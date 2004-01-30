First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards; JESUS CHRIST SUPERSTAR Leads Best Musical!

Click Here for More on BWW Regional Awards

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Baltimore Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Suanne Eckel Thompson - I PUT A SPELL ON YOU - ACT Black Box Studio 20%

ELVIS: A MUSICAL CELEBRATION

19%

Jim Barone -- Milburn Stone Theatre

DRY SPELL AS BLACK SABBATH

16%

Dry Spell -- Embassy Theatre

NATE HUTCHINGS IN CONCERT

15%

Nate Hutchings -- Embassy Theatre

I PUT A SPELL ON YOU

12%

Joey Leavitt -- ACT Black Box Studio

THE BIG BROAD SONGBOOK

12%

Timoth David Copney -- Spirits, ClubCar, Lord Baltimore

THE WEDDING JESTER

7%

John Feffer -- balto theatre project

OKLAHOMA!

10%

Natalie Hudson -- Milburn Stone Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

8%

Amy Appleby -- September Song Musical Theatre

ANASTASIA

7%

Devon Johnson -- Milburn Stone Theatre

GREASE

6%

Keirsten Gasemy -- Cumberland Theatre

MACBETH

6%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

HAIRSPRAY

6%

Bambi Johnson & Asst. Katelyn O'Connor -- Dundalk Community Theater

THE WEDDING SINGER

6%

Danny Durr -- Cumberland Theatre

ROCK OF AGES

5%

Abigail Weinel and Olivia Winter -- Small Town Stars Theatre Company

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

4%

Arthur Cuadros -- Iron Crow Theatre

DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL

4%

Julie Herber -- Maryland Ensemble Theatre

GODSPELL

4%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

SOMETHING ROTTEN!

4%

Abigail Weinel -- Small Town Stars

INSTRUMENTS OF HEALING

3%

Jill Keith -- Embassy Theatre

SATURDAY NIGHT FEVER

3%

Christen Svingos -- Toby's Dinner Theatre

INDECENT

3%

Rikki Lacewell -- Endangered Species theatre Project (ESPtheatre)

THE COLOR PURPLE

3%

Shalyce Hemby -- ArtsCentric Inc

HEATHERS

2%

Mikayla Gilmer -- Authentic Community Theatre

RENT

2%

Sisi Saunders -- Authentic Community Theatre

GUYS & DOLLS

2%

Shari Strier Seymour -- Other Voices Theatre

PIPPIN

2%

Olivia Winter -- Small Town Stars Theatre Company

THE MUSIC MAN

2%

Mark Minnick -- Toby's Dinner Theatre

CRY-BABY

2%

Dane Hutchinson -- Milburn Stone Theatre

CEILIDH

2%

Sam Pinkleton -- M & T bank exchange

9 TO 5 THE MUSICAL

1%

Christen Svingos -- Toby's Dinner Theatre

BEAUTY AND THE BEAST

1%

Jett Meisel -- Milburn Stone Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

