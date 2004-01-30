First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards; JESUS CHRIST SUPERSTAR Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Baltimore & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Baltimore Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Suanne Eckel Thompson
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
20%
Jim Barone
- ELVIS: A MUSICAL CELEBRATION
- Milburn Stone Theatre
19%
Dry Spell
- DRY SPELL AS BLACK SABBATH
- Embassy Theatre
16%
Nate Hutchings
- NATE HUTCHINGS IN CONCERT
- Embassy Theatre
15%
Joey Leavitt
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
12%
Timoth David Copney
- THE BIG BROAD SONGBOOK
- Spirits, ClubCar, Lord Baltimore
12%
John Feffer
- THE WEDDING JESTER
- balto theatre project
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Natalie Hudson
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
10%
Amy Appleby
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
8%
Devon Johnson
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
7%
Keirsten Gasemy
- GREASE
- Cumberland Theatre
6%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%
Bambi Johnson & Asst. Katelyn O'Connor
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
6%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
6%
Abigail Weinel and Olivia Winter
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Arthur Cuadros
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Julie Herber
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Abigail Weinel
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
4%
Jill Keith
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
3%
Christen Svingos
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
3%
Rikki Lacewell
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project (ESPtheatre)
3%
Shalyce Hemby
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
3%
Mikayla Gilmer
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Sisi Saunders
- RENT
- Authentic Community Theatre
2%
Shari Strier Seymour
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%
Olivia Winter
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Mark Minnick
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Sam Pinkleton
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Christen Svingos
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
1%
Jett Meisel
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lisa Chadwick
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
13%
Andrew Malone
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
10%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Tiffany Zellner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
5%
Tiffany Zellner
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
5%
Dann Combs
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
5%
Miranda Secula-Rosell and Jennifer Secula
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Nick Cochran
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%
Jennifer Clark
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
4%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Elizabeth Tringali and Judy Harkins
- JANE ANGER
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Jennifer Clark
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Giuliana Weiss
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
3%
Dann Combs
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Nick Burt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
3%
Dann Combs
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Larry Boggs
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
2%
Miranda Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Kristina Lambdin
- MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Maureen O’Neal
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%
Danise Whitlock & Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Heather C. Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Danise Whitlock
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Rachel Smith and Maureen O'Neal
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
1%
Susan Kleit
- THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
1%Best Dance Production GREASE
- Cumberland Theatre
20%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
15%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
14%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
14%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
13%SLEEPING BEAUTY
- Cecil Dance Theatre
8%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
8%HARRIET'S HAPPIEST HALLOWEEN
- Harford Dance Theatre
4%HOLIDAY ENCHANTMENT
- Cecil Dance Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Dr. Shane Jensen
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Anna See-Jackowski
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
9%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
6%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
6%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
6%
Laura Beth Wonsala
- OLIVER!
- Players on Air
4%
Andrew John Mitchell
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
Sean Elias
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Ciaire Green
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
3%
Constantine Maroulis
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
3%
Kevin McAllister
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
3%
Ryan Sherchak
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Dennis Clark
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
3%
Scott Ruble
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Eric Bray Jr.
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
John Desmone
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Kimberli Rowley
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Stephen Foreman
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%
Sean Elias
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%
Ashley Gerhardt
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Joel Roberson & Miranda Secula-Rosell
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Miranda Secula-Rosell
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Miranda Secula-Rosell
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
1%Best Direction Of A Play
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
12%
Al Hall
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Miranda Secula-Rosell & Savanna Wright
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Dane Hutchinson
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
5%
Géné Fouché
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Tyler Gilks
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
4%
Nicole Mattis
- DOUBT
- Cumberland Theatre
4%
Kevin McAllister
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
4%
Karen Weaver
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Rikki Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
3%
Nick Hrutkay
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
3%
Rebecca Wahls
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
3%
Ann Turiano
- HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
2%
Michelle Boizelle
- CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%
Sache Satta-Fleming
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Jennifer Enfield
- A CHRISTMAS CAROL
- ACT Black Box Studio
2%
Seamus Miller
- A CHRISTMAS CAROL
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Tom Wyatt
- WORKING A MUSICAL
- Colonial Players of Annapolis
2%
Tom Doty
- THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
2%
Cathy James
- SECOND SAMUEL
- Potomac Playmakers
2%
Evan Crump
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Christine Mosere
- INDECENT
- Endangered Species (theatre) Project
2%
Rain Pryor
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters (partnership)
2%Best Ensemble DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
10%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
4%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%OLIVER!
