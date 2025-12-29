Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards; DISASTER: THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Baltimore & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Baltimore Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Suanne Eckel Thompson
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
19%
Jim Barone
- ELVIS: A MUSICAL CELEBRATION
- Milburn Stone Theatre
18%
Dry Spell
- DRY SPELL AS BLACK SABBATH
- Embassy Theatre
17%
Nate Hutchings
- NATE HUTCHINGS IN CONCERT
- Embassy Theatre
14%
Timoth David Copney
- THE BIG BROAD SONGBOOK
- Spirits, ClubCar, Lord Baltimore
12%
Joey Leavitt
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
11%
John Feffer
- THE WEDDING JESTER
- balto theatre project
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Natalie Hudson
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
8%
Amy Appleby
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
7%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
7%
Keirsten Gasemy
- GREASE
- Cumberland Theatre
7%
Devon Johnson
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
6%
Bambi Johnson & Asst. Katelyn O'Connor
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
6%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%
Arthur Cuadros
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%
Abigail Weinel and Olivia Winter
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Shalyce Hemby
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Julie Herber
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Jill Keith
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
3%
Christen Svingos
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
3%
Sisi Saunders
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Rikki Lacewell
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project (ESPtheatre)
3%
Mark Minnick
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Christen Svingos
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Mikayla Gilmer
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Olivia Winter
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Shari Strier Seymour
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%
Sam Pinkleton
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Jett Meisel
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
2%
Katelyn O'Connor
- 13 THE MUSICAL
- Street Lamp- Rising Sun
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lisa Chadwick
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
13%
Andrew Malone
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
8%
Tiffany Zellner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
5%
Nick Cochran
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
5%
Dann Combs
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Tiffany Zellner
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Miranda Secula-Rosell and Jennifer Secula
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Larry Boggs
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Jennifer Clark
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Jennifer Clark
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Dann Combs
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Dann Combs
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Giuliana Weiss
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%
Elizabeth Tringali and Judy Harkins
- JANE ANGER
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Miranda Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Danise Whitlock & Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Nick Burt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Kristina Lambdin
- MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Deana Fisher Brill
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Heather C. Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Julie Cray
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
David Burdick
- POTUS
- everyman
2%
Danise Whitlock
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%Best Dance Production GREASE
- Cumberland Theatre
26%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
17%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
16%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
13%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
10%SLEEPING BEAUTY
- Cecil Dance Theatre
9%HARRIET'S HAPPIEST HALLOWEEN
- Harford Dance Theatre
4%HOLIDAY ENCHANTMENT
- Cecil Dance Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Dr. Shane Jensen
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
13%
Anna See-Jackowski
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
8%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
8%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
7%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
6%
Kevin McAllister
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Andrew John Mitchell
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
Sean Elias
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Laura Beth Wonsala
- OLIVER!
- Players on Air
4%
Ryan Sherchak
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Dennis Clark
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
3%
Kimberli Rowley
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Constantine Maroulis
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
3%
Scott Ruble
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Sean Elias
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
Eric Bray Jr.
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
John Desmone
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Stephen Foreman
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%
Ashley Gerhardt
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Joel Roberson & Miranda Secula-Rosell
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%
Mark Minnick
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Miranda Secula-Rosell
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Joel Roberson
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
1%Best Direction Of A Play
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%
Al Hall
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
8%
Rain Pryor
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters (partnership)
6%
Miranda Secula-Rosell & Savanna Wright
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Kevin McAllister
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Tyler Gilks
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
4%
Dane Hutchinson
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
4%
Nicole Mattis
- DOUBT
- Cumberland Theatre
4%
Géné Fouché
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Karen Weaver
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Ann Turiano
- HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Rebecca Wahls
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
3%
Rikki Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
3%
Nick Hrutkay
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
3%
Jalice Ortiz-Corral
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Jennifer Enfield
- A CHRISTMAS CAROL
- ACT Black Box Studio
2%
Michelle Boizelle
- CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%
Seamus Miller
- A CHRISTMAS CAROL
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Sache Satta-Fleming
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Tom Wyatt
- WORKING A MUSICAL
- Colonial Players of Annapolis
2%
Evan Crump
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
1%
Laura Kepley
- POTUS
- Everyman
1%Best Ensemble DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
10%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%TOPDOG/UNDERDOG
- Spotlighter's Theatre
4%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
3%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%GODSPELL
- Embassy Theatre
3%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
3%GREASE
- Cumberland Theatre
3%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%OLIVER!