13%

Lisa Chadwick -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

10%

Andrew Malone -- September Song Musical Theatre

LITTLE WOMEN

7%

Danise Whitlock -- Embassy Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

5%

Tiffany Zellner -- Iron Crow Theatre

HAIRSPRAY

5%

Tiffany Zellner -- Dundalk Community Theater

ANASTASIA

5%

Dann Combs -- Milburn Stone Theatre

INTO THE WOODS

5%

Miranda Secula-Rosell and Jennifer Secula -- Small Town Stars Theatre Company

THE WEDDING SINGER

4%

Nick Cochran -- Cumberland Theatre

ANTONY & CLEOPATRA

4%

Jennifer Clark -- Cumberland Theatre

GODSPELL

3%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

JANE ANGER

3%

Elizabeth Tringali and Judy Harkins -- Maryland Ensemble Theatre

THE SHARK IS BROKEN

3%

Jennifer Clark -- Cumberland Theatre

SEUSSICAL

3%

Giuliana Weiss -- Silhouette Stages

HAMLET

3%

Dann Combs -- Milburn Stone Theatre

DESCENDANTS: THE MUSICAL

3%

Nick Burt -- ACT Black Box Studio

CRY-BABY

3%

Dann Combs -- Milburn Stone Theatre

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

2%

Larry Boggs -- ArtsCentric Inc

PIPPIN

2%

Miranda Secula-Rosell -- Small Town Stars Theatre Company

MARY STUART

2%

Kristina Lambdin -- Chesapeake Shakespeare Company

INDECENT

2%

Maureen O’Neal -- Endangered Species theatre Project

CHRISTMAS BELLES

2%

Danise Whitlock & Ashton Joy -- Embassy Theatre

9 TO 5 THE MUSICAL

2%

Heather C. Jackson -- Toby's Dinner Theatre

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

2%

Danise Whitlock -- Embassy Theatre

AS YOU LIKE IT

1%

Rachel Smith and Maureen O'Neal -- Unstrung Harpist

THE CEMETERY CLUB

1%

Susan Kleit -- Potomac Playmakers

GREASE

20%

- Cumberland Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

15%

- Iron Crow Theatre

HAIRSPRAY

14%

- Dundalk Community Theater

SOMETHING ROTTEN!

14%

- Small Town Stars

9 TO 5 THE MUSICAL

13%

- Toby's Dinner Theatre

SLEEPING BEAUTY

8%

- Cecil Dance Theatre

THE WEDDING SINGER

8%

- Cumberland Theatre

HARRIET'S HAPPIEST HALLOWEEN

4%

- Harford Dance Theatre

HOLIDAY ENCHANTMENT

4%

- Cecil Dance Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

12%

Dr. Shane Jensen -- Annapolis Summer Garden Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

9%

Anna See-Jackowski -- Maryland Ensemble Theatre

GODSPELL

6%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

THE WEDDING SINGER

6%

Danny Durr -- Cumberland Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

6%

Kelly Stoneberger -- September Song

OLIVER!

4%

Laura Beth Wonsala -- Players on Air

ONCE

4%

Andrew John Mitchell -- Milburn Stone Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

4%

Sean Elias -- Iron Crow Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

Ciaire Green -- September Song Musical Theatre

JEKYLL & HYDE

3%

Constantine Maroulis -- OH Productions

THE COLOR PURPLE

3%

Kevin McAllister -- ArtsCentric Inc

ANASTASIA

3%

Ryan Sherchak -- Milburn Stone Theatre

JERSEY BOYS

3%

Dennis Clark -- Cumberland Theatre

RENT

3%

Scott Ruble -- Authentic Community Theatre

BE MORE CHILL

2%

Eric Bray Jr. -- Milburn Stone Theatre

HAIRSPRAY

2%

John Desmone -- Dundalk Community Theater

GREASE

2%

Kimberli Rowley -- Cumberland Theatre

SEUSSICAL

2%

Stephen Foreman -- Silhouette Stages

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

2%

Sean Elias -- Iron Crow Theatre

AVENUE Q

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

Ashley Gerhardt -- Other Voices Theatre

INTO THE WOODS

2%

Joel Roberson & Miranda Secula-Rosell -- Small Town Stars Theatre Company

SOMETHING ROTTEN!

