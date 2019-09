Speranza Scappucci Dirige MADAMA BUTTERFLY En Ouverture de Saison de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège

C'est un ouvrage qui n'avait plus été joué à Liège depuis 2001 qui ouvre la saison 2019.20 de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège. Sous la baguette de notre Directrice Musicale Speranza Scappucci et mis en scène par Stefano Mazzonis di Pralafera, Madama Butterfly de Giacomo Puccini nous emportera au Japon pour vivre l'intense drame de Cio-Cio-San. Avec Svetlana Aksenova, Alexey Dolgov, Yasko Sato et Dominick Chenes en alternance dans les rôles de Cio-Cio-San et de Pinkerton, se dessinera un formidable et tragique portrait de femme, magnifiquement servi par la musique et la dramaturgie de Puccini.

Du 13 au 28 septembre 2019

Imposant, charismatique, Ildebrando D'Arcangelo a fait forte impression sur le public dans ses incarnations de Méphistophélès dans La Damnation de Faust (Berlioz, janvier 2017) et dans Faust (Gounod, janvier 2019). Il revient à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège le 6 octobre pour un concert exceptionnel, dirigé par Speranza Scappucci, dans lequel il interprètera un programme mêlant Verdi et les grands airs dévolus au personnage du Diable au fil de l'histoire de l'opéra. Un moment diabolique à ne pas manquer !

L'Opéra Royal de Wallonie-Liège est soucieux d'améliorer sans cesse le confort en salle et l'accessibilité, pour tous, des œuvres proposées. C'est pourquoi, grâce au soutien de La Loterie Nationale, six écrans de surtitrage supplémentaires et un nouvel écran central seront opérationnels dès la première représentation de la saison.



Grâce à ce nouveau dispositif, il sera désormais possible de lire le surtitrage à partir de n'importe quelle place.



En outre, les opéras seront désormais également surtitrés en anglais, en plus du français, du néerlandais et de l'allemand.



En réponse à l'internationalisation croissante du public de notre Maison, l'adjonction du surtitrage en anglais permettra à nos visiteurs venus de l'étranger de profiter, eux aussi, de nos productions dans des conditions optimales.

Chaque année, l'Opéra Royal de Wallonie-Liège ouvre ses portes à l'occasion des Journées du Patrimoine. Ce dimanche 8 septembre de 11h à 18h, le public est convié à se promener en toute liberté dans l'Opéra pour découvrir les ors et les velours de la salle, le scintillement des lustres, ou encore le somptueux plafond peint de ce joyau d'architecture du XIXème siècle. Découverte des décors de Madama Butterfly et exposition d'une cinquantaine des plus beaux costumes, parures et coiffes issus de nos ateliers sont au programme !

Dimanche 8 septembre de 11h à 18h, gratuit et sans réservation

Nous nous retrouverons en octobre avec la version Berlioz du poétique Orphée et Eurydice de Gluck, dirigé par Guy Van Waas dans une mise en scène d'Aurélien Bory.





