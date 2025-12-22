Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards; Annapolis Summer Garden Theater Leads Favorite Theatre!

Click Here for More on BWW Regional Awards

We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Baltimore Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Suanne Eckel Thompson - I PUT A SPELL ON YOU - ACT Black Box Studio 19%

ELVIS: A MUSICAL CELEBRATION

18%

Jim Barone -- Milburn Stone Theatre

DRY SPELL AS BLACK SABBATH

17%

Dry Spell -- Embassy Theatre

NATE HUTCHINGS IN CONCERT

15%

Nate Hutchings -- Embassy Theatre

THE BIG BROAD SONGBOOK

12%

Timoth David Copney -- Spirits, ClubCar, Lord Baltimore

I PUT A SPELL ON YOU

11%

Joey Leavitt -- ACT Black Box Studio

THE WEDDING JESTER

7%

John Feffer -- balto theatre project

OKLAHOMA!

8%

Natalie Hudson -- Milburn Stone Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

7%

Amy Appleby -- September Song Musical Theatre

THE WEDDING SINGER

7%

Danny Durr -- Cumberland Theatre

GREASE

7%

Keirsten Gasemy -- Cumberland Theatre

ANASTASIA

6%

Devon Johnson -- Milburn Stone Theatre

MACBETH

6%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

HAIRSPRAY

6%

Bambi Johnson & Asst. Katelyn O'Connor -- Dundalk Community Theater

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

5%

Arthur Cuadros -- Iron Crow Theatre

THE COLOR PURPLE

5%

Shalyce Hemby -- ArtsCentric Inc

ROCK OF AGES

5%

Abigail Weinel and Olivia Winter -- Small Town Stars Theatre Company

GODSPELL

4%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

SOMETHING ROTTEN!

4%

Abigail Weinel -- Small Town Stars

DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL

3%

Julie Herber -- Maryland Ensemble Theatre

SATURDAY NIGHT FEVER

3%

Christen Svingos -- Toby's Dinner Theatre

INSTRUMENTS OF HEALING

3%

Jill Keith -- Embassy Theatre

RENT

3%

Sisi Saunders -- Authentic Community Theatre

INDECENT

3%

Rikki Lacewell -- Endangered Species theatre Project (ESPtheatre)

HEATHERS

2%

Mikayla Gilmer -- Authentic Community Theatre

GUYS & DOLLS

2%

Shari Strier Seymour -- Other Voices Theatre

CRY-BABY

2%

Dane Hutchinson -- Milburn Stone Theatre

CEILIDH

2%

Sam Pinkleton -- M & T bank exchange

9 TO 5 THE MUSICAL

2%

Christen Svingos -- Toby's Dinner Theatre

PIPPIN

2%

Olivia Winter -- Small Town Stars Theatre Company

THE MUSIC MAN

2%

Mark Minnick -- Toby's Dinner Theatre

BEAUTY AND THE BEAST

2%

Jett Meisel -- Milburn Stone Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

12%

Lisa Chadwick -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

9%

Andrew Malone -- September Song Musical Theatre

LITTLE WOMEN

7%

Danise Whitlock -- Embassy Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

6%

Tiffany Zellner -- Iron Crow Theatre

THE WEDDING SINGER

5%

Nick Cochran -- Cumberland Theatre

ANASTASIA

4%

Dann Combs -- Milburn Stone Theatre

HAIRSPRAY

4%

Tiffany Zellner -- Dundalk Community Theater

INTO THE WOODS

4%

Miranda Secula-Rosell and Jennifer Secula -- Small Town Stars Theatre Company

GODSPELL

3%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

ANTONY & CLEOPATRA

3%

Jennifer Clark -- Cumberland Theatre

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

3%

Larry Boggs -- ArtsCentric Inc

THE SHARK IS BROKEN

3%

Jennifer Clark -- Cumberland Theatre

CRY-BABY

3%

Dann Combs -- Milburn Stone Theatre

HAMLET

3%

Dann Combs -- Milburn Stone Theatre

SEUSSICAL

3%

Giuliana Weiss -- Silhouette Stages

JANE ANGER

3%

Elizabeth Tringali and Judy Harkins -- Maryland Ensemble Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

Danise Whitlock & Ashton Joy -- Embassy Theatre

DESCENDANTS: THE MUSICAL

2%

Nick Burt -- ACT Black Box Studio

MARY STUART

2%

Kristina Lambdin -- Chesapeake Shakespeare Company

HONEY BEE BABY

2%

Deana Fisher Brill -- Rapid Lemon Productions

PIPPIN

2%

Miranda Secula-Rosell -- Small Town Stars Theatre Company

9 TO 5 THE MUSICAL

2%

Heather C. Jackson -- Toby's Dinner Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Julie Cray -- ArtsCentric Inc

POTUS

2%

David Burdick -- everyman

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

2%

Danise Whitlock -- Embassy Theatre

GREASE

24%

- Cumberland Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

16%

- Iron Crow Theatre

9 TO 5 THE MUSICAL

13%

- Toby's Dinner Theatre

HAIRSPRAY

12%

- Dundalk Community Theater

SOMETHING ROTTEN!

11%

- Small Town Stars

THE WEDDING SINGER

9%

- Cumberland Theatre

SLEEPING BEAUTY

8%

- Cecil Dance Theatre

HOLIDAY ENCHANTMENT

3%

- Cecil Dance Theatre

HARRIET'S HAPPIEST HALLOWEEN

3%

- Harford Dance Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

12%

Dr. Shane Jensen -- Annapolis Summer Garden Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

8%

Anna See-Jackowski -- Maryland Ensemble Theatre

THE WEDDING SINGER

8%

Danny Durr -- Cumberland Theatre

GODSPELL

7%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

Kelly Stoneberger -- September Song

THE COLOR PURPLE

5%

Kevin McAllister -- ArtsCentric Inc

ONCE

4%

Andrew John Mitchell -- Milburn Stone Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

4%

Sean Elias -- Iron Crow Theatre

OLIVER!

