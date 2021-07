BWW Feature: BROADWAY CELEBRATION COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Tour 2021/22

BROADWAY CELEBRATION

I GRANDI SUCCESSI DEL MUSICAL IN CONCERTO SPETTACOLO

Brani tratti da: Rocky Horror Show, Jesus Christ Superstar, Rent, Mamma Mia!

Sister Act, Les Misérables, Cats, Hairspray, Hair, Grease, Evita, The Phantom of the Opera...

PRESENTA UMBERTO SCIDA

Una produzione Marco Caselle, Alex Negro per Palco5.

I due fondatori uniscono la loro ventennale esperienza nel settore del Musical il primo, e nel Gospel internazionale il secondo, per dar vita ad una serata imperdibile con un cast di 24 performer e musicisti per i grandi successi del Musical. 10 sono i performer di fama nazionale che compongono la sezione dei solisti, accompagnati da una band d'eccezione e supportati da altrettanti coristi.

Non sarà un semplice concerto, ma una esperienza di storytelling attraverso parole e canzoni, come insegna il teatro di Broadway. La serata, infatti, verrà raccontata da Umberto Scida, già noto in tutto il Paese per le sue interpretazioni teatrali, definito Re dell'Operetta Italiana e con grandi produzioni di Musical alle spalle.

Il M° Alex Negro, fondatore del famoso Sunshine Gospel Choir, dirigerà la musica e le voci

Lo spettacolo ha già avuto successo in molte citta italiane

Teatro della Luna (Milano) | Teatro Alfieri (Torino) | Palageox (Padova) | Pala Ubi Banca (Cuneo) Teatro Open Jobs (Varese) | Teatro Toniolo (Mestre) | Auditorium Santa Chiara (Trento) | Teatro Comunale (Carpi) | Teatro Splendor (Aosta) | Teatro Coccia (Novara) | Teatro Golden (Palermo) | GruVillage 105 Music Fest (To)

Il tour riparte dal prestigioso Teatro Rossetti Trieste e raccogliendo un sonoro Sold-Out! Un incredibile consenso da parte del pubblico che in soli 4 giorni dalla messa in vendita dei biglietti ha esaurito la disponibilità

5 luglio 2021 - Trieste - Teatro Rossetti (sold out)

7 Luglio 2021 - Cento (Fe) - Rocca

8 Agosto 2021 Jesolo (Ve) - Union Lido

9 Agosto 2021 Isola di Albarella (Ve)

10 Agosto 2021 Udine - Teatro Nuovo

25 Marzo 2022 Napoli - Palapartenope

26 Marzo 2022 Roma - Auditorium Conciliazione

8 Aprile 2022 Milano - Teatro Repower

È in programma un tour primaverile in tutta Italia di cui vi abbiamo anticipato alcune date importanti, ma il calendario si arricchirà di appuntamenti nei prossimi mesi

CREDITI

Direzione di produzione e artistica

Marco Caselle & Alex Negro

Regia

Melina Pellicano

Direzione musicale

Silvano Borgatta

Presentato da

Umberto Scida

solisti

Lucrezia Bianco, Brunella Platania

Noemi Garbo, Rosanna Russo, Sofia Caselli

Marco Caselle, Guido Giordana, Salvo Montalto, Maurizio Misceo

cori di supporto

Sunshine Gospel Choir, Note Innate , Gospel Experience

live band

Silvano Borgatta - piano e tastiere

Paolo Gambino - piano e tastiere

Michele Bornengo - Basso

Mario Bracco - batteria

Federico Memme - chitarra