2%

Miranda Secula-Rosell -- Small Town Stars

CRY-BABY

2%

Dane Hutchinson -- Milburn Stone Theatre

ROCK OF AGES

1%

Miranda Secula-Rosell -- Small Town Stars Theatre Company

MACBETH

12%

Thomas Plott -- Maryland Renaissance Festival

LITTLE WOMEN

7%

Al Hall -- Embassy Theatre

POTUS

5%

Miranda Secula-Rosell & Savanna Wright -- Small Town Stars Theatre Company

THE CRUCIBLE

5%

Dane Hutchinson -- Milburn Stone Theatre

THE SHARK IS BROKEN

4%

Géné Fouché -- Maryland Ensemble Theatre

CHRISTMAS BELLES

4%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

DOUBT

4%

Nicole Mattis -- Cumberland Theatre

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

4%

Kevin McAllister -- ArtsCentric Inc

THE BALTIMORE WALTZ

4%

Aaron Angello -- Ardeo Theatre Company

HAMLET

3%

Karen Weaver -- Milburn Stone Theatre

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE WHEN THE RAINBOW IS ENUF

3%

Rikki Lacewell -- 2nd Star Productions

THE SHARK IS BROKEN

3%

Nick Hrutkay -- Cumberland Theatre

MISERY

3%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

THE COTTAGE

3%

Rebecca Wahls -- Cumberland Theatre

HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE

2%

Ann Turiano -- Iron Crow Theatre

CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK

2%

Michelle Boizelle -- ACT Black Box Studio

A VERY JEWISH CHRISTMAS

2%

Sache Satta-Fleming -- Maryland Ensemble Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

Jennifer Enfield -- ACT Black Box Studio

A CHRISTMAS CAROL

2%

Seamus Miller -- Chesapeake Shakespeare Company

WORKING A MUSICAL

2%

Tom Wyatt -- Colonial Players of Annapolis

THE CEMETERY CLUB

2%

Tom Doty -- Potomac Playmakers

SECOND SAMUEL

2%

Cathy James -- Potomac Playmakers

AS YOU LIKE IT

2%

Evan Crump -- Unstrung Harpist

INDECENT

2%

Christine Mosere -- Endangered Species (theatre) Project

TOPDOG/UNDERDOG

2%

Rain Pryor -- ESPtheatre & Spotlighters (partnership)

DISASTER: THE MUSICAL

10%

- Annapolis Summer Garden Theatre

MACBETH

7%

- Maryland Renaissance Festival

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

- September Song Musical Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

4%

- Iron Crow Theatre

OKLAHOMA!

4%

- Milburn Stone Theatre

LITTLE WOMEN

3%

- Embassy Theatre

OLIVER!

3%

- Players on Air

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

- September Song

GODSPELL

3%

- Embassy Theatre

THE WEDDING SINGER

3%

- Cumberland Theatre

JERSEY BOYS

3%

- Cumberland Theatre

ONCE

2%

- Milburn Stone Theatre

SOMETHING ROTTEN!

2%

- Small Town Stars

ROCK OF AGES

2%

- Small Town Stars Theatre Company

THE BORROWERS

2%

- Maryland Ensemble Theatre

PUFFS

2%

- ACT Black Box Studio

HAIRSPRAY

2%

- Dundalk Community Theater

SEUSSICAL

2%

- Silhouette Stages

HEATHERS

2%

- Authentic Community Theatre

COMPANY

2%

- Players on Air

JEKYLL & HYDE

2%

- OH Productions

RENT

2%

- Authentic Community Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

2%

- Iron Crow Theatre

THE COLOR PURPLE

1%

- ArtsCentric Inc

THE LITTLE MERMAID

1%

- Toby's Dinner Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

13%

John Purnell -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

10%

Corey Brown -- September Song Musical Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

8%

Will Heyser-Paone -- Maryland Ensemble Theatre

HAMLET

6%

Brett Pearson -- Milburn Stone Theatre

DOUBT

5%

Rhett Wolford -- Cumberland Theatre

GODSPELL

4%

Hayden Davis & Kat Sylvana -- Embassy Theatre

HAIRSPRAY

4%

Marc Smith -- Dundalk Community Theater

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

4%

Thomas Gardner -- Iron Crow Theatre

ANASTASIA

4%

Chenelle Foster -- Milburn Stone Theatre

CRY-BABY

4%

Bevin Gorin -- Milburn Stone Theatre

THE SHARK IS BROKEN

4%

Liam Corley -- Cumberland Theatre

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

3%

Tyrell Stanley -- ArtsCentric Inc

LITTLE WOMEN

3%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

3%

Thomas Gardner -- Iron Crow Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

Lynn Joslin -- Toby's Dinner Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Daniel Reed -- Embassy Theatre

