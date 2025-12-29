Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Dayton Awards; MATILDA Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Dayton & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Dayton Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Dayton Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Chris Beiser
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
18%
Chey Williford
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
15%
Chris Beiser
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Chris Beiser
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
13%
Chris Beiser & Allison Gabert
- HOLIDAY INN
- La Comedia Dinner Theatre
11%
Taylor Nelson
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
9%
Lula Elzy
- CATS
- Muse Machine
6%
Taylor Nelson
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theater
4%
Erica Flory
- LITTLE WOMEN
- Brookvile Community Theatre
3%
Greg Hellems
- ALICE BY HEART
- Wright State University
3%
Jessi Stark
- LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Emercita Erb & Mattison Williams
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
36%
Merci Erb & Mattison Williams
- HOLIDAY INN
- La Comedia Dinner Theatre
24%
Janet G Powell
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
17%
Jenni Jeske
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
12%
Molly Walz
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
7%
Ameera Ansari
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
4%Best Direction Of A Musical
Chris Beiser
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
22%
Chris Beiser
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
17%
Chris Beiser
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
16%
James Nelson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
14%
Krissy Hartman
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
9%
Joe Deer
- CATS
- Muse Machine
5%
Lorrie Sparrow-Knapp
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theater
4%
Greg Hellems
- ALICE BY HEART
- Wright State University
4%
Lynn Vanderpool
- PARADE
- Beavercreek Community Theatre
3%
Emily N. Wells
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
3%
Chris Harman
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
3%Best Direction Of A Play
Chris Beiser
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
47%
James Nelson
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
13%
Jimmy Straley and Annie Nereng
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
10%
Joe Deer
- DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
6%
Saul Caplan
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
5%
Adrienne Oehlers
- HOW I LEARNED TO DRIVE
- Wittenberg University
4%
Josh McCabe
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Wright State University
3%
Emily N. Wells
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
3%
Greg Malios
- EVERYBODY
- Wright State University
3%
Jonathan Emmert
- RADIUM GIRLS
- Brookvile Community Theatre
2%
Brant Russell
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
2%
Kendal Garrett
- SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
1%
Latrelle Bright
- THE COMEUPPANCE
- The Human Race Theatre Company
1%Best Ensemble JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
24%INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
17%CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
12%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
11%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
9%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Springboro Community Theatre
4%CATS
- Muse Machine
4%ALICE BY HEART
- Wright State University
3%ASSASSINS
- Springboro Community Theatre
3%CARRIE
- Wright State University
2%A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
2%DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
2%MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
1%MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- Brookvile Community Theatre
1%NIGHT WATCH
- Brookvile Community Theatre
1%RADIUM GIRLS
- Brookvile Community Theatre
1%THE APPLE TREE
- Wright State University
1%DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
1%REEFER MADNESS
- Beavercreek Community Theatre
0%A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Edward Huber
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
28%
Edward Huber
- GHOST
- La Comedia
25%
Matt Benjamin
- CARRIE
- Wright State University
14%
Bailey Compston
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theatre
11%
Meagan Kuchan Clark
- ASSASSINS
- Springboro Community Theatre
6%
Andrew Darr
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
4%
Matt Robbins
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Brookvile Community Theatre
3%
Erica Flory
- NIGHTWATCH
- Brookvile Community Theatre
3%
Diane Ferry Williams
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
2%
Jessica Drayton
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
2%
Diane Fairchild
- MS. HOLMES & MS. WATSON -APT 2B
- The Human Race Theatre Company
2%
Matt Robbins
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Becky Barrett-Jones
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
22%
Lloyd Butler
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
16%
Ryan Heinrich
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Jeffery Powell
- CATS
- Muse Machine
14%
Dave Weimer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
14%
Meghan Slowik
