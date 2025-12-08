Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards; Annapolis Summer Garden Theater Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Baltimore & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Baltimore Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Suanne Eckel Thompson
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
21%
Jim Barone
- ELVIS: A MUSICAL CELEBRATION
- Milburn Stone Theatre
18%
Dry Spell
- DRY SPELL AS BLACK SABBATH
- Embassy Theatre
16%
Nate Hutchings
- NATE HUTCHINGS IN CONCERT
- Embassy Theatre
14%
Timoth David Copney
- THE BIG BROAD SONGBOOK
- Spirits, ClubCar, Lord Baltimore
13%
Joey Leavitt
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
12%
John Feffer
- THE WEDDING JESTER
- balto theatre project
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Natalie Hudson
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
8%
Amy Appleby
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
7%
Devon Johnson
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
6%
Keirsten Gasemy
- GREASE
- Cumberland Theatre
6%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
6%
Bambi Johnson & Asst. Katelyn O'Connor
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
6%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%
Arthur Cuadros
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%
Abigail Weinel and Olivia Winter
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Shalyce Hemby
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Abigail Weinel
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
4%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Julie Herber
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Christen Svingos
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
3%
Sisi Saunders
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Rikki Lacewell
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project (ESPtheatre)
3%
Jill Keith
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
3%
Mikayla Gilmer
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Sam Pinkleton
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Shari Strier Seymour
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%
Christen Svingos
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Olivia Winter
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Mark Minnick
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Jett Meisel
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lisa Chadwick
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Andrew Malone
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Tiffany Zellner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
6%
Tiffany Zellner
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Nick Cochran
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%
Dann Combs
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Miranda Secula-Rosell and Jennifer Secula
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Jennifer Clark
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Larry Boggs
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Giuliana Weiss
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
3%
Jennifer Clark
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Dann Combs
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Elizabeth Tringali and Judy Harkins
- JANE ANGER
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Dann Combs
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Nick Burt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Deana Fisher Brill
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Miranda Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Kristina Lambdin
- MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Heather C. Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Danise Whitlock & Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
David Burdick
- POTUS
- everyman
2%
Julie Cray
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Maureen O’Neal
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%Best Dance Production GREASE
- Cumberland Theatre
23%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
16%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
13%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
13%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
12%SLEEPING BEAUTY
- Cecil Dance Theatre
8%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
8%HOLIDAY ENCHANTMENT
- Cecil Dance Theatre
4%HARRIET'S HAPPIEST HALLOWEEN
- Harford Dance Theatre
3%Best Direction Of A Musical
Dr. Shane Jensen
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Anna See-Jackowski
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
9%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
7%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
6%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
5%
Kevin McAllister
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Laura Beth Wonsala
- OLIVER!
- Players on Air
4%
Sean Elias
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Andrew John Mitchell
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
Ryan Sherchak
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Constantine Maroulis
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
3%
Scott Ruble
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Dennis Clark
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
3%
Eric Bray Jr.
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
Sean Elias
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
John Desmone
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Kimberli Rowley
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Stephen Foreman
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%
Ashley Gerhardt
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%
Joel Roberson & Miranda Secula-Rosell
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Miranda Secula-Rosell
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
2%
Mark Minnick
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
1%
Rebecca Titlemann
- GYPSY
- Scottfield Theatre Company
1%
Lee Rosenthal
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
1%Best Direction Of A Play
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
11%
Al Hall
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Rain Pryor
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters (partnership)
6%
Miranda Secula-Rosell & Savanna Wright
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Dane Hutchinson
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
4%
Géné Fouché
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Kevin McAllister
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Nicole Mattis
- DOUBT
- Cumberland Theatre
4%
Tyler Gilks
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
4%
Ann Turiano
- HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Rikki Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
3%
Karen Weaver
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Nick Hrutkay
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Rebecca Wahls
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
3%
Jalice Ortiz-Corral
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
3%
Michelle Boizelle
- CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%
Jennifer Enfield
- A CHRISTMAS CAROL
- ACT Black Box Studio
2%
Seamus Miller
- A CHRISTMAS CAROL
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Sache Satta-Fleming
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Tom Wyatt
- WORKING A MUSICAL
- Colonial Players of Annapolis
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Tom Doty
- THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
2%
Laura Kepley
- POTUS
- Everyman
2%Best Ensemble DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
9%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%TOPDOG/UNDERDOG
- Spotlighter's Theatre
4%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
3%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%OLIVER!
