Festival Pays de Danses Comes to Belgium in January

C’est avec enthousiasme que nous vous dévoilons la onzième édition du Festival Pays de Danses ! Depuis 2006, en partenariat avec les centres culturels de la Province de Liège, cette biennale met la danse contemporaine au centre des rencontres, des découvertes et des partages.

Notre thématique, Héritage et territoires, vous invite à parcourir les racines, les mémoires et les métissages qui façonnent nos corps et nos imaginaires pour laisser toute la place au sensible. Car la danse révèle des histoires, des gestes transmis et des rencontres qui modèlent nos identités et tissent nos façons d’être ensemble.

En ouverture, nous avons le plaisir de vous présenter Notte Morricone de Marcos Morau, chorégraphe incontournable de la scène européenne, qui tisse musique et mouvement autour de l’univers d’Ennio Morricone pour une expérience sensible et immersive.

La clôture, elle, sera assurée par la Korea National Contemporary Dance Company (KNCDC) avec Jungle de Kim Sungyong, pièce organique et vibrante, présentée en soirée double avec Everything Falls Dramatic de Her Sungim. Le retour de la KNCDC à Liège, dix ans après sa venue, promet d’être un moment marquant du Festival.

De Liège à Verviers, de Marchin à Huy, de Charleroi à Hasselt, cette édition fait dialoguer des artistes d’Italie, d’Espagne, du Royaume‑Uni, de Palestine, de Tunisie, de Taïwan, des Pays‑Bas, de Thaïlande, de France, de Belgique et de Corée du Sud. Une traversée chorégraphique où se mêlent cultures, gestes et territoires.

Puissiez-vous trouver dans cette programmation la joie de célébrer la danse dans toute sa diversité et son pouvoir de nous relier.

