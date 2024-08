Video: MJ – Das Michael Jackson Musical: Benét Monteiro in der Titelrolle!

Enter Your Email to Unlock This Article



Musikgeschichte live on stage: Am 1. Dezember feiert Stage Entertainment die Deutschlandpremiere des mit vier Tony Awards ausgezeichneten Broadway-Erfolgs MJ – The Michael Jackson Musical. Jetzt steht die Besetzung fest: Benét Monteiro wird MJ!

Michael Jackson ist eine künstlerische Ikone und ein absoluter Weltstar. Für die Besetzung seiner Rolle in MJ – Das Michael Jackson Musical rief Stage Entertainment zu weltweiten Castings auf. Dazu Casting Director Ralf Schaedler: „Wir haben nicht nur einen Darsteller gesucht, der an die gesangliche und tänzerische Performance Michael Jacksons herankommt, sondern auch jemanden, der den einzigartigen künstlerischen Vibe Michael Jacksons auf der Bühne erlebbar machen kann. Die Castings für diese Titelrolle waren für uns also eine ganz neue Herausforderung. Als ich Benét Monteiro erstmals als Michael Jackson performen sah, wusste ich sofort: Er ist wie für diese Rolle gemacht. Mit seinem Charisma gibt er dem Publikum das Gefühl, dass man einen wirklichen Superstar auf der Bühne erlebt.“

Überzeugt hat Benét Monteiro sowohl mit seinem gesanglichen und tänzerischen Talent als auch mit seiner einzigartigen Stilistik und seiner sichtbaren Faszination, die er für das musikalische Werk des Ausnahmekünstlers verspürt. „Ich kenne keinen anderen Darsteller, der so vielfältig, leidenschaftlich, begabt und ehrgeizig ist wie Benét. In meinen Augen haben wir mit ihm die perfekte Besetzung für die Titelrolle gefunden“, so Ralf Schaedler weiter.

MJ – The Musical Schöpfer Christopher Weeldon über Benét Monteiro: „Benét hat für uns in London vorgesprochen, ganz am Anfang unseres Prozesses, noch bevor wir die Show kreiert hatten, und schon damals waren wir verblüfft und begeistert von seinem unglaublichen Charisma, seiner Starpower und seinem Verständnis von Michaels Sprache. Ich freue mich enorm, mit diesem unglaublich talentierten jungen Mann bei MJ in Hamburg zusammenzuarbeiten.“

Bis Oktober 2023 stand Benét Monteiro als Hauptdarsteller in HAMILTON auf der Bühne des Stage Operettenhauses, anschließend brillierte er in der Weltpremiere des Disney Musicals HERCULES in der gleichnamigen Titelrolle im Stage Theater Neue Flora. Nun spielt er Michael Jackson in MJ – Das Michael Jackson Musical und erfüllt sich damit einen ganz besonderen Traum: „Das ist die Rolle, auf die ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Michael Jackson ist ein Genie und der größte Entertainer aller Zeiten. Die Möglichkeit zu haben, mit der Titelrolle in seine Welt einzutauchen, ist das Beste, was mir passieren kann. Es ist mir eine große Ehre und ich werde Alles geben, um seinem Vermächtnis gerecht zu werden und – was am wichtigsten ist – ab Dezember jeden Abend seine Musik mit dem Publikum in Hamburg zu feiern.“

Über Benét Monteiro

Nach Abschluss seines Studiums an der ETMB Musical Theater School of Brasilia begann der gebürtige Brasilianer seine Musical-Karriere als Seaweed in HAIRSPRAY in Rio de Janeiro und als Jack in INTO THE WOODS in São Paulo. Auf verschiedenen AIDA-Kreuzfahrtschiffen begeisterte er das Publikum in den unterschiedlichsten Shows. Von großer Bedeutung für Benét Monteiro sind sein Vocal Coach Rodrigo Soalheiro, der ihn seit 2010 auf jede Rolle vorbereitet, und die Unterstützung durch seine Schwester Monique Monteiro. Neben seinen Bühnenengagements machte er CD-Aufnahmen mit dem Künstler, DJ und Produzenten smiie. 2021 erschien unter dem Künstlernamen ´Angeluz´ Benéts Debüt-EP mit der Single ”Can We Go On”.

