Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards; Weathervane Playhouse Leads Favorite Theatre!

We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Columbus Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca DiFranceso
- MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
46%
Que Jones
- DON'T TELL GRETTA CABARET
- DistrictWest
29%
Patricia Wallace-Winbush
- THANK GOD I LOOK GOOD IN PINK
- Up Front Performance Space
26%Best Choreography Of A Play Or Musical
Taya Lukacsko
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
21%
Anna Elliott
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
10%
Conner Triplett
- GREASE
- Weathervane Playhouse
10%
Jill Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
8%
Jamie Markovich McMahon
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin
7%
Frankie Mitchell
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
5%
Tracey Williamson
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%
Stella Hiatt Kane
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Dionysia Williams Velazco
- WAITRESS
- Short North Stage
4%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
4%
Remi Wörtmeyer
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, CAPA, BalletMet
4%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
3%
Jennifer Sansfacon and Nik Blocker
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
3%
Amy Lang
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
2%
Nicholas Wilson
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Brandon Shaw McKnight
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Nicholas Wilson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Nicholas Wilson
- BEAUTIFUL
- Gallery Players
0%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Marci Hain
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
23%
Alexa Rybinski
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin/Evolution Theatre Company
11%
Anna Grywalski
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Wagner Costumes
- GREASE
- Weathervane Playhouse
9%
Melissa Sponseller
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
9%
Wagner Costumes
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
8%
Mackenzie Leland
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
6%
Max Cotman
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
4%
Adam Crawford
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Austin Conlee
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Neil Fortin
- MARRIAGE FIGARO
- Opera Columbus
2%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Neil Fortin
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
2%Best Dance Production 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
36%A CHORUS LINE
- Short North Stage
30%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
24%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
10%Best Direction Of A Musical
Cindi Macioce
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
23%
Joe Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
11%
Melissa Lusher
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Brian Gray
- GREASE
- Weathervane Playhouse
8%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
Allegra Libonati
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
6%
Dionysia Williams Velasco
- WAITRESS
- Short North Stage
6%
Mackenzie Leland & Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
4%
Austin Regan
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
Leda Hoffmann
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%
David J. Glover
- NEXT TO NORMAL
- CCT
3%
Scott Clay
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
3%
Ryan Shealy
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
2%
Ryan Shealy
- SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
1%
Michael Thomas
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%Best Direction Of A Play
Joe Bishara
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
14%
Jessie Glover
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
12%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
11%
Aaron Turnbull
- THE VILLIAN WORE A DIRTY SHIRT
- Weathervane Playhouse
10%
Zac DelMonte
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
10%
Lenny Leibowitz
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
9%
David Glover
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
6%
Mary McMullen
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
5%
Eleni Papaleonardos
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
5%
Jonathan Collura
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
5%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
James F. Petsche
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Ellie Levine
- GROWING PAINS
- CCT
3%
James Blackmon
- A.I. V. US
- Madlab
2%Best Ensemble 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
19%URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
11%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
7%GREASE
- Weathervane Playhouse
6%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
5%WAITRESS
- Short North Stage
5%A CHORUS LINE
- Short North Stage
5%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
4%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
1%FIREFLIES
- Curtain Players
1%ANONYMOUS - THE SECRETS SHOW
- The Nest Theatre
1%A.I. V. US
- Madlab
1%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ben Bratton
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
24%
T.J. Gerckens
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
16%
Carly Samples
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
12%
Iz Nichols
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
11%
Rae Lake
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
9%
Issac Stewart & Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
6%
Jennifer Sansfacon
- NEXT TO NORMAL
- CCT
6%
Marcella Barbeau
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
6%
Jonathan Allender-Zivic
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Denise Dumouchelle
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jeff Shellhammer
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
27%
Dee Saunders
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
14%
Lori Kay Harvey
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
12%
Carol Hayward
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
8%
Emily Foster/Dennis Davenport
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
8%
Kevin Wines
- GREASE
- Weathervane Playhouse
7%
Octavio Mas-Arocas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
6%
Emerson Slicer
- NEXT TO NORMAL
- CCT
5%
KatieAnn Bonavita
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
5%
Dr. Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
4%
Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%Best Musical 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
19%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
11%NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
7%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
6%GREASE
- Weathervane Playhouse
6%GUTTENBERG: THE MUSICAL
- The Abbey Theatre of Dublin
5%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
5%WAITRESS
- Short North Stage
5%FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
5%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
4%A CHORUS LINE
- Short North Stage
4%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
1%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
0%THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
0%Best New Play Or Musical IN THE LAND OF OZ
- CCT
40%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
27%SANTA'S WORKSHOP
- CCT
14%A.I. V. US
- Madlab
11%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
8%Best Performer In A Musical
Maya Cidale
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
12%
Andrea Hayes
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
8%
Kyle Metzler
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Joe Bishara
- GUTENBERG! THE MUSICAL!