INTO THE WOODS

3%

Tim Beavers -- Small Town Stars Theatre Company

BRETT REEL'S CALLBACKS

3%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

DESCENDANTS: THE MUSICAL

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

PIPPIN

2%

Dakota Secula-Rosell -- Small Town Stars Theatre Company

ROCK OF AGES

2%

Sophie Barden -- Small Town Stars Theatre Company

SOMETHING ROTTEN!

2%

Rob Miller and Grace Wantz -- Small Town Stars Theatre Company

THE BALTIMORE WALTZ

2%

Rook Bartlett -- Ardeo Theatre Company

THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE

2%

Doug Grove -- Maryland Ensemble Theatre

BE MORE CHILL

1%

Matt Coyle -- Milburn Stone Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

13%

Eric Jones -- Maryland Ensemble Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

11%

Kelly Stoneberger -- September Song

JERSEY BOYS

10%

Jaiden Courrier -- Cumberland Theatre

GODSPELL

7%

Laura Groves -- Embassy Theatre

HEATHERS

5%

Amanda Stilwell -- Authentic Community Theatre

AVENUE Q

4%

Amanda Stilwell -- Authentic Community Theatre

ROCK OF AGES

4%

Amy Heikkinen -- Small Town Stars Theatre Company

GUYS & DOLLS

4%

Angelica Ramos -- Other Voices Theatre

INTO THE WOODS

4%

George Smith -- Small Town Stars Theatre Company

ONCE

3%

Trey Pope -- Milburn Stone Theatre

RENT

3%

Keric Ellis -- Authentic Community Theatre

CRY-BABY

3%

Bennett Spotts -- Milburn Stone Theatre

9 TO 5 THE MUSICAL

3%

Ross Scott Rawlings -- Toby's Dinner Theatre

THE MUSIC MAN

3%

Ross Scott Rawlings -- Toby's Dinner Theatre

OKLAHOMA!

3%

Trey Pope -- Milburn Stone Theatre

INDECENT

3%

Marci Shegogue -- Endangered Species theatre Project

CEILIDH

3%

Jane Cardona/Kris Kukul -- M & T bank exchange

BEAUTY AND THE BEAST

3%

Sam Meros -- Milburn Stone Theatre

BALTIMORE SYMPHONY GAMERS ORCHESTRA

3%

Tad Howley -- War Memorial Building

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

Sarah Field -- September Song Musical Theatre

PIPPIN

2%

Kelly Stoneberger -- Small Town Stars Theatre Company

FALSETTOS

2%

Lisa Dodson -- Small Town Stars Theatre Company

SONGS FOR A NEW WORLD

1%

Marci Shegogue -- Other Voices Theatre

DESCENDANTS: THE MUSICAL

1%

Joey Leavitt -- ACT Black Box Studio

DISASTER: THE MUSICAL

11%

- Annapolis Summer Garden Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

7%

- Maryland Ensemble Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

7%

- September Song

JERSEY BOYS

7%

- Cumberland Theatre

GODSPELL

5%

- Embassy Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

4%

- Iron Crow Theatre

HAIRSPRAY

4%

- Dundalk Community Theater

OLIVER!

4%

- Players on Air

THE WEDDING SINGER

3%

- Cumberland Theatre

ANASTASIA

3%

- Milburn Stone Theatre

OKLAHOMA!