- Players on Air
3%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%GODSPELL
- Embassy Theatre
3%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
3%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
3%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
2%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%THE BORROWERS
- Maryland Ensemble Theatre
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%COMPANY
- Players on Air
2%JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%RENT
- Authentic Community Theatre
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
2%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
1%THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
John Purnell
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
13%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
10%
Will Heyser-Paone
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
8%
Brett Pearson
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
6%
Rhett Wolford
- DOUBT
- Cumberland Theatre
5%
Hayden Davis & Kat Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Thomas Gardner
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Chenelle Foster
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Bevin Gorin
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
4%
Liam Corley
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Tyrell Stanley
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Thomas Gardner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
Lynn Joslin
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
3%
Daniel Reed
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
3%
Tim Beavers
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Tyler Gilks
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
3%
Scott Ruble
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Dakota Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Sophie Barden
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Rob Miller and Grace Wantz
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Rook Bartlett
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%
Doug Grove
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Matt Coyle
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Eric Jones
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
13%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
11%
Jaiden Courrier
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
10%
Laura Groves
- GODSPELL
- Embassy Theatre
7%
Amanda Stilwell
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
5%
Amanda Stilwell
- AVENUE Q
- Authentic Community Theatre
4%
Amy Heikkinen
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Angelica Ramos
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
4%
George Smith
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Trey Pope
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
3%
Keric Ellis
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Bennett Spotts
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Ross Scott Rawlings
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
3%
Ross Scott Rawlings
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
3%
Trey Pope
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Marci Shegogue
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
3%
Jane Cardona/Kris Kukul
- CEILIDH
- M & T bank exchange
3%
Sam Meros
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
3%
Tad Howley
- BALTIMORE SYMPHONY GAMERS ORCHESTRA
- War Memorial Building
3%
Sarah Field
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Kelly Stoneberger
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Lisa Dodson
- FALSETTOS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Marci Shegogue
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
1%
Joey Leavitt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
1%Best Musical DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
11%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
7%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
7%GODSPELL
- Embassy Theatre
5%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%OLIVER!
- Players on Air
4%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
3%ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%JEKYLL & HYDE
- OH Productions
3%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%RENT
- ACT Black Box Studio
2%GREASE
- Cumberland Theatre
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Signature Theatre
2%INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%A CHRISTMAS CAROL: THE MUSICAL
- Players on Air
2%GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%Best New Play Or Musical A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
14%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
14%NEVER SAY GOODBYE & THE MARIE DEFENSE
- Embassy Theatre
11%JOHN WILKES BOOTH - ONE NIGHT ONLY
- Baltimore center stage
10%CEILIDH
- M & T bank exchange
10%BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
8%WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
6%EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED
- Center Stage Baltimore
6%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
5%INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%CALL ME BY ANY OTHER NAME... JUST AS SWEET
- The Voxel
4%MYTHOS OF A LOST NIGHTMARE
- Red Hill Theatre Group
2%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%FLOATING DOWN TO CAMELOT
- spotlighters
2%VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Performer In A Musical
Meghan McCarthy
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
7%
Lynwood McLeod
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Ethan Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
5%
John Murphy
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
4%
Caitlyn Ruth McClellan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
4%
Jack Patterson
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Amanda Bradford
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Cameron Walker
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Brian Records
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Codey Odachowski
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
3%
Nolen Petrosky
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Justin Patterson
- OLIVER!