- HOLIDAY INN
- La Comedia Dinner Theatre
14%
Ian Axness
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
4%Best Musical MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
15%LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
14%JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
12%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
12%INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
9%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
9%CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
8%FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Children's Performing Arts of Miamisburg
4%CARRIE THE MUSICAL
- Wright State University
3%LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
3%CATS
- Muse Machine
2%REEFER MADNESS
- Beavercreek Community Theatre
2%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Children's Performing Arts of Miamisburg
2%CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
2%ALICE BY HEART
- Wright State University
2%LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
1%THE APPLE TREE
- Wright State University
0%Best New Play Or Musical SAVING CINDERELLA
- Springboro Community Theatre
44%MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
22%THE CURE
- Dayton Playhouse
13%A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
12%DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
9%Best Performer In A Musical
Alexandra Kiefaber
- MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
26%
Mark Van Luvender
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
9%
Mallory Georgia Marie
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
8%
Charmien Byrd
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
8%
Derrick Bertram
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
7%
Anthony Reed
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
5%
Brady Castillo
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Springfield Arts Council
5%
Montana Iverson
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
3%
Jordan Burnett
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
3%
Luka Ashley Carter
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Amelie Hymans
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
2%
Meghan Slowik
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Claire Northcut
- CARRIE
- Wright State University
2%
Kendal Garrett
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
2%
James Verderamo
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Lexi Lambert
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Brookvile Community Theatre
1%
David Hopkins
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
1%
Parker Williams
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
1%
Adam Thatcher
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
1%
Mary Tarkany
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
1%
Mary Ann Sprague
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
1%
Aleah Vassell
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
1%
Kevin Willardson
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
1%
Juliette Trumbull
- CARRIE
- Wright State University
1%
Cate Lightbody
- ALICE BY HEART
- Wright State University
1%Best Performer In A Play
Montana Iverson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
24%
Dylan Jackson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
23%
Junior Cruea
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
9%
Krissy Hartman
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
8%
Amelie Hymans
- THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
4%
Spruce Vedantam
- THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
4%
Nancy Mahoney
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
4%
Zach Roberts
- HOW I LEARNED TO DRIVE
- Wittenberg University
3%
John-Micheal Lander
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
3%
Kevin Willardson
- LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR
- Fairborn actors theater
2%
Annie Pesch
- THE COMEUPPANCE
- The Human Race Theatre Company
2%
Erica Flory
- SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
2%
Christine Brunner
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
1%
Darnell Pierre Benjamin
- THE COMEUPPANCE
- The Human Race Theatre Company
1%
Kelli Locker
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
1%
James Nelson
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
1%
Kerry Simpson
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
1%
Mark Van Luvender
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
1%
Maggie Lou Rader
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT. 2B
- The Human Race Theatre Company
1%
Rachel Brown
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
1%
Shonita Joshi
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
1%
Jessica Suba
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
1%
Kelly Mengelkoch
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
1%
Mierka Girten
- A FROSTY NIGHT
- The Human Race Theatre Company
0%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
48%NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
9%STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
8%THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
7%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Springboro Community Theatre
5%EVERYBODY
- Wright State University
3%DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Wright State University
3%A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
2%DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