3%

- Milburn Stone Theatre

ROCK OF AGES

3%

- Small Town Stars Theatre Company

JEKYLL & HYDE

3%

- OH Productions

THE COLOR PURPLE

2%

- ArtsCentric Inc

RENT

2%

- ACT Black Box Studio

GREASE

2%

- Cumberland Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

2%

- Signature Theatre

INDECENT

2%

- Endangered Species theatre Project

INTO THE WOODS

2%

- Small Town Stars Theatre Company

ONCE

2%

- Milburn Stone Theatre

SEUSSICAL

2%

- Silhouette Stages

A CHRISTMAS CAROL: THE MUSICAL

2%

- Players on Air

GUYS & DOLLS

2%

- Other Voices Theatre

PIPPIN

2%

- Small Town Stars Theatre Company

THE SOUND OF MUSIC

2%

- Toby's Dinner Theatre

A VERY JEWISH CHRISTMAS

14%

- Maryland Ensemble Theatre

CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK

14%

- ACT Black Box Studio

NEVER SAY GOODBYE & THE MARIE DEFENSE

11%

- Embassy Theatre

JOHN WILKES BOOTH - ONE NIGHT ONLY

10%

- Baltimore center stage

CEILIDH

10%

- M & T bank exchange

BRETT REEL'S CALLBACKS

8%

- Embassy Theatre

WORKING FOR CRUMBS

6%

- Spotlighter's Theatre

EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED

6%

- Center Stage Baltimore

HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE

5%

- Iron Crow Theatre

INSTRUMENTS OF HEALING

5%

- Embassy Theatre

CALL ME BY ANY OTHER NAME... JUST AS SWEET

4%

- The Voxel

MYTHOS OF A LOST NIGHTMARE

2%

- Red Hill Theatre Group

HONEY BEE BABY

2%

- Rapid Lemon Productions

FLOATING DOWN TO CAMELOT

2%

- spotlighters

VARIATIONS ON NIGHT

2%

- Rapid Lemon Productions

DISASTER: THE MUSICAL

7%

Meghan McCarthy -- Annapolis Summer Garden Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

5%

Lynwood McLeod -- Maryland Ensemble Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

Ethan Brown -- September Song Musical Theatre

JEKYLL & HYDE

4%

John Murphy -- OH Productions

DISASTER: THE MUSICAL

4%

Caitlyn Ruth McClellan -- Annapolis Summer Garden Theatre

ROCK OF AGES

4%

Jack Patterson -- Small Town Stars Theatre Company

ANASTASIA

4%

Amanda Bradford -- Milburn Stone Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

3%

Cameron Walker -- Annapolis Summer Garden Theatre

GREASE

3%

Brian Records -- Cumberland Theatre

HAIRSPRAY

3%

Codey Odachowski -- Dundalk Community Theater

THE WEDDING SINGER

2%

Nolen Petrosky -- Cumberland Theatre

OLIVER!

2%

Justin Patterson -- Players on Air

THE WEDDING SINGER

2%

Addie Skillman -- Cumberland Theatre

GODSPELL

2%

Raven Elenor Sylvana -- Embassy Theatre

THE LITTLE MERMAID

2%

Abby Middleton -- Toby's Dinner Theatre

HEATHERS

2%

Deacon Withers -- Authentic Community Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

