Clarah Passos Estreia Em Websérie Com Direção De Cynthia Falabella

Clarah Passos estreia em webserie com direção de Cynthia Falabella

Atriz e cantora, Clarah Passos, começa o ano integrando o elenco de "Ameaça Virtual", websérie com direção de Cynthia Falabella, que estreia em breve.

Na websérie um grupo de amigos resolvem terminar um trabalho de filosofia online onde eles discutem sobre o conceito de "verdade e mentira". O conflito se inicia quando todos recebem uma mensagem dizendo saber de tudo o que foi conversado na noite passada. Os oitos jovens começam uma busca pra descobrir quem vazou a conversa, enquanto isso, as ameaças pioram colocando cada um como suspeito e culpado de toda ameaça virtual que estão enfrentando.

Com direção geral de Cynthia Falabella, roteiro e assistência de Leonardo Robbi, edição de Diego Nascimento e realização do CN Artes, a websérie estreia em breve.



A artista mirim Clarah Passos já atuou em espetáculos dirigidos por grandes figuras artísticas como Cininha de Paula, Fernanda Chamma, Bernardo Berro, Cynthia Falabella e Maiza Tempesta. Protagonista com a personagem "Menina do Casarão" no espetáculo "Achados & Perdidos", dirigido por Cininha de Paula, a jovem teve a temporada de apresentações interrompida com a chegada da pandemia. Clarah participou da segunda temporada da websérie "A Fuga", dirigida por Charles Davis e da série Floresta Week, que foi transmitida na emissora VTV/SBT. Participou como arquiteta mirim do programa Bia na TV da emissora VTV/SBT e também do Festival Infantil de Cinema do SBT. Além disso, Clarah também faz trabalhos publicitários, dublagem e locução publicitária. Durante a pandemia Clarah participou do espetáculo online 'Broadway em Revista', com direção de Aurora Dias, Juliana Moulin e César Viggiani. Também estabeleceu maior contato com as redes sociais e produziu uma sequência de Lives com conteúdo sobre o universo artístico, chamado "Caixa de Perguntas da Clarah", onde fez entrevistas incríveis com diversas personalidades importantes no meio artístico. Recentemente a atriz integrou o elenco de 'João e Maria - O Musical' que teve temporada no Teatro D, em São Paulo.