Zwei Einladungen zum Theatertreffen für Volkstheater

Mit „humanistää!" und „All Right. Good Night" sind gleich zwei Produktionen des Volkstheaters zum 59. Berliner Theatertreffen eingeladen. Sieben Juror*innen wählten unter 540 Inszenierungen im deutschsprachigen Raum die 10 „bemerkenswertesten" Aufführungen, die von 6. bis 22. Mai in Berlin präsentiert werden.

„humanistää!" nach Ernst Jandl in der Regie von Claudia Bauer feierte am 15. Jänner Premiere und begeistert nicht nur die österreichischen Kritiker*innen und das Publikum. Die Theatertreffen-Jury befindet „ein Fest für Jandl". Dies ist die 4. Einladung für Regisseurin Claudia Bauer zum Berliner Theatertreffen. „humanistää!" ist die einzige Produktion aus Österreich in der diesjährigen Auswahl.

Mit „All Right. Good Night" von Helgard Haug//Rimini Protokoll ist nach dem erfolgreichen Projekt „Black Box" die zweite Produktion des Theaterkollektivs im Programm des Volkstheaters zu sehen. Die Premiere der Koproduktion des Volkstheaters fand bereits am 16. Dezember im HAU Hebbel am Ufer Berlin statt und ist am 30. & 31. März in Wien zu sehen. Karten sind ab morgen erhältlich.

„All right. Good night." ist ebenso für Mühlheimer Dramatikpreis 2022 nominiert.

Bisher wurde das Volkstheater 1970 mit „Change" erst ein Mal zum Theatertreffen eingeladen.

Hattrick: 2 Mal Theatertreffen, 1 Mal Mühlheimer

„Ich freue mich unheimlich, dass wir in unserer ersten richtigen Spielzeit mit gleich zwei Produktionen beim Theatertreffen vertreten sind. Unglaublich. Ich bin so stolz auf das ganze Team und das Haus, das dies ermöglicht hat." (Künstlerischer Leiter, Kay Voges)