- Players on Air
3%GODSPELL
- Embassy Theatre
3%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
3%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
2%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%THE BORROWERS
- Maryland Ensemble Theatre
2%GREASE
- Cumberland Theatre
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%POTUS
- everyman
2%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%COMPANY
- Players on Air
1%THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
John Purnell
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
10%
Will Heyser-Paone
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
8%
Brett Pearson
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
5%
Rhett Wolford
- DOUBT
- Cumberland Theatre
5%
Thomas Gardner
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Hayden Davis & Kat Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Chenelle Foster
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Tyrell Stanley
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Bevin Gorin
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
4%
Liam Corley
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Lynn Joslin
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
3%
Thomas Gardner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Daniel Reed
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
3%
Tim Beavers
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Tyler Gilks
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
2%
Scott Ruble
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Dakota Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Sophie Barden
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Doug Grove
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Rook Bartlett
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%
Rob Miller and Grace Wantz
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Martin Smith
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Eric Jones
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
12%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
11%
Jaiden Courrier
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
10%
Laura Groves
- GODSPELL
- Embassy Theatre
7%
Amanda Stilwell
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
5%
Amanda Stilwell
- AVENUE Q
- Authentic Community Theatre
5%
Angelica Ramos
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
4%
Trey Pope
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
George Smith
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Amy Heikkinen
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Keric Ellis
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Bennett Spotts
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Ross Scott Rawlings
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
3%
Jane Cardona/Kris Kukul
- CEILIDH
- M & T bank exchange
3%
Sam Meros
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
3%
Ross Scott Rawlings
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
3%
Tad Howley
- BALTIMORE SYMPHONY GAMERS ORCHESTRA
- War Memorial Building
3%
Trey Pope
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Kelly Stoneberger
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Marci Shegogue
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%
Sarah Field
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Lisa Dodson
- FALSETTOS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Marci Shegogue
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Joey Leavitt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
1%Best Musical DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
10%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
6%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
6%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%GODSPELL
- Embassy Theatre
5%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
4%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%OLIVER!
- Players on Air
3%ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%GREASE
- Cumberland Theatre
3%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
2%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Signature Theatre
2%CEILIDH
- M & T bank exchange
2%RENT
- ACT Black Box Studio
2%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%A CHRISTMAS CAROL: THE MUSICAL
- Players on Air
2%INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%Best New Play Or Musical A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
13%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
13%JOHN WILKES BOOTH - ONE NIGHT ONLY
- Baltimore center stage
10%NEVER SAY GOODBYE & THE MARIE DEFENSE
- Embassy Theatre
10%CEILIDH
- M & T bank exchange
9%CALL ME BY ANY OTHER NAME... JUST AS SWEET
- The Voxel
8%BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
7%WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
6%EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED
- Center Stage Baltimore
5%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
5%INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
4%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
4%MYTHOS OF A LOST NIGHTMARE
- Red Hill Theatre Group
2%FLOATING DOWN TO CAMELOT
- spotlighters
2%VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Performer In A Musical
Meghan McCarthy
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
6%
Ethan Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
4%
Lynwood McLeod
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
4%
John Murphy
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
4%
Addie Skillman
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%
Caitlyn Ruth McClellan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
4%
Jack Patterson
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Amanda Bradford
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Cameron Walker
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Brian Records
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Abby Middleton
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
2%
Codey Odachowski
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Tameka Harris
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Nolen Petrosky
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Justin Patterson
- OLIVER!
