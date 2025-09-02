First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards; SHREK THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Fort Wayne & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fort Wayne Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Jami Sons-Beard
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act 2
14%
Alicia Baron
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act II
12%
Melissa Rentfrow
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
10%
Tegan Dostal
- BURLESQUE: SULTRY SONGS OF THE STAGE & SCREEN
- Three Rivers Music Theatre
8%
Tegan Dostal
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
8%
Tessa Burris
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
7%
Jayleena Grace
- ARETHA
- Indiana Musical Theatre Foundation
7%
Jakob Michael
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
6%
Martel Harris
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
5%
Caleb Curtis
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
5%
Greyson Barnett
- IT TAKES TWO
- Three Rivers Music Theatre
4%
Cass Rentfrow
- FLOPS
- Indiana Musical Theatre Foundation
4%
Anna Ousley
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
4%
Ennis Brown
- MISCAST
- Huntington Theatre Guild
3%
I’Anna Rit
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
2%
Melissa Rentfrow
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
2%
Martel Harris
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Riley McKissick
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
34%
Laura Maxwell
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
22%
Nich O’Neil
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
7%
Brittney Coughlin
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
6%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
4%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
3%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Leslie Beauchamp & Chris Rasor
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Dawn Yingling
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
2%
Mandie Kolkman/Eric Smead/Olivia Rang
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Eric Smead
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
1%
Olivia Rang / Mandie Kolkman / Eric Smead
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
1%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Kelly Bartlett
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
1%
Jakob Michael
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Capri Parrish Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
John O'Connell
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Olivia Rang
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%
Emma Houser
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
1%
Brittney L.
- AVENUE Q
- IMTF
1%
Capri Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
17%
DJ Reed
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
11%
Cynthia Smyth-Wartzok
- THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
11%
Emily Peduto
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
9%
Sarah Moloney
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
6%
Alaina Moore
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
6%
Sarah Moloney
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Austin Rausch
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Jill Bixler & Kelly Gomes
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
4%
Kelly Gomes
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
4%
Sarah Moloney
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Austin Rausch
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
3%
Haley Dee Tynes
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%ELEPHANT AND PIGGIE'S 'WE ARE IN A PLAY!'
- Purdue University Fort Wayne
3%
Rin Ulrick
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Kelly Gnomes
- AVENUE Q
- IMTF
2%
Jeanne Pendleton
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
1%
Sarah Moloney
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Angela Sahli
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%
Amber Klinker
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
1%
Rin Ulick
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%
Sarah Moloney
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Dance Production JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
48%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
16%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
13%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
13%COLLECTIVE EXPRESSIONS
- Fort Wayne Dance Collective
10%Best Direction Of A Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
29%
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
15%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
15%
David Schlumpf
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
6%
Alex Leavell
- AVENUE Q
- IMTF
5%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
4%
AJ Lorenzini
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For the Arts
2%
Andy Planck
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
2%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Julie Lyn Barber
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Andrew Sherman
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
2%
Gavin Drew
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
1%
Leslie Beauchamp
- COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Leslie Beauchamp
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
1%
Kavin Ley
- INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Christopher J. Murphy & Leslie Beauchamp
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%
Brad Beauchamp
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
1%
Bev Redman
- ELEPHANT & PIGGIE: WERE IN A PLAY!
- Purdue University Fort Wayne
1%
Andy Planck
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
0%
Leslie Beauchamp & Christopher Murphy
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
0%Best Direction Of A Play
Cynthia Smyth-Wartzok
- LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
24%
Brianna Borger
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
12%
Gavin Thomas Drew
- CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
10%
Ranae Butler
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
8%
Cynthia Smyth-Wartzok
- WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
7%
Jeff Casazza
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
6%
Reuben Albaugh
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
6%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Darby LeClear
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
5%
Andy Planck
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
4%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
4%
Mark Ridgeway
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
3%
Chip Davis
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Marcus Deweems
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
2%
Hayley Johnson
- MACBETH
- Parlor City Shakespeare Company
1%
Christopher J Murphy
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
1%
Ellen Herendeen Reuille
- DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
0%Best Ensemble JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
27%LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
23%SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
11%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
7%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For The Arts
4%THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
3%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
2%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
1%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
1%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%RENT
- indiana musical theatre foundation
1%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
0%CURTAINS
- The Harold Company Performers
0%COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
0%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
0%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
34%
Jeremy Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
16%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
13%
Patrick Chan
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
7%
Lilian Meyers
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Andrew Holderfield
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Andrew Holderfield
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
2%
Andrew Holderfield
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Corey Lee
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
2%
Corey Lee
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Corey E. Lee
- THE LOVE TALKER
- PFW Williams Theatre
1%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
1%
Andrew Holderfield
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
1%
Andrew Holderfield
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Mark Ridgeway
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
1%
Corey Lee
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
1%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Brock Eastom
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
1%
Keith Gilbert
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
1%
McKenzie Martz
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
0%
Brock Eastom
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
19%
Anne Van Steenwinkel
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
13%
Julie Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
10%
Thomas Hall
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
6%
Danielle Webb
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
6%
Sue Coolman
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
6%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
5%
Mindy Cox
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
5%
Holly Knott
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Kelly Gomes
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Thomas Hall
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Holly Knott
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
3%
Andrew Gross
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
3%
Melissa Baughman
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
3%
Rollie Maines
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Christy Maloney & Peter Klopfenstein
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Brandon Porter
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
2%
Thomas Hall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Brandon Porter
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
2%Best Musical LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
32%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
21%SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
10%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