2%

Kristen Stickley -- Iron Crow Theatre

GODSPELL

2%

Taber Robinette -- Embassy Theatre

JERSEY BOYS

1%

Nicky Kaider -- Cumberland Theatre

GODSPELL

1%

Makenna Keith -- Embassy Theatre

HAIRSPRAY

1%

Megan Smith -- Dundalk Community Theater

COMPANY

1%

Ben Azat -- Players on Air

INDECENT

1%

Gillian Shelly -- Endangered Species theatre Project

ONCE

1%

Taylor Barr -- Milburn Stone Theatre

THE COLOR PURPLE

1%

Brittany Johnson -- ArtsCentric Inc

MACBETH

11%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

LITTLE WOMEN

5%

Skylar Lane -- Embassy Theatre

THE BALTIMORE WALTZ

5%

Gillian Shelly -- Ardeo Theatre Company

THE CRUCIBLE

5%

Delaney Goodwin -- Small Town Stars Theatre Company

THE COTTAGE

4%

Alex Stompoly -- Cumberland Theatre

THE SHARK IS BROKEN

4%

Bill Dennison -- Cumberland Theatre

THE CHERRY ORCHARD

3%

Nick Yarnevich -- Towson University

THE CRUCIBLE

3%

Christopher Malone -- Milburn Stone Theatre

THE CRUCIBLE

3%

Olivia Ward -- Small Town Stars Theatre Company

DOUBT

3%

Julie Herber -- Cumberland Theatre

TOPDOG/UNDERDOG

3%

Aaron Watkins -- ESPtheatre & Spotlighters

A VERY JEWISH CHRISTMAS

2%

Jack Evans -- Maryland Ensemble Theatre

HAMLET

2%

Logan Wheeler -- Milburn Stone Theatre

POTUS

2%

Alexandra Overby -- Small Town Stars Theatre Company

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

2%

Kadejah Oné -- ArtsCentric Inc

THE COTTAGE

2%

Kimberli Rowley -- Cumberland Theatre

ROPE

2%

Vedant Sharma -- UpStage Artists

MISERY

2%

Katlynn Lahman -- Embassy Theatre

A VIEW FROM THE BRIDGE

2%

Tom Doty -- Potomac Playmakers

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

2%

Garrett Webb -- Embassy Theatre

PUFFS

2%

Andrew King -- ACT Black Box Studio

POTUS

2%

Jessie Duggan -- Small Town Stars Theatre Company

AS YOU LIKE IT

2%

Maureen O'Neal -- Unstrung Harpist

CHRISTMAS BELLES

2%

Sawyer Jenkins -- Embassy Theatre

PUFFS

2%

Nic Sigman -- ACT Black Box Studio

MACBETH

12%

- Maryland Renaissance Festival

LITTLE WOMEN

7%

- Embassy Theatre

THE CRUCIBLE

6%

- Small Town Stars Theatre Company

HAMLET

6%

- Milburn Stone Theatre

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

5%

- ArtsCentric Inc

MARY STUART

4%

- Chesapeake Shakespeare Company

MISERY

4%

- Embassy Theatre

THE COTTAGE

4%

- Cumberland Theatre

THE SHARK IS BROKEN

4%

- Maryland Ensemble Theatre

THE CEMETERY CLUB

3%

- Potomac Playmakers

PUFFS

3%

- ACT Black Box Studio

POTUS

3%

- Small Town Stars Theatre Company

CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK

3%

- ACT Black Box Studio

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

3%

- Other Voices Theatre

ROMEO & JULIET

2%

- Laurel Mill Playhouse

DOUBT

2%

- Cumberland Theatre

A VERY JEWISH CHRISTMAS

2%

- Maryland Ensemble Theatre

INDECENT

2%

- Endangered Species (theatre) Project

THE BALTIMORE WALTZ

2%

- Ardeo Theatre Company

HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE

2%

- Iron Crow Theatre

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

2%

- Embassy Theatre

KONG'S NIGHT OUT

2%

- UpStage Artists

TOPDOG/UNDERDOG

2%

- ESPtheatre & Spotlighters

CHRISTMAS BELLES

2%

- Embassy Theatre

EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED

2%

- Center Stage Baltimore

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

11%

Jim Stoneberger -- September Song Musical Theatre

ANASTASIA

7%

Ben Marsh -- Milburn Stone Theatre

THE SHARK IS BROKEN

7%

Rhett Wolford -- Cumberland Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

6%

Bruce Kapplin -- Iron Crow Theatre

THE LITTLE MERMAID

5%

Shane Lowry -- Toby's Dinner Theatre

INTO THE WOODS

4%

Tim Beavers and Paul Keays -- Small Town Stars Theatre Company

HAIRSPRAY

4%

Marc Smith -- Dundalk Community Theater

THE SHARK IS BROKEN

4%

David DiFalco -- Maryland Ensemble Theatre

GODSPELL

4%

Don Llewellyn -- Embassy Theatre

OKLAHOMA!