2%HOW I LEARNED TO DRIVE
- Wittenberg University
2%MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- Brookvile Community Theatre
2%LAUGHTER ON THE 23RD FLOOR
- fairborn actors theater
2%RADIUM GIRLS
- Brookvile Community Theatre
1%SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Gabe Davidson
- MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
18%
Gabe Davidson
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
16%
Emily Powell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
16%
Gabe Davidson
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Gabe Davidson
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
12%
Josh Compston
- MACBETH
- Clark State College
7%
Chris Harman
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
4%
Chris Harmon
- THE SUGAR WITCH
- Beavercreek Community Theatre
3%
Charlie Calvert
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
3%
Dick Block
- DAD'S PLACE
- The Human Race Theatre Company
3%
Jeff Heater
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
2%
Mark Halpin
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Nick Herrera
- JERSEY BOYS
- La Comedia Dinner Theatre
32%
Nick Herrera
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
21%
Nick Herrera
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
18%
Andrew Darr
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
12%
James Dunlap
- CARRIE
- Wright State University
9%
Kaitlin Barnett Proctor
- CAMELOT
- The Human Race Theatre Company
5%
Jay Brunner
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
4%Best Supporting Performer In A Musical
Allison Gabert
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
15%
Mary Tarkany
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
10%
Ty Smith
- MATILDA
- La Comedia Dinner Theatre
8%
Tabitha Powell
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
7%
Tori Kocher
- LEGALLY BLONDE
- La Comedia Dinner Theatre
6%
Dwan Hayes
- GHOST
- La Comedia Dinner Theatre
5%
Krissy Hartman
- ROCKY HORROR SHOW
- Springfield Civic Theatre
5%
Jonathan Pendergrass
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
4%
Catie Cummings
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
4%
Chanelle Beach
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
4%
Molly Wade
- LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
3%
Elliot Chilcote
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
3%
Aidan Edwards
- CARRIE
- Wright State University
3%
Amelie Hymans
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
2%
Meghan Slowik
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Amelie Hymans
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
2%
Sara Bortz
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Brookvile Community Theatre
2%
Tim Lawrence
- CHILDREN OF EDEN
- La Comedia Dinner Theatre
2%
David Hopkins
- LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
2%
Max Bartel
- INTO THE WOODS
- La Comedia Dinner Theatre
2%
Emma Edwards
- CARRIE
- Wright State University
2%
Kailee Hoskins
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- The Brookville Community Theatre
1%
Parker Williams
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Brookville Community Theatre
1%
Erica Flory
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Brookvile Community Theatre
1%
Emerson Benbrahim
- LEGALLY BLONDE
- Yellow Brick Theater
1%Best Supporting Performer In A Play
Frankie Breit
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
19%
Tim Lawrence
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
14%
Dawn Gunter
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
10%
Leah Nickel
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
9%
Lorrie Sparrow-Knapp
- STEEL MAGNOLIAS
- Clark State College
8%
Lauren Ping
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
8%
John Ray
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- La Comedia Dinner Theatre
8%
Becky Howard
- DIE MOMMIE DIE!
- Beavercreek Community Theatre
4%
Zeke Williford
- SOUTHERN HOSPITALITY
- Brookvile Community Theatre
3%
Cooper Schairbaum
- A DISTINCT SOCIETY
- The Human Race Theatre Company
2%
Sara Bortz
- NIGHT WATCH
- Brookvile Community Theatre
2%
Aaron Hill
- THE SUGAR WITCH
- Beavercreek Community Theatre
2%
Mark Van Luvender
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
2%
Kelly Menglekoch
- MS. HOLMES & MS. WATSON - APT 2B
- The Human Race Theatre Company
2%
Kailee Hoskins
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
1%
Kailee Hoskins
- SOUTHERN HOSPITALITY
- The Brookville Community Theatre
1%
Cooper Fulwiler
- MARRIED & BURIED IN HOG HOLLER
- The Brookville Community Theatre
1%
Ryan Hester
- NIGHT WATCH
- The Brookville Community Theatre
1%
Matthew Sierra
- MS. HOLMES & MS. WATSON APT 2B
- The Human Race Theatre Company
1%
Savvy Hostetler
- ONE SLIGHT HITCH
- Troy Civic Theatre
1%
Niccole SueAnn Wallace
- 26 PEBBLES
- Troy Civic Theatre
0%Best Theatre For Young Audiences Production THE TRUE STORY OF THE THREE LITTLE PIGS
- La Comedia Dinner Theatre
29%DUCK FOR PRESIDENT
- La Comedia Dinner Theatre
23%CATS
- Muse Machine
23%THE NUTCRACKER
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
13%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Childrens Performing Arts of Miamisburg
12%Favorite Local Theatre
La Comedia Dinner Theatre
57%
The Human Race Theatre Company
13%
Springfield Arts Council
10%
Beavercreek Community Theatre
6%
The Brookville Community Theatre
5%
Muse Machine
4%
Wright State University
3%
Children's Performing Arts of Miamisburg
2%