- Players on Air
2%
Addie Skillman
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Raven Elenor Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Abby Middleton
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
2%
Deacon Withers
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Kristen Stickley
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Taber Robinette
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Nicky Kaider
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
1%
Makenna Keith
- GODSPELL
- Embassy Theatre
1%
Megan Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
1%
Ben Azat
- COMPANY
- Players on Air
1%
Gillian Shelly
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
1%
Taylor Barr
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
1%
Brittany Johnson
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
1%Best Performer In A Play
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
11%
Skylar Lane
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Gillian Shelly
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
5%
Delaney Goodwin
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Alex Stompoly
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
4%
Bill Dennison
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Nick Yarnevich
- THE CHERRY ORCHARD
- Towson University
3%
Christopher Malone
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Olivia Ward
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Julie Herber
- DOUBT
- Cumberland Theatre
3%
Aaron Watkins
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
3%
Jack Evans
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Logan Wheeler
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Alexandra Overby
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Kadejah Oné
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
2%
Kimberli Rowley
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
2%
Vedant Sharma
- ROPE
- UpStage Artists
2%
Katlynn Lahman
- MISERY
- Embassy Theatre
2%
Tom Doty
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- Potomac Playmakers
2%
Garrett Webb
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Andrew King
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%
Jessie Duggan
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Maureen O'Neal
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Sawyer Jenkins
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Nic Sigman
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%Best Play MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
12%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
6%HAMLET
- Milburn Stone Theatre
6%MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
4%MISERY
- Embassy Theatre
4%THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
4%THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
3%PUFFS
- ACT Black Box Studio
3%POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
3%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
3%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
3%ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%DOUBT
- Cumberland Theatre
2%A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%INDECENT
- Endangered Species (theatre) Project
2%THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
2%THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%KONG'S NIGHT OUT
- UpStage Artists
2%TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
2%CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED
- Center Stage Baltimore
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jim Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
11%
Ben Marsh
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
7%
Rhett Wolford
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
7%
Bruce Kapplin
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
6%
Shane Lowry
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
5%
Tim Beavers and Paul Keays
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
David DiFalco
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Don Llewellyn
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Ben Marsh
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
4%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Ben Marsh & Brandon Gorin
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Emily Lotz
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Maggie Jackson
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
David DiFalco
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Tyler Gilks & Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
2%
Ben Marsh
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Daniel Ettinger
- THE PIANO LESSON
- everyman
2%
Shane Lowry
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Scott Ruble
- RENT
- ACT Black Box Studio
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%
Rachel hauck
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Caitlin Cutright
- THE TEMPEST
- Potomac Playmakers
2%
Ray McCormick
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Hayden Van Wormer
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
16%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
13%
Ryan Edwards
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
10%
Zach Sexton
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
9%
Brett Pearson & Paul Suroweic
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
6%
Mark Ashby
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%
Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
5%
Brett Reel
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Jen Scorziello
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Mark Smedley
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
4%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
4%
Tom Majarov
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Chris Lane
- MA RAINEYS BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Jen Scorziello
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
Jen Scorziello
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Max Garner
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Max Garner
- VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
1%Best Supporting Performer In A Musical
Michael Kenny
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
9%
Melanie Kurstin
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
7%
Emily L. Sergo
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
4%
Roman Adolfs
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%
Justin Skinner
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
3%
Alissa Margolis
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
3%
Aly Kaiser
- RUTHLESS! THE MUSICAL
- Players on Air
3%
Emily Snyder
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Heather Ann Bounds
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%
Anna Hampton
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Nolen Petrosky
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%
Daniel Russell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Connor McCabe
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Sam Ranocchia
- SISTER ACT
- Phoenix Festival Theatre
2%
Cera Baker
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Adrienne Athanas
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%
Josiah Thompson
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Kiley Ernest
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Jacob Gross
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Tia Silver
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Luke Wallis
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
2%
Ian Donoway
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Emma Schilling
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Gabrielle Wuensch
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
2%
Connor McCabe
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
11%
Kiersten Gasemy
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Willem Rogers
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Eric Jones
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Breton Stailey
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
4%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Jonah Caudle
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Riley Calpin
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Krysta Stefanosky
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Charlie Meeks
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Jayden Perez
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
3%
Adanya Fowler-Hobson
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Luann Lancaster
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
3%
Andromeda Bacchus
- WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
2%
Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Samuel White
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
2%
Pam Huxtable
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Steven Todd Smith
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Cameron Isaac
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Brian McClinton
- SECOND SAMUEL
- Potomac Playmakers
2%
Valerie Lewis
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Brian Keith MacDonald
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Daniel J. Mauro
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
2%
Stephanie Mull
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%
Griffin Welti
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
2%Best Theatre For Young Audiences Production A WINNIE THE POOH CHRISTMAS TAIL
- Small Town Stars Theatre Company
44%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
37%MORRIS MICKLEWHITE AND THE TANGERINE DRESS
- Maryland Ensemble Theatre
10%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
10%Favorite Local Theatre
Annapolis Summer Garden Theater
12%
Milburn Stone Theatre
9%
Cumberland Theatre
8%
Maryland Ensemble Theatre
8%
Maryland Renaissance Festival
6%
Embassy Theatre
6%
Small Town Stars Theatre Company
5%
Players on Air
5%
September Song Musical Theatre
4%
Toby's Dinner Theatre
3%
OH Productions
3%
Iron Crow Theatre
3%
September Song
2%
Other Voices Theatre
2%
Authentic Community Theatre
2%
Silhouette Stages
1%
Scottfield Theatre Company
1%
Endangered Species theatre Project
1%
Chesapeake Shakespeare Company
1%
ArtsCentric Inc
1%
Potomac Playmakers
1%
Everyman Theatre
1%
Dundalk Community Theater
1%
Spotlighter's Theatre
1%
ACT Black Box Studio
1%