8%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
6%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
2%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%PARADE
- Genesis Outreach
1%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
0%CURTAINS
- The Harold Company Performers
0%HAIR
- Three Rivers Music Theatre
0%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
0%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
0%Best New Play Or Musical SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
40%24-HOUR PLAYS
- Purdue University Fort Wayne
18%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
18%MOST WANTED
- Three Rivers Music Theatre
9%THE MINUTES
- TimeVista Theater
8%IN PIECES
- Plymouth Congregational Church
7%Best Performer In A Musical
Nicky Trivino
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
25%
Erin Staugler
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
20%
Aaron Kipfer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
11%
Jaime Macklin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
8%
Darren Turney
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
6%
Seth Fisher
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
5%
Susannah Jane
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
2%
Tony Didier
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Sophie Lindwall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Sarrazine Prough
- INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
2%
Jami Sons-Beard
- BONNIE & CLYDE
- Van Wert Civic Theatre
2%
Brock Ireland
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Jackson Mckinney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
1%
Annie Olive Cahill
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Liam Fisher
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Chrissy Borne
- COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Jana Berry
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
1%
Armani Ponder-Keith
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Michaela Mooney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
1%
Martel Harris
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
1%
Todd Frymyer
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%
Gabriel Zimmerman
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Presents
1%
Caleb Curtis
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%
Melissa Rentfrow
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Tegan Dostal
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Performer In A Play
Vivian Littell
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
23%
Sophie Lindwall
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
11%
Caleb Curtis
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
10%
Kali Denny
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
6%
Jami Sons-Beard
- MURDER ON THE MENU
- Huntington Theatre Guild Act 2
5%
Jen Poiry Prough
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Alyssa Wellington
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
4%
Jami Sons-Beard
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%
Thom Grieving
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Gloria Minnich
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
3%
Carter Thurnall
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
2%
Caleb Curtis
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Kelsey Kreager
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
2%
Todd Frymier
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Brad Beauchamp
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Bob Ahlersmeyer
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Kate Black
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
2%
Maddy Morgan
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Jami Sons-Beard
- GLADYS IN WONDERLAND
- Off Stage Productions
1%
Chad Burris
- DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
1%
Callie McKinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
1%
Kat Hickey
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Jenna Boese
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
1%
Anton Phillis
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
1%
Sean Findley
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
1%Best Play THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
18%MACBETH
- Parlor City Shakespeare
14%STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
12%A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
10%WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
7%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
6%THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
5%THE MINUTES
- TimeVista Theater
4%THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
3%RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%THE CATASTROPHIST
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
2%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
2%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME
- IMTF
2%GIRL'S WEEKEND
- Arena Dinner Theatre
2%DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
1%I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
1%DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
0%26 PEBBLES
- First Presbyterian Theatre
0Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
32%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
26%
Mike Higgins
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
13%
Adam Fletcher
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Adam Fletcher
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Robert Shoquist
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
3%
Robert Shoquist
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
3%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
3%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
3%
Abby Wicker
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
3%
Adam Fletcher
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
1%
Robert Shoquist
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
1%
Adam Fletcher
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Adam Fletcher
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Jerey Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
22%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
20%
Ben Culp
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
17%
Tera Woolley
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
10%
Anthony Kirk
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
7%
Dave Martin
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
7%
Tera Wooley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
6%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
5%
Caleb Stoller
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical
McKenna Vore
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
30%
Aaron Wood
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
14%
Jessica Barker
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
7%
Elizabeth Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
6%
Christian Tyler Dorey
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
Leyna Macke
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Brad Davis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
3%
Debi Sackett
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
3%
Angelica Concepcion
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Lina Willard
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Christian Tyler Dorey
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
AJ Lorenzini
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
James Frantz
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
2%
Bob Ahlersmeyer
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Becca Daugherty
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Julie Donnell
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
1%
Melissa Rentfrow
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Jordyn Freed
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
1%
Kira Lace Hawkins
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Cass Rentfrow
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Martel Harris
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%
Martel Harris
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Josh Devine
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Thom Greving
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%
Brad Beauchamp
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
1%Best Supporting Performer In A Play
Jamison Dickey
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
25%
Kira Lace Hawkins
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Tony Didier
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
8%
Sarrazine Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
7%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Adam Cesarz
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Jen Poiry Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
4%
Tailor Grant
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
4%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
4%
Kate Black
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
3%
Athena Robinette
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
3%
Chloe Price
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Ennis Brown
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Jon Wetzel
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Lincoln Everetts
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Olivia Rang
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Jen Poiry Prough
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Caleb Curtis
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Caleb Curtis
- CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NUGHT TINE
- IMTF
2%
Jackson Mckinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%
Grant Blauvelt
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Mark GiaQuinta
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
1%
I’Anna Rit
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
1%
Grace Ludlow
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
34%INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
24%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
18%MARK TWAIN'S 'TOM SAWYER'
- Creative Arts Theatre of Bluffton
13%ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
9%TOMAS AND THE LIBRARY LADY
- Arena Dinner Theatre
3%Favorite Local Theatre
Jay County Civic Theatre
33%
Wells Community Theater
16%
Pulse Opera House
15%
Wagon Wheel Center For The Arts
13%
Purdue University Fort Wayne
4%
Creative Arts Theatre of Bluffton
3%
Fort Wayne Civic Theatre
3%
TimeVista Theater
2%
Three Rivers Music Theatre
2%
Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Arena Dinner Theatre
2%
Indiana Musical Theatre Foundation
1%
First Presbyterian Theatre
1%
Genesis Outreach Presents
1%
Huntington Theatre Guild
1%
Summit City Music Theatre
1%
The Local Archive
0%
Gaslight Playhouse
0