- Players on Air
2%
Wilson Seltzer
- HAIR
- Vagabond Players
2%
Raven Elenor Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Brittany Johnson
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Deacon Withers
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Kristen Stickley
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Taber Robinette
- GODSPELL
- Embassy Theatre
1%
Nicky Kaider
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
1%
Scott Gilmore
- CEILIDH
- M & T bank exchange
1%
Makenna Keith
- GODSPELL
- Embassy Theatre
1%
Ben Azat
- COMPANY
- Players on Air
1%Best Performer In A Play
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%
Skylar Lane
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Gillian Shelly
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
5%
Aaron Watkins
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
4%
Delaney Goodwin
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Alex Stompoly
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
4%
Bill Dennison
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Jossan Robinson
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
3%
Nick Yarnevich
- THE CHERRY ORCHARD
- Towson University
3%
Julie Herber
- DOUBT
- Cumberland Theatre
3%
Christopher Malone
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
2%
Olivia Ward
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Jack Evans
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Kimberli Rowley
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
2%
Kadejah Oné
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
2%
Logan Wheeler
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Alexandra Overby
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Garrett Webb
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Vedant Sharma
- ROPE
- UpStage Artists
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Andrew King
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%
Tom Doty
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- Potomac Playmakers
2%
Sharon Maguire
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Katlynn Lahman
- MISERY
- Embassy Theatre
2%
Jessie Duggan
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%Best Play MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
6%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
6%THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
5%HAMLET
- Milburn Stone Theatre
5%MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
4%MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
4%MISERY
- Embassy Theatre
4%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
4%THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
3%ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
3%POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
3%DOUBT
- Cumberland Theatre
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
2%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%INDECENT
- Endangered Species (theatre) Project
2%THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%KONG'S NIGHT OUT
- UpStage Artists
2%EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED
- Center Stage Baltimore
2%THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jim Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
10%
Rhett Wolford
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
7%
Ben Marsh
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
7%
Bruce Kapplin
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
6%
Shane Lowry
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
5%
David DiFalco
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Don Llewellyn
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Tim Beavers and Paul Keays
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Ben Marsh
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Daniel Ettinger
- THE PIANO LESSON
- everyman
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Ben Marsh & Brandon Gorin
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
3%
Emily Lotz
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Maggie Jackson
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
2%
David DiFalco
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Ben Marsh
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Scott Ruble
- RENT
- ACT Black Box Studio
2%
Tyler Gilks & Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
2%
Emily lotz
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Justin Nepomuceno
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Shane Lowry
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Rachel hauck
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Hayden Van Wormer
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
15%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
12%
Ryan Edwards
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
9%
Zach Sexton
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
9%
Brett Pearson & Paul Suroweic
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
5%
Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
5%
Mark Ashby
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%
Chris Lane
- MA RAINEYS BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%
Brett Reel
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Mark Smedley
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
4%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
4%
Tom Majarov
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Jen Scorziello
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Jen Scorziello
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
Max Garner
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Jen Scorziello
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Max Garner
- VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Supporting Performer In A Musical
Michael Kenny
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
8%
Melanie Kurstin
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
6%
Emily L. Sergo
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
4%
Anna Hampton
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Cera Baker
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
3%
Alissa Margolis
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
3%
Roman Adolfs
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%
Aly Kaiser
- RUTHLESS! THE MUSICAL
- Players on Air
2%
Justin Skinner
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Emily Snyder
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Adrienne Athanas
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%
Connor McCabe
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Sam Ranocchia
- SISTER ACT
- Phoenix Festival Theatre
2%
Heather Ann Bounds
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%
Fela Langston
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Josiah Thompson
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Daniel Russell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Connor McCabe
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Kiley Ernest
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Nolen Petrosky
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%
Jacob Gross
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Emma Schilling
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Tia Silver
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Ian Donoway
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Andrew King
- AVENUE Q
- Authentic Community Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%
Kiersten Gasemy
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Willem Rogers
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Jayden Perez
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
5%
Nadia Palacios
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Eric Jones
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Adanya Fowler-Hobson
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Breton Stailey
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
3%
Charlie Meeks
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Andromeda Bacchus
- WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
3%
Jonah Caudle
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Valerie Lewis
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Krysta Stefanosky
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Riley Calpin
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Luann Lancaster
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Steven Todd Smith
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Samuel White
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
2%
Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Pam Huxtable
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Cameron Isaac
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Brian Keith MacDonald
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Semaj Kelly
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Daniel J. Mauro
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
2%
Brian McClinton
- SECOND SAMUEL
- Potomac Playmakers
2%Best Theatre For Young Audiences Production A WINNIE THE POOH CHRISTMAS TAIL
- Small Town Stars Theatre Company
41%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
37%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
13%MORRIS MICKLEWHITE AND THE TANGERINE DRESS
- Maryland Ensemble Theatre
9%Favorite Local Theatre
Annapolis Summer Garden Theater
12%
Cumberland Theatre
9%
Milburn Stone Theatre
8%
Maryland Ensemble Theatre
8%
Embassy Theatre
6%
Maryland Renaissance Festival
6%
Small Town Stars Theatre Company
5%
Players on Air
4%
September Song Musical Theatre
4%
Toby's Dinner Theatre
4%
Iron Crow Theatre
3%
Everyman Theatre
2%
Spotlighter's Theatre
2%
OH Productions
2%
Other Voices Theatre
2%
Center Stage Baltimore
2%
September Song
2%
Authentic Community Theatre
2%
Chesapeake Shakespeare Company
2%
ArtsCentric Inc
1%
Silhouette Stages
1%
ACT Black Box Studio
1%
Scottfield Theatre Company
1%
Dundalk Community Theater
1%
Potomac Playmakers
1%