI TE al TEATROSOPHIA

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



È tornata in scena dopo due anni al Teatrosophia la pièce Nessuno dopo di te scritta e diretta da Guido Lomoro con coreografie e movimenti scenici curati da Maria Concetta Borgese. La novità di questa nuova edizione è nel cast che vede nei due ruoli di Diego e Mirko, rispettivamente Bruno Petrosino e Tiziano Di Sora.

La trama rimane la stessa: un giovane insicuro e danaroso si invaghisce di un prestante escort che paga regolarmente ad ogni loro incontro. Mirko, l’escort, ai primi incontri resta molto “professionale”, per poi lasciarsi andare al sentimento. La paura dell’innamoramento che potrebbe rovinare il suo equilibrio lo porterà a compiere un gesto banale destinato a rompere il connubio sino a quel momento quasi idilliaco.

Nessuno dopo di te è la storia di un incontro tra due esseri umani con le proprie problematiche, le proprie paure, i propri limiti ma con un unico fine, la ricerca dell’amore vero, quello che fa “tremare le viscere”. Quell’amore che quando lo si trova può arrivare a spaventare.

La passionalità e la sensualità che si crea tra i due personaggi risiede, come già visto nelle precedenti messe in scena, nella profonda attenzione impiegata dal duo Lomoro-Borgese nel dirigere i loro attori spingendoli fino alla stregua delle loro possibilità. Il perfetto bilanciamento prospettato allo spettatore nell’uso delle parole, dei silenzi e dei movimenti fa si che questa pièce si distacchi dalla normalità di uno spettacolo teatrale e si vada a piazzare un gradino più in alto, quello in cui la performance diventa emozione pura e raggiunge lo spettatore nel suo io più intimo. Nessuno dopo di te va a toccare quelle corde interne ad ognuno di noi troppo spesso rimaste tese, riuscendo ad allentarle e a renderle più vicine alle corde di un’arpa melodiosa.

Guido Lomoro e Maria Concetta Borgese cullano questo spettacolo come fosse un figlio da instradare a una sua vita adulta e in Tiziano Di Sora e Bruno Petrosino hanno trovato un campo fertile, giovane, ricettivo che ha donato alla pièce una particolare tangibile emozione. I due attori hanno dipinto questi due personaggi con una cura e una spontaneità difficile da raggiungere soprattutto quando parti del testo non sono frasi di un normale dialogo ma poesie in versi. Quasi non ci si accorge delle alternanze tra questi due diversi momenti dello spettacolo. La dizione e recitazione dei due attori risulta di una naturalezza quasi sconcertante, considerata anche la continua gestualità spesso rocambolesca in cui si cimentano lungo tutto lo svolgimento. Il risultato è una suggestiva sensazione che alla fine ha lasciato parecchi occhi lucidi e a buona ragione. Tutti sappiamo che la perfezione non esiste: tuttavia non è sempre scontato riuscire a migliorare un qualcosa di già elevata qualità.

Come già evidenziato in una nostra precedente recensione, questo spettacolo pur avendo in scena due uomini, non è uno spettacolo da inserire in una specifica categoria. Il sentimento sviscerato nelle parole e nelle poesie di Guido Lomoro è quello dell’amore fine a se stesso. Un amore che esiste e che può esistere tra uomo e donna, tra due uomini o tra due donne con la stessa identica intensità. Un amore così forte che chi ha la fortuna di conoscerlo almeno una volta nella vita - che duri un giorno, un anno, o più a lungo –quando finisce lascia una traccia indelebile nel più profondo del proprio cuore. Quel sorriso finale che Diego rivolge a Mirko prima del buio in sala è la dimostrazione che anche nell’addio l’amore ha vinto.

In questa occasione è stato presentato il volume Nessuno dopo di te con le poesie di Guido Lomoro e la prefazione con appunti scenografici di Maria Concetta Borgese. Il volume, stampato in 250 copie numerate e autenticate dai due artisti, è edito dalla Medart per la collana “Orsola Milani danza e poesia” e curata da Claudio Marrucci.

Teatrosophia

presenta

NESSUNO DOPO DI TE

Scritto e diretto da Guido Lomoro

Coreografie e Movimenti scenici Maria Concetta Borgese

con Tiziano Di Sora e Bruno Petrosino

Disegno luci Gloria Mancuso

Fotografia e Grafica Manuela Giusto

Reader Reviews

Don't Miss a Italy News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...