4%

Ben Marsh -- Milburn Stone Theatre

LITTLE WOMEN

3%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

ONCE

3%

Ben Marsh & Brandon Gorin -- Milburn Stone Theatre

THE BALTIMORE WALTZ

3%

Aaron Angello -- Ardeo Theatre Company

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

3%

Emily Lotz -- ArtsCentric Inc

ANTONY & CLEOPATRA

3%

Maggie Jackson -- Cumberland Theatre

A VERY JEWISH CHRISTMAS

3%

David DiFalco -- Maryland Ensemble Theatre

BRETT REEL'S CALLBACKS

2%

Tyler Gilks & Brett Reel -- Embassy Theatre

BE MORE CHILL

2%

Ben Marsh -- Milburn Stone Theatre

THE PIANO LESSON

2%

Daniel Ettinger -- everyman

THE MUSIC MAN

2%

Shane Lowry -- Toby's Dinner Theatre

RENT

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

AVENUE Q

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

CEILIDH

2%

Rachel hauck -- M & T bank exchange

THE TEMPEST

2%

Caitlin Cutright -- Potomac Playmakers

AVENUE Q

2%

Ray McCormick -- ACT Black Box Studio

DISASTER: THE MUSICAL

16%

Hayden Van Wormer -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

13%

Corey Brown -- September Song Musical Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

10%

Ryan Edwards -- Maryland Ensemble Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

9%

Zach Sexton -- Iron Crow Theatre

ONCE

6%

Brett Pearson & Paul Suroweic -- Milburn Stone Theatre

INSTRUMENTS OF HEALING

5%

Mark Ashby -- Embassy Theatre

BRETT REEL'S CALLBACKS

5%

Brett Reel -- Embassy Theatre

LITTLE WOMEN

5%

Brett Reel -- Embassy Theatre

HAIRSPRAY

4%

Marc Smith -- Dundalk Community Theater

ANASTASIA

4%

Jen Scorziello -- Milburn Stone Theatre

THE SOUND OF MUSIC

4%

Mark Smedley -- Toby's Dinner Theatre

MISERY

4%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

CLYDE'S

4%

Tom Majarov -- Maryland Ensemble Theatre

MA RAINEYS BLACK BOTTOM

3%

Chris Lane -- ArtsCentric Inc

BE MORE CHILL

3%

Jen Scorziello -- Milburn Stone Theatre

CRY-BABY

3%

Jen Scorziello -- Milburn Stone Theatre

HONEY BEE BABY

2%

Max Garner -- Rapid Lemon Productions

VARIATIONS ON NIGHT

1%

Max Garner -- Rapid Lemon Productions

DISASTER: THE MUSICAL

9%

Michael Kenny -- Annapolis Summer Garden Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

7%

Melanie Kurstin -- Maryland Ensemble Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

4%

Emily L. Sergo -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

Roman Adolfs -- September Song

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

Justin Skinner -- September Song Musical Theatre

GUYS & DOLLS

3%

Alissa Margolis -- Other Voices Theatre

RUTHLESS! THE MUSICAL

3%

Aly Kaiser -- Players on Air

GREASE

2%

Emily Snyder -- Cumberland Theatre

JEKYLL & HYDE

2%

Heather Ann Bounds -- OH Productions

GODSPELL

2%

Anna Hampton -- Embassy Theatre

JERSEY BOYS

2%

Nolen Petrosky -- Cumberland Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

Daniel Russell -- September Song Musical Theatre

GREASE

2%

Connor McCabe -- Cumberland Theatre

SISTER ACT

2%

Sam Ranocchia -- Phoenix Festival Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

2%

Cera Baker -- Iron Crow Theatre

THE SOUND OF MUSIC

2%

Adrienne Athanas -- Toby's Dinner Theatre

HAIRSPRAY

2%

Josiah Thompson -- Dundalk Community Theater

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

2%

Kiley Ernest -- Iron Crow Theatre

BE MORE CHILL

2%

Jacob Gross -- Milburn Stone Theatre

PIPPIN

2%

Tia Silver -- Small Town Stars Theatre Company

ANASTASIA

2%

Luke Wallis -- Milburn Stone Theatre

GODSPELL

2%

Ian Donoway -- Embassy Theatre

THE WEDDING SINGER

2%

Emma Schilling -- Cumberland Theatre

OKLAHOMA!

