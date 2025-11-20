VERLIEBT, VERLOBT ... UND DANN? Comes to Weyher Theatre

🎭 NEW! Germany Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Germany & beyond. ✨ Sign Up

Die Vorstellung des Stückes „Verliebt, verlobt … und dann?“ fällt leider aus – nur hat niemand das Publikum informiert! Und so sitzen die Zuschauer erwartungsfroh im Saal, als nichtsahnend und fröhlich trällernd die Putzfrau Maria Rosemann in den Saal platzt.

Da steht sie nun, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Hausmeister Rainer im Rampenlicht. Was tun? Sie greifen zur einzig logischen Lösung: Nach einiger Erfahrung in Schulaulen und Gemeindesälen erstürmen sie die große Bühne und spielen ihre eigene Geschichte! Vom ersten Kennenlernen an der Bushaltestelle über peinliche Partys, Stadionjubel und romantische Missverständnisse bis hin zu den kleinen und großen Unterschieden im Gedächtnis an „die erste Nacht“ – alles wird hemmungslos, humorvoll und musikalisch auf die Bühne gebracht.

Neben ihren eigenen Erlebnissen dürfen auch die passenden, bekannten Schlager ebenso wenig fehlen wie auch bekannte Dialoge der Weltliteratur. Mit charmanten Improvisationen ist dieser Abend eine Liebeserklärung an die Liebe selbst – mit all ihren Höhen, Tiefen und Lachtränen.

„Verliebt, verlobt… und dann?“ katapultiert das Publikum mitten hinein in den ganz normalen Wahnsinn einer langjährigen Ehe, mit allem was das Thema „Liebe“ so hergibt. Zwischen Shakespeares „Romeo und Julia“ und eigenen, sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf Romantik ist ganz viel Raum für Songs von Elvis, Tom Jones, Freddy Quinn über Münchner Freiheit bis hin zu Wolfgang Petry – denn dieser Abend wird absoluter „Wahnsinn“!

Erhalten Sie Broadway-News auf WhatsApp Erhalten Sie aktuelle Nachrichten, exklusive Berichte und Theaterupdates direkt in der App.