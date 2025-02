Carioca - Botando Pilha Comes to Teatro do Bourbon Country

Get Access To Every Broadway Story



O show “Botando Pilha” contará com o humor ácido do Carioca e mais de quatro novos personagens. O Carioca está com o seu novo show "Botando Pilha", que promete arrancar boas risadas do público com personagens inéditos e uma performance repleta de energia e criatividade.

Conhecido por seu humor ácido e seu talento em criar figuras hilárias e cativantes, Carioca promete uma noite de muitas risadas, surpresas e, quem sabe, algo de música também…mas, sem spoilers! O humorista prefere deixar a expectativa no ar para que o público possa desfrutar ao vivo de cada momento da apresentação.

O que pode um cara com timming pro humor, deboche na medida certa, espontaneidade e talento? Pode tudo!, ainda mais quando assume o nome artístico de Carioca e faz parte do imaginário popular brasileiro.

Carioca não inventa personagens...eles nascem da observação minuciosa de figuras públicas que ganham vida nova nas "versões" de Carioca, e se tornam sucesso! Os trejeitos e os bordões criados para os inúmeros brasileiros imitados por ele são o melhor portfolio desse comediante nascido Márvio Lúcio, em Niterói, RJ.

O humorista conheceu o sucesso com o programa Pânico, em 1996, primeiro no rádio, na Rede Jovem Pan FM, e depois também na TV, passando pelas principais emissoras como convidado ou contratado.

Com a ida do programa Pânico para a Band, Carioca passou a representar o jornalista Boris Casoy no Jornal do Bóris, um dos quadros de maior audiência do Pânico na Band. Na temporada de 2013, começou imitando Edir Macedo e Marcelo Rezende, como o bispo Didi Maiscedo e Marcelo Sem Dente. Carioca e os colegas integrantes do Pânico protagonizavam o quadro de maior audiência do programa.

Em 2018, contratado pela Rede Globo estreou no programa Central da Copa com o personagem Cascadura Jr., uma imitação do comentarista esportivo Walter Casagrande Jr. Depois, foi para o Vídeo Show, onde se tornou repórter, ao lado de Maurício Meirelles e Matheus Mazzafera. No mesmo ano, anunciou sua saída da Jovem Pan, após 22 anos.

Em 2020, foi contratado pela RecordTV para integrar o programa Domingo Espetacular, fazendo imitações de artistas do elenco da emissora, como Ronaldo Ésper, Luiz Bacci e Percival de Souza. No mesmo ano, foi confirmado para participar do reality show A Fazenda, fazendo comentários com humor sobre os acontecimentos do programa e desde então, tamanho sucesso, não parou mais.

Criou, ao lado de Marcos Chiesa, o Bola, o programa de podcasting Ticaracaticast, disponível em todas plataformas digitais na internet. Gravado em São Paulo, leva convidados para bate-papos descontraídos. O sucesso não custou bater à porta. Os números provam isso com seus 2 milhões de seguidores e mais de 200 milhões de plays só no YouTube.