2%

Gabrielle Wuensch -- Milburn Stone Theatre

THE WEDDING SINGER

2%

Connor McCabe -- Cumberland Theatre

MACBETH

11%

Emily Karol -- Maryland Renaissance Festival

THE COTTAGE

5%

Kiersten Gasemy -- Cumberland Theatre

THE SHARK IS BROKEN

5%

Willem Rogers -- Maryland Ensemble Theatre

A VERY JEWISH CHRISTMAS

4%

Eric Jones -- Maryland Ensemble Theatre

PUFFS

4%

Breton Stailey -- ACT Black Box Studio

LITTLE WOMEN

4%

Danise Whitlock -- Embassy Theatre

LITTLE WOMEN

3%

Jonah Caudle -- Embassy Theatre

HAMLET

3%

Riley Calpin -- Milburn Stone Theatre

THE CRUCIBLE

3%

Krysta Stefanosky -- Milburn Stone Theatre

ANTONY & CLEOPATRA

3%

Charlie Meeks -- Cumberland Theatre

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

3%

Jayden Perez -- Other Voices Theatre

HONEY BEE BABY

3%

Adanya Fowler-Hobson -- Rapid Lemon Productions

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

3%

Luann Lancaster -- Embassy Theatre

WORKING FOR CRUMBS

2%

Andromeda Bacchus -- Spotlighter's Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

Ashton Joy -- Embassy Theatre

THE CRUCIBLE

2%

Samuel White -- Milburn Stone Theatre

HAMLET

2%

Pam Huxtable -- Milburn Stone Theatre

THE SHARK IS BROKEN

2%

Steven Todd Smith -- Maryland Ensemble Theatre

ROMEO & JULIET

2%

Cameron Isaac -- Laurel Mill Playhouse

SECOND SAMUEL

2%

Brian McClinton -- Potomac Playmakers

HONEY BEE BABY

2%

Valerie Lewis -- Rapid Lemon Productions

AS YOU LIKE IT

2%

Brian Keith MacDonald -- Unstrung Harpist

THE SHARK IS BROKEN

2%

Daniel J. Mauro -- Cumberland Theatre

PUFFS

2%

Stephanie Mull -- ACT Black Box Studio

THE SHARK IS BROKEN

2%

Griffin Welti -- Cumberland Theatre

A WINNIE THE POOH CHRISTMAS TAIL

44%

- Small Town Stars Theatre Company

DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL

37%

- Maryland Ensemble Theatre

MORRIS MICKLEWHITE AND THE TANGERINE DRESS

10%

- Maryland Ensemble Theatre

HONEY BEE BABY

10%

- Rapid Lemon Productions

12%

Annapolis Summer Garden Theater

9%

Milburn Stone Theatre

8%

Cumberland Theatre

8%

Maryland Ensemble Theatre

6%

Maryland Renaissance Festival

6%

Embassy Theatre

5%

Small Town Stars Theatre Company

5%

Players on Air

4%

September Song Musical Theatre

3%

Toby's Dinner Theatre

3%

OH Productions

3%

Iron Crow Theatre

2%

September Song

2%

Other Voices Theatre

2%

Authentic Community Theatre

1%

Silhouette Stages

1%

Scottfield Theatre Company

1%

Endangered Species theatre Project

1%

Chesapeake Shakespeare Company

1%

ArtsCentric Inc

1%

Potomac Playmakers

1%

Everyman Theatre

1%

Dundalk Community Theater

1%

Spotlighter's Theatre

1%

ACT Black Box Studio

