RITES Comes to Opera Ballet Vlaanderen

🎭 NEW! Belgium Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Belgium & beyond. ✨ Sign Up

Precies 100 jaar geleden beleefde Maurice Ravels La Valse zijn scenische wereldpremière bij het toenmalige Ballet van de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen. Die mijlpaal kon niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom vroegen we de Algerijns-Franse choreografe Nacera Belaza er een solo op te creëren.

Belaza’s werk staat bekend om zijn rituele karakter, met een intense wisselwerking tussen licht en duisternis. La Valse wordt in Rites geflankeerd door twee muzikale én choreografische iconen. Choreograaf Shahar Binyamini opent het drieluik met zijn Bolero X. Binyamini verdubbelt het gezelschap van OBV met extra dansers.

Zo brengt hij zijn overweldigende en tegelijk poëtische én excentrieke interpretatie van Ravels bezwerende partituur tot leven. Afsluiten doen we met Stravinsky’s Le Sacre du printemps, een van de meest iconische rituelen ooit op het toneel gebracht.

Pina Bausch creëerde met haar legendarische versie van het beroemde Lenteoffer een mijlpaal in de dansgeschiedenis. Barbara Kaufmann, voormalig danseres van het Tanztheater Wuppertal, leidt de repetities met de dansers van OBV.

BOLERO X: In samenwerking met Koninklijke Balletschool Antwerpen en Junior Ballet Antwerp.

LE SACRE DU PRINTEMPS: Een coproductie van Opera Ballet Vlaanderen en de Pina Bausch Foundation in samenwerking met het Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

Le Sacre du printemps bevat een kort moment van naaktheid. Lees hier meer over onze content warnings.

Voor Rites voorzien we enkele nagesprekken. Ontdek alle data hier.

Met steun van de Tax Shelter-maatregel van de Belgische Federale Overheid.