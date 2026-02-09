Review: SWEENEY TODD at Stadttheater Bremerhaven

🎭 NEW! Germany Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Germany & beyond. ✨ Sign Up

Für mich persönlich ist der Kinofilm von 2007, zusammen mit Big Fish und Ed Wood, das Beste, was Tim Burton je inszeniert hat. Entsprechend hoch lag die Messlatte für meinen ersten Besuch der Bühnenversion von Sweeney Todd am 06.02.26 im Stadttheater Bremerhaven. Und was soll ich sagen? Die Bühne hat eine ganz eigene, gewaltige Energie.

Ein London, das niemals schläft

Das Erste, was ins Auge springt, ist das phänomenale und massive Bühnenbild. Durch den Einsatz der Drehbühne wirkte das viktorianische London nie wie eine bloße Kulisse, sondern wie eine lebendige, pulsierende Situation. Es herrschte durchgehend eine unheimliche, bedrohliche Stimmung, die das East End perfekt einfing.

Die Akteure: Melancholie trifft skurrilen Pragmatismus

Die Besetzung hätte kaum besser sein können:

Frank Josef Winkels verkörperte Sweeney Todd nicht als bloßen Wahnsinnigen, sondern als melancholischen Rächer. Diese Tiefe hat mich sehr beeindruckt.

Boshana Milkov als Mrs. Lovett war das absolute komödiantische Herz. Sie war genau so skurril und pragmatisch, wie man sich die Pastetenbäckerin nur wünschen kann.

Ein besonderes Highlight war die Stimme von Timothy Edlin (Richter Turpin). Seine Präsenz war unglaublich prägnant – auch wenn sein starker Akzent das Textverständnis zur Herausforderung machte, war die stimmliche Gewalt schlichtweg beeindruckend.

Orchestraler Glanz und beklemmende Momente

Das Live-Orchester unterstrich Sondheims komplexe Partitur mit einer Wucht, die man im Kino so nicht erleben kann. Es war wahnsinnig gut abgestimmt und kraftvoll. Besonders die Szene im Fogg’s Asylum blieb mir im Gedächtnis: Die Atmosphäre dort war extrem beklemmend und intensiv umgesetzt.

Mein Fazit

Zwar zog sich die zweite Hälfte nach der Pause ein wenig und das Ende kam im Vergleich zum Film fast schon abrupt, aber das schmälert den Gesamteindruck kaum. Wer Burtons Film liebt, wird von der handwerklichen Wucht dieser Bremerhavener Inszenierung begeistert sein. Ein absolut lohnenswerter Theaterabend!