- Abbey Theatre of Dublin
5%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
5%
Siri Nilsen Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
5%
Nicholas Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
5%
Nathan Frewen
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Taylor Greny
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Brooke Jacob
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Briana McCaffrey
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
3%
Liz Wheeler
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
3%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Alumni Summer
2%
Tara DeFrancisco
- HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
2%
Madison Keally
- GREASE
- Weathervane Playhouse
2%
Tom Cardinal
- FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
2%
Ashley James
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
2%
Katie Kress
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Thai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
2%
Ben Smallwood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Christine Monsour
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Cecilia Violetta López
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
2%
Alexa Baker
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
1%
Andre Tomlinson
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
1%
Robbie Hayes
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
1%Best Performer In A Play
Becca Blacksten
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
15%
Kate Maree
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
9%
Rachel Scherrer
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%
Tenley Stitzer
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein University
7%
Scott Douglas Wilson
- YOU'RE MY BOY
- Abbey Theatre of Dublin
7%
Labron Foy
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Brandon Anderson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
4%
Ben Smallwood
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
4%
Blade Bolton
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
4%
Claire Stancy
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Otterbein Theatre and Dance
3%
Patricia Wallace-Winbush
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Andrew Clemons
- LAURA
- Curtain Players
3%
Megan Lear
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
3%
Bronwynn Hopton
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
Leigh
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Nik Blocker
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Patrick Doss
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
2%
Orion Carter
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
2%
Perseus Wright-Delgado
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
2%
Randy Benge
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Robyn Medeiros
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Grace Beikirch
- A.I. V. US
- Madlab
1%
Stuart Yaden
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Randi Morgan
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Mark Schuliger
- COLDER THAN HERE
- Curtain Players
1%Best Play THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
17%KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
12%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
10%THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
10%IN THE LAND OF OZ
- CCT
10%MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
9%THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
8%A.I. V. US
- Madlab
6%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
6%FIREFLIES
- Curtain Players
4%COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- Madlab
2%COLDER THAN HERE
- Curtain Players
2%LUNCH BUNCH
- Available Light
2%Best Production of an Opera WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
60%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
20%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
20%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Scott Schmidt
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer musical
22%
C.G. Ryan
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater
10%
Isaac Ramsey
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
10%
Ryan Westhoven
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
7%
Samantha Tamulonis
- WAITRESS
- Short North Stage
6%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
6%
Lea Pick
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
4%
Lea Pick
- GREASE
- Weathervane Playhouse
4%
Booth Muller
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Katherine Simon
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Samantha Tamulonis
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Julia Noulin-Merat
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Ivory Mazur
- A.I. V. US
- MadLab
2%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Samantha Tamulonis
- NEXT TO NORMAL
- CCT
1%
Katherine Simon
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Ivory Mazur
- COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- MadLab
1%
Rick Metzger
- LAURA
- Curtain Players
0%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Linh Ohm
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
27%
Casey Palbicki
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
13%
David Crone
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
12%
Brandon Doeringer
- WAITRESS
- Short North Stage
12%
Emma McCalla
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
11%
Brandon Doeringer
- AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
9%
Paul Kavicky
- NEXT TO NORMAL
- CCT
6%
Kurt Mueller
- FIREFLIES
- Curtain Players
6%
Dave Wallingford
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%Best Supporting Performer In A Musical
Vivie Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
10%
Sam Bryant
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
7%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Chai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
6%
Miralhi Taylor-Martin
- GREASE
- Weathervane Playhouse
5%
Alan Tyson
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
5%
Branden Gieseke
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
4%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
4%
Kate Kelty
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
4%
Tarrin Clark
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
4%
Charlotte Emigh
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Bailey Shy
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
3%
Julie Russell
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Bessie Smith
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Andrew Caton
- GREASE
- Weathervane Playhouse
2%
Sarah Dove
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
Kate Oliver
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
David Bahgat
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Cedric Gegel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Glen Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
2%
Jacob Lisek
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
Kalee Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
2%
Tanner Wink
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
KJ Hippensteel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Hannah Bullock
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
1%Best Supporting Performer In A Play
Simone Gelety
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
17%
Becca Blacksten
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
13%
Isaac Tobler
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
11%
Chad Baker
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
9%
Owen Suarez
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
6%
Jacob Erney
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
5%
Lizzie Huelskamp
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Taylor Greny
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Madison Keally
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Cody Klimek
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
4%
Zahrohn Nelson
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
Patrick Goldman
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Curtain Players
3%
Mallory Kassoy
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Molly Watson
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
Scott Manning
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Orion Carter
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
2%
Jeff Kemeter
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Kelly Searfos
- A.I. V. US
- MadLab
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
32%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
17%PETE THE CAT
- CCT
12%BROWN BEAR, BROWN BEAR WHAT DO YOU SEE?
- CCT
10%DRAGONS LOVE TACOS
- CCT
9%YOUNG WRITERS SHORT PLAY FESTIVAL
- Madlab
9%IMAGINE THAT!
- CCT
6%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
5%Favorite Local Theatre
Weathervane Playhouse
15%
Abbey Theater of Dublin
11%
Gahanna Lincoln Alumni Summer Theatre
11%
Otterbein Theatre and Dance
10%
Short North Stage
8%
Victoria Players Children’s Theater
7%
Gahanna Lincoln Summer Theatre
6%
Little Theatre Off Broadway
4%
Columbus Children's Theatre (CCT)
4%
Morrow Little Theatre
4%
MadLab
3%
The Nest Theatre
3%
Opera Columbus
3%
Curtain Players
2%
The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Available Light Theatre
1%
Renaissance Theatre
1%
The Tipping Point Theatre Company
1%
Licking County Players
0%
IMP at MadLab
0%
C.A.M.P.Y. Columbus
0%
JB3Entertainment
0%