Benét Monteiro begeisterte schon über 5 Millionen Zuschauer:innen in Deutschland

In Deutschland gehört Benét Monteiro heute zu den erfolgreichsten Musicaldarstellern. Insgesamt hat er schon über 5 Millionen Zuschauer:innen begeistert, darunter als Cover Simba in Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN im Stage Theater im Hafen in Hamburg und als Cover Eddie bei der Tour der Stage Entertainment Eigenproduktion SISTER ACT. Danach war er als alternierende Lola und Swing in KINKY BOOTS am Stage Operettenhaus in Hamburg, als Jagwire in BAT OUT OF HELL am Stage Metronom Theater in Oberhausen, als Sky in MAMMA MIA! am Stage Theater des Westens in Berlin, als Kristoff in Disneys DIE EISKÖNIGIN im Stage Theater an der Elbe, als Alexander Hamilton in HAMILTON im Stage Operettenhaus und zuletzt im Disney Musical HERCULES in der gleichnamigen Hauptrolle im Stage Theater Neue Flora in Hamburg zu sehen.

Über MJ – Das Michael Jackson Musical

Rund um die Entstehungsgeschichte der 1992er „Dangerous“-Welttournee präsentiert MJ – Das Michael Jackson Musical einige der beliebtesten und meistverkauften Songs der Musikgeschichte überhaupt und geht über die einzigartigen Moves und den unverwechselbaren Sound des Stars weit hinaus. Das von dem mit dem Tony Award® ausgezeichneten Regisseur und Choreographen Christopher Wheeldon und der zweifachen Pulitzer-Preisträgerin Lynn Nottage inszenierte Bühnenspektakel bietet einen seltenen Einblick in den kreativen Geist und die Zusammenarbeit, die Jackson in den Status einer Legende katapultiert haben. Das Bühnenbild hat der mit einem Tony Award® und zweifachem Emmy Award® prämierte Derek McLane („Moulin Rouge! Das Musical”) entwickelt, das Lichtdesign die gefeierte sechsfache Tony Award® Gewinnerin Natasha Katz (“An American in Paris“). Das Kostümdesign stammt von Tony Award® und Emmy Award® Gewinner Paul Tazewell („Hamilton“), Sound Design von Tony Award® und Olivier Award Preisträger Gareth Owen („Come From Away“), Projection Design von Peter Nigrini, der zweimal für den Tony Award® nominiert war („Dear Evan Hansen“), Haare und Perücken stammen vom zweifach Emmy Award nominierten Charles LaPointe („The Color Purple“). Die Musical Supervision hat der mit dem Tony Award® nominierte David Holcenberg („Matilda“) verantwortet, der zusammen mit dem Tony Award® Gewinner Jason Michael Webb („The Color Purple“) auch Verantwortung für die Orchestrierungen und Arrangements trägt.

Am 1. Dezember 2024 feiert das mit vier Tony Awards® ausgezeichnete Musical Deutschlandpremiere im Stage Theater an der Elbe in Hamburg Premiere. Der Vorverkauf läuft. Die Show, die derzeit im Neil Simon Theater am Broadway, im Prince Edward Theater im West End und auf einer Tournee durch Nordamerika läuft, hat weltweit bereits über zwei Millionen Tickets verkauft.

Photo: Der gebürtige Brasilianer Benét Monteiro hat sich im Casting durchgesetzt und spielt die Titelrolle in MJ – Das Michael Jackson Musical (Foto: Stage Entertainment / Morris Mac Matzen)

