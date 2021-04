BWW Previews: 30 Years of GONZAGUINHA's Death Will Be Remembered In a Free Live Streaming

Luiz Gonzaga do Nascimento, Jr. (September 22, 1945 - April 29, 1991), better known as Gonzaguinha (in Portuguese Little Gonzaga), was a noted Brazilian singer and composer. He was born in Rio de Janeiro and he was the son of Luiz Gonzaga ('Gonzagão', 'Big Gonzaga'), the "king of baião". Gonzaguinha was killed in a car accident on April 29, 1991.

Many eminent Brazilian artists recorded his compositions, such as Maria Bethânia, Simone, Elis Regina, Fagner, and Joanna.

On the 30th anniversary his death, singer-actor Rogério Silvestre will perform a single presentation at the show GONZAGUINHA: ETERNO APRENDIZ - 30 YEARS OF SAUDADES telling stories and singing songs by the poet who took One Dream and left, thinking he was a warrior, with lands and people to conquer.

No dia que completam 30 anos da morte do cantor, compositor e poeta GONZAGUINHA, o ator cantor Rogério Silvestre fará uma única apresentação do show GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ - 30 ANOS DE SAUDADES contando causos e cantando canções do poeta que desceu o São Carlos, pegou um sonho e partiu, pensando ser um guerreiro, com terras e gentes a conquistar.

É com muito orgulho que o produtor João Luiz Azevedo e o ator cantor Rogério Silvestre convidam a todos (do país inteiro, do mundo inteiro!) para assistirem a apresentação especial do seu musical Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz - 30 Anos De Saudades justamente no dia 29 de abril/2021, data que completam 30 anos do acidente automobilístico que vitimou o poeta moleque do Estácio.

A apresentação deste espetáculo único, será no Teatro Rival Refit (RJ) e transmitida on-line, com acesso gratuito, no dia 29 de abril, as 19h.

A produção do evento conta com a contribuição solidária de todos para que sejam pagos todos os custos de produção, desde aluguel do teatro, transmissão ao vivo, equipe técnica e artística da apresentação.

A canção "É" foi o tema de abertura da recente novela global das 9, "Amor de Mãe". Lançada em 1988, no LP 'Corações Marginais', a canção expressa o desabafo de um povo que exige melhores condições de vida, direito à saúde, liberdade, trabalho, amor e respeito. Idênticos aos tempos atuais.

Suas músicas estiveram presentes em 26 produções (entre novelas, série e minisséries), desde o ano de 1977, quando a canção "Espere por Mim, Morena" esteve na trilha sonora da novela "Locomotivas", na Globo.

Em 2017, Gonzaguinha foi tema do carnaval da escola de samba Estácio de Sá, com o enredo 'É! O Moleque desceu o São Carlos, pegou um sonho e partiu com a Estácio!' e no Carnaval de 2019, o Império Serrano escolheu como samba enredo, o sucesso, "O Que é, o Que é?".

No último dia 24 de março 2021, descobriram a música "Meu Santo" - inédita e desconhecida - composta há 41 anos, para o disco "Talismã" (1980) da Maria Bethânia, mas nunca gravada.

A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) DOADOS, será oferecido, como brinde, 01 CD autografado pelo ROGÉRIO SILVESTRE.

Para tal, é necessário que seja ENVIADO o COMPROVANTE de DOAÇÃO deste valor no site SYMPLA, através deste link: https://www.sympla.com.br/gonzaguinha-30-anos-de-saudades-teatro-rival-refit-abrindo-portas-apresenta__1175206 para o produtor cultural JOÃO LUIZ AZEVEDO, em seu Tel/Zap: 21-99731-0933 + o endereço para a entrega do CD.

GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ 30 ANOS DE SAUDADES

Roteiro e apresentação: Rogério Silvestre

Com os músicos: Rafael Toledo (Guitarra, violão e voz), Cacá Franklin (percussão), Dudu Dias (baixo) e a cantora Imyra Chalar.

Diretor Musical: Rafael Toledo.

Produção, Administração, Assessoria de Imprensa e Marketing: João Luiz Azevedo

Realização: Boca Fechada Produções Artísticas e Rogério Silvestre Produções.

Data: Dia 29 de abril 2021

Horário: 19h

Transmissão ao Vivo pelo Canal do Youtube do Teatro Rival Refit: https://www.youtube.com/channel/UCJhwBwkonCUAsd4MYNrbwQ

