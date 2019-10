BWW Previews: Talking About Teen Universe, Cult Musical HEATHERS Opens in Sao Paulo

Heathers: The Musical is a rock musical with music, lyrics and book by Laurence O'Keefe and Kevin Murphy, based on the 1988 film of the same name written by Daniel Waters. While it is a high-energy black comedy, the show opens conversations about dark issues, including bullying, teen suicide, sexual assault, and violence in schools and now receives its first theatrical production in Brazil.

Com direção geral de Fernanda Chamma, em parceria com a também diretora Daniela Stirbulov, coreografias de Mariana Barros e direção musical de Amanda Bamonte e Willian Sancar, o espetáculo de teatro musical Heathers estreia dia 5 de outubro , sábado, às 17 horas, no Teatro Viradalata, em Perdizes. Curiosidade da montagem é o formato, que propõe que parte da plateia participe do espetáculo (estes terão que chegar 40 minutos antes para orientações e "ensaio"). A montagem - a primeira no Brasil - conta a história da jovem Verônica Sawyer (Ana Luiza Ferreira) em seu último ano no colégio e as descobertas da adolescência, ao lado do namorado JD (Diego Montez). Verônica entra no grupo das três garotas mais populares da escola, as Heathers, mas será ela uma Heather capaz de tudo para ser popular? Qual o valor de uma real amizade?

Com pitadas de suspense e terror que marcam os clássicos da década de 80, Heathers tem uma legião de fãs pelo mundo todo. Baseado no filme homônimo de Daniel Waters, estrelado por Winona Ryder e Christian Slater, em 1988, no Brasil lançado como Atração Mortal, o musical de Laurence O'Keefe e Kevin Murphy, tem versão para o português de Rafael Oliveira. Entre canções que falam sobre amor, vida, morte, perdão e reconciliação, o universo jovem é apresentado de uma forma alegre e positiva, apesar de mostrar as crueldades do mundo real. É uma comédia musical de humor negro com muita energia que abre conversas sobre questões sombrias, incluindo bullying, suicídio de adolescente, agressão sexual e violência nas escolas.

Completam o elenco os atores Murilo Armacollo (cover de Jason Dean), Bruna Vivolo e Gigi Debei (Heather Chandler) Verônica Goeldi e Mariana Fernandes (Heather Duke) Carol Amaral, Isa Castro e Luisa Valverde (Heather McNamara) Ana Araújo (Srta Fleming) Arízio Magalhães (Bill Sweeney), Bruno Kimura (Paul Kelly), Gustavo Daneluz e Roberto Justino (Ram Sweeney), Lucas Colombo (Kurt Kelly), Luanna Barbosa e Luisa Phoenix (Martha Dunnstock).

Equipe criativa:

Texto/ Versão português: Rafael Oliveira

Direção: Daniela Stirbulov

Direção Geral: Fernanda Chamma

Direção Musical: Amanda Bamonte e Willian Sancar

Coreografia: Mariana Barros

Direção Residente e Assistência de Direção: Ana Elisa Mattos

Versionista: Rafael Oliveira

Diretor de Produção: Robert J Lima

Produtora Executiva: Claudia Lima

Mídias Sociais: Káthia Akemi

Elenco:

Ana Luiza Ferreira (Veronica Sawyer)

Diego Montez (Jason Dean)

Murilo Armacollo (alternante Jason Dean)

Bruna Vivolo e Gigi Debei (Heather Chandler)

Verônica Goeldi e Mariana Fernandes (Heather Duke)

Carol Amaral, Isa Castro e Luisa Valverde (Heather McNamara)

Ana Araújo (Srta Fleming)

Arízio Magalhães (Bill Sweeney),

Bruno Kimura (Paul Kelly),

Gustavo Daneluz e Roberto Justino (Ram Sweeney),

Lucas Colombo (Kurt Kelly),

Luanna Barbosa e Luisa Phoenix (Martha Dunnstock).

Ensemble:

Alice Zamur, Ana Bia Matos, Ana Itokazu, Ana Luiza Leal, Andreas Trotta, Augusto Follmann, Beatriz Soares, Carol Kiatake, Carol Pelegrini, Carol Pfeiffer, Clarice Sakamoto, Dante Morais, Davi Gazal, Deivisson Cruz, Diego Fecini, Duda Araujo, Estevão Souz, Esther Arieiv, Fabiana Marun, Giulia Propheta, Henrique Hadachi, Ingrid Sanchez, Isabella Arruda, Jean Cruz, John Seabra, Lorena Tucci, Luana Lavareda, Luís Vasconcelos, Lu Freixedas, Manu Casado, Manu Della Monica, Pedro Ogata, Renan Souza, Renata Regina, Sophia Almeida, Sophia Correia, Thayna Luanny e Vicky Maila.

Serviço:

Teatro Viradalata. Rua Apinajes, 1387, Sumaré - São Paulo-SP.

Estreia: 5 de outubro, sábado, às 17 horas .

Temporada: Até dia 17 de novembro.

Gênero: Musical.

Duração: 120 minutos.

Classificação: 12 anos.

Horários: Sábados às 17h e 21h, Domingos às 15h e às 19h e Segundas às 21h.

Ingressos: Palco: R$ 150,00 (preço único), Plateia: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia), Mezanino: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia).