- Players on Air
3%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
2%THE BORROWERS
- Maryland Ensemble Theatre
2%HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%POTUS
- everyman
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
1%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
1%ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
1%THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
John Purnell
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
13%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Will Heyser-Paone
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
8%
Rhett Wolford
- DOUBT
- Cumberland Theatre
6%
Brett Pearson
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
5%
Tyrell Stanley
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Bevin Gorin
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
4%
Hayden Davis & Kat Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Chenelle Foster
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Thomas Gardner
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Liam Corley
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Lynn Joslin
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
3%
Thomas Gardner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Tyler Gilks
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
3%
Daniel Reed
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
3%
Tim Beavers
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Dakota Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Sophie Barden
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Scott Ruble
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Doug Grove
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Rook Bartlett
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%
Matt Coyle
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
1%
Martin Smith
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Eric Jones
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
11%
Jaiden Courrier
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
10%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
10%
Laura Groves
- GODSPELL
- Embassy Theatre
7%
Amanda Stilwell
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
5%
Amanda Stilwell
- AVENUE Q
- Authentic Community Theatre
5%
Trey Pope
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
Angelica Ramos
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
4%
Ross Scott Rawlings
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
3%
Amy Heikkinen
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Keric Ellis
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
George Smith
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Ross Scott Rawlings
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
3%
Tad Howley
- BALTIMORE SYMPHONY GAMERS ORCHESTRA
- War Memorial Building
3%
Bennett Spotts
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Sam Meros
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
3%
Jane Cardona/Kris Kukul
- CEILIDH
- M & T bank exchange
3%
Kelly Stoneberger
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Trey Pope
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Marci Shegogue
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%
Sarah Field
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Lisa Dodson
- FALSETTOS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Marci Shegogue
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Joey Leavitt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
1%Best Musical DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
11%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
6%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
6%GODSPELL
- Embassy Theatre
5%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
5%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
4%GREASE
- Cumberland Theatre
4%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
3%OLIVER!
- Players on Air
3%ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
2%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%A CHRISTMAS CAROL: THE MUSICAL
- Players on Air
2%CEILIDH
- M & T bank exchange
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Signature Theatre
2%RENT
- ACT Black Box Studio
2%THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%Best New Play Or Musical A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
13%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
12%CEILIDH
- M & T bank exchange
10%JOHN WILKES BOOTH - ONE NIGHT ONLY
- Baltimore center stage
10%NEVER SAY GOODBYE & THE MARIE DEFENSE
- Embassy Theatre
9%BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
8%CALL ME BY ANY OTHER NAME... JUST AS SWEET
- The Voxel
7%WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
6%EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED
- Center Stage Baltimore
5%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
5%INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
4%FLOATING DOWN TO CAMELOT
- spotlighters
2%MYTHOS OF A LOST NIGHTMARE
- Red Hill Theatre Group
2%VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Performer In A Musical
Meghan McCarthy
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
7%
Caitlyn Ruth McClellan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
5%
Lynwood McLeod
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Ethan Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
4%
Addie Skillman
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%
John Murphy
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
4%
Jack Patterson
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Amanda Bradford
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Cameron Walker
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Brian Records
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Abby Middleton
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
2%
Codey Odachowski
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Tameka Harris
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Nolen Petrosky
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Raven Elenor Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Justin Patterson
- OLIVER!
