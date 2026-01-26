Review: KINKY BOOTS at Metronom Theater Oberhausen

🎭 NEW! Germany Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Germany & beyond. ✨ Sign Up

Gestern Abend, am 24.01.26 um 19:30, durfte ich im Metronom Theater ein Musicalerlebnis genießen, das mich rundum begeistert hat. Schon beim Betreten des Theaters spürt man, dass dieser Ort für große Shows gemacht ist - modern, großzügig, hervorragend organisiert und mit einer Atmosphäre, die Vorfreude erzeugt.

Was diesen Abend aber wirklich außergewöhnlich gemacht hat, war das Ensemble. Mit welcher Energie, Präzision und Spielfreude hier gearbeitet wird, ist schlicht beeindruckend. Jeder einzelne Darsteller fügt sich perfekt ins Gesamtbild ein, niemand bleibt blass, niemand fällt ab. Man merkt, dass hier nicht nur professionell gearbeitet wird, sondern mit echter Leidenschaft für das Musical und für das Publikum.

Ein besonderes Highlight war für mich, dass die Vorstellung auf Englisch gespielt wurde. Musicals im Original zu erleben, verleiht den Songs, den Dialogen und dem gesamten Rhythmus eine Authentizität, die man so nur selten bekommt. Die Sprache passt, der Flow stimmt, die Emotionen kommen direkter an. Persönlich würde ich mir wünschen, sehr viel häufiger Shows im Original sehen zu können - das hebt das Erlebnis auf ein anderes Niveau.

Umso mehr hoffe ich, dass ATG Entertainment diesen Weg weitergeht und künftig noch mehr englischsprachige Produktionen oder Originalfassungen ins Programm aufnimmt. Das Publikum ist dafür definitiv bereit und dieser Abend hat gezeigt, wie hervorragend das funktionieren kann.

Ein rundum gelungener Musicalabend in einem großartigen Theater, getragen von einem starken Ensemble und einer mutigen, absolut richtigen Entscheidung für die Originalsprache. Genau so darf Musical sein.

https://www.metronom-theater.de/

