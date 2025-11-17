LUCIA DI LAMMERMOOR Comes to Opera Ballet Vlaanderen

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



🎭 NEW! Belgium Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Belgium & beyond. ✨ Sign Up

Van de bijna zeventig opera’s die Gaetano Donizetti de wereld heeft nagelaten, is Lucia di Lammermoor waarschijnlijk zijn belangrijkste. Met dit dramma tragico bewees Donizetti de waardige evenknie van belcantogrootmeesters als Rossini en Bellini te zijn.

Het dramatische verhaal van Lucia di Lammermoor heeft het allemaal: in nevelen gehulde, Schotse kastelen, een familievete, een visioen, een verboden liefde, een verstoorde bruiloft, een duel, een grimmig kerkhof én een bloedige afloop.

Na alle tragiek, je raadt het misschien al, verliest ons hoofdpersonage in het laatste bedrijf haar grip op de werkelijkheid. Menig sopraan – denk aan Maria Callas of Joan Sutherland – is onsterfelijk geworden met de vocale bravoure die Donizetti voor die waanzinscène neerpende.

In onze concertante uitvoering vertolkt Vuvu Mpofu (die eerder furore maakte als Astarte in Der Schmied von Gent en als Musetta in La bohème) de partij van de gedoemde Lucia, onder leiding van de internationaal gevierde dirigent Andriy Yurkevych.

Love Theater in Belgium? Join The Community! Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age. Learn More