- Players on Air
2%
Brittany Johnson
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Nicky Kaider
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%
Wilson Seltzer
- HAIR
- Vagabond Players
2%
Deacon Withers
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Makenna Keith
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Will Brown
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
1%
Taber Robinette
- GODSPELL
- Embassy Theatre
1%
Gianni Saverio
- GREASE
- Cumberland Theatre
1%
Kristen Stickley
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
1%Best Performer In A Play
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
9%
Skylar Lane
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
6%
Gillian Shelly
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
5%
Alex Stompoly
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Aaron Watkins
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
4%
Delaney Goodwin
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Bill Dennison
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Jossan Robinson
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
4%
Julie Herber
- DOUBT
- Cumberland Theatre
3%
Christopher Malone
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Nick Yarnevich
- THE CHERRY ORCHARD
- Towson University
3%
Logan Wheeler
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Olivia Ward
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Kadejah Oné
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
2%
Kimberli Rowley
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
2%
Jack Evans
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Garrett Webb
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Alexandra Overby
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Sawyer Jenkins
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Tom Doty
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- Potomac Playmakers
1%
Vedant Sharma
- ROPE
- UpStage Artists
1%
Andrew King
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
1%
Sharon Maguire
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
1%
Jessie Duggan
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
1%Best Play MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
9%TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
7%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
6%HAMLET
- Milburn Stone Theatre
6%THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
5%MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
4%MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
4%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
4%MISERY
- Embassy Theatre
4%THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
3%DOUBT
- Cumberland Theatre
3%POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
2%ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
2%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
2%CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%A CHRISTMAS CAROL
- ACT Black Box Studio
2%THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jim Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
10%
Rhett Wolford
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
7%
Ben Marsh
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
7%
Bruce Kapplin
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
6%
Shane Lowry
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
5%
David DiFalco
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Don Llewellyn
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Tim Beavers and Paul Keays
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Ben Marsh
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
3%
Emily Lotz
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Daniel Ettinger
- THE PIANO LESSON
- everyman
3%
Ben Marsh & Brandon Gorin
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Maggie Jackson
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
2%
Tyler Gilks & Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
2%
Ben Marsh
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Scott Ruble
- RENT
- ACT Black Box Studio
2%
David DiFalco
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Emily lotz
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Shane Lowry
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Rachel hauck
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Justin Nepomuceno
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Caitlin Cutright
- THE TEMPEST
- Potomac Playmakers
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Hayden Van Wormer
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
15%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
12%
Ryan Edwards
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
9%
Zach Sexton
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
9%
Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
5%
Chris Lane
- MA RAINEYS BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%
Brett Pearson & Paul Suroweic
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
5%
Brett Reel
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Mark Ashby
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Mark Smedley
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
4%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
4%
Tom Majarov
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Jen Scorziello
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Jen Scorziello
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Jen Scorziello
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
Max Garner
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Max Garner
- VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Supporting Performer In A Musical
Michael Kenny
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
9%
Melanie Kurstin
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
7%
Anna Hampton
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Emily L. Sergo
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Cera Baker
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
3%
Connor McCabe
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Roman Adolfs
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%
Alissa Margolis
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
3%
Connor McCabe
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Tia Silver
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Emily Snyder
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Adrienne Athanas
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%
Aly Kaiser
- RUTHLESS! THE MUSICAL
- Players on Air
2%
Justin Skinner
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Jacob Gross
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Fela Langston
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Josiah Thompson
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Nolen Petrosky
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%
Sam Ranocchia
- SISTER ACT
- Phoenix Festival Theatre
2%
Daniel Russell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Kiley Ernest
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Heather Ann Bounds
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%
Archer Ketter
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Emma Schilling
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Kadejah One
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
9%
Willem Rogers
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
6%
Kiersten Gasemy
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Nadia Palacios
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Jayden Perez
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
4%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Breton Stailey
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
4%
Eric Jones
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Jonah Caudle
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Adanya Koger-Hobson
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Andromeda Bacchus
- WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
3%
Krysta Stefanosky
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Charlie Meeks
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Valerie Lewis
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Riley Calpin
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Luann Lancaster
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Steven Todd Smith
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Daniel J. Mauro
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
2%
Samuel White
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
2%
Pam Huxtable
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Semaj Kelly
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Brian Keith MacDonald
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Cameron Isaac
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Stephanie Mull
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%Best Theatre For Young Audiences Production A WINNIE THE POOH CHRISTMAS TAIL
- Small Town Stars Theatre Company
41%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
36%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
14%MORRIS MICKLEWHITE AND THE TANGERINE DRESS
- Maryland Ensemble Theatre
9%Favorite Local Theatre
Annapolis Summer Garden Theater
13%
Cumberland Theatre
10%
Milburn Stone Theatre
8%
Maryland Ensemble Theatre
8%
Embassy Theatre
7%
Maryland Renaissance Festival
6%
September Song Musical Theatre
5%
Small Town Stars Theatre Company
5%
Players on Air
4%
Toby's Dinner Theatre
4%
Iron Crow Theatre
3%
Everyman Theatre
2%
Spotlighter's Theatre
2%
OH Productions
2%
Chesapeake Shakespeare Company
2%
Other Voices Theatre
2%
Center Stage Baltimore
2%
Authentic Community Theatre
2%
ACT Black Box Studio
2%
ArtsCentric Inc
1%
Silhouette Stages
1%
Dundalk Community Theater
1%
Scottfield Theatre Company
1%
Potomac Playmakers
1%
Endangered Species theatre Project
1%