4%

Laura Beth Wonsala -- Players on Air

ANASTASIA

3%

Ryan Sherchak -- Milburn Stone Theatre

JEKYLL & HYDE

3%

Constantine Maroulis -- OH Productions

GREASE

3%

Kimberli Rowley -- Cumberland Theatre

RENT

3%

Scott Ruble -- Authentic Community Theatre

JERSEY BOYS

3%

Dennis Clark -- Cumberland Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

3%

Sean Elias -- Iron Crow Theatre

BE MORE CHILL

3%

Eric Bray Jr. -- Milburn Stone Theatre

HAIRSPRAY

2%

John Desmone -- Dundalk Community Theater

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

Ashley Gerhardt -- Other Voices Theatre

SEUSSICAL

2%

Stephen Foreman -- Silhouette Stages

AVENUE Q

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

INTO THE WOODS

2%

Joel Roberson & Miranda Secula-Rosell -- Small Town Stars Theatre Company

9 TO 5 THE MUSICAL

2%

Mark Minnick -- Toby's Dinner Theatre

CRY-BABY

2%

Dane Hutchinson -- Milburn Stone Theatre

SOMETHING ROTTEN!

1%

Miranda Secula-Rosell -- Small Town Stars

THE LITTLE MERMAID

1%

Mark Minnick -- Toby's Dinner Theatre

MACBETH

10%

Thomas Plott -- Maryland Renaissance Festival

LITTLE WOMEN

7%

Al Hall -- Embassy Theatre

TOPDOG/UNDERDOG

6%

Rain Pryor -- ESPtheatre & Spotlighters (partnership)

CHRISTMAS BELLES

4%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

POTUS

4%

Miranda Secula-Rosell & Savanna Wright -- Small Town Stars Theatre Company

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

4%

Kevin McAllister -- ArtsCentric Inc

THE CRUCIBLE

4%

Dane Hutchinson -- Milburn Stone Theatre

THE SHARK IS BROKEN

4%

Géné Fouché -- Maryland Ensemble Theatre

DOUBT

4%

Nicole Mattis -- Cumberland Theatre

HAMLET

3%

Karen Weaver -- Milburn Stone Theatre

HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE

3%

Ann Turiano -- Iron Crow Theatre

THE BALTIMORE WALTZ

3%

Aaron Angello -- Ardeo Theatre Company

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE WHEN THE RAINBOW IS ENUF

3%

Rikki Lacewell -- 2nd Star Productions

THE SHARK IS BROKEN

3%

Nick Hrutkay -- Cumberland Theatre

THE COTTAGE

3%

Rebecca Wahls -- Cumberland Theatre

HONEY BEE BABY

2%

Jalice Ortiz-Corral -- Rapid Lemon Productions

MISERY

2%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

Jennifer Enfield -- ACT Black Box Studio

CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK

2%

Michelle Boizelle -- ACT Black Box Studio

A CHRISTMAS CAROL

2%

Seamus Miller -- Chesapeake Shakespeare Company

ROMEO & JULIET

2%

Jacqueline Youm -- Laurel Mill Playhouse

WORKING A MUSICAL

2%

Tom Wyatt -- Colonial Players of Annapolis

A VERY JEWISH CHRISTMAS

2%

Sache Satta-Fleming -- Maryland Ensemble Theatre

AS YOU LIKE IT

2%

Evan Crump -- Unstrung Harpist

POTUS

2%

Laura Kepley -- Everyman

DISASTER: THE MUSICAL

10%

- Annapolis Summer Garden Theatre

MACBETH

6%

- Maryland Renaissance Festival

TOPDOG/UNDERDOG

4%

- Spotlighter's Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

3%

- Iron Crow Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

- September Song Musical Theatre

OKLAHOMA!

3%

- Milburn Stone Theatre

LITTLE WOMEN

3%

- Embassy Theatre

GODSPELL

3%

- Embassy Theatre

THE WEDDING SINGER

3%

- Cumberland Theatre

OLIVER!

3%

- Players on Air

GREASE

3%

- Cumberland Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

- September Song

JERSEY BOYS

2%

- Cumberland Theatre

ONCE

2%

- Milburn Stone Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

2%

- Iron Crow Theatre

SOMETHING ROTTEN!

2%

- Small Town Stars

THE BORROWERS

2%

- Maryland Ensemble Theatre

ROCK OF AGES

2%

- Small Town Stars Theatre Company

HEATHERS

2%

- Authentic Community Theatre

PUFFS

2%

- ACT Black Box Studio

POTUS

2%

- everyman

HAIRSPRAY

2%

- Dundalk Community Theater

SEUSSICAL

2%

- Silhouette Stages

THE COLOR PURPLE

2%

- ArtsCentric Inc

ROMEO & JULIET

1%

- Laurel Mill Playhouse

DISASTER: THE MUSICAL

12%

John Purnell -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

9%

Corey Brown -- September Song Musical Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

7%

Will Heyser-Paone -- Maryland Ensemble Theatre

DOUBT

5%

Rhett Wolford -- Cumberland Theatre

HAMLET

5%

Brett Pearson -- Milburn Stone Theatre

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

4%

Tyrell Stanley -- ArtsCentric Inc

GODSPELL

4%

Hayden Davis & Kat Sylvana -- Embassy Theatre

CRY-BABY

4%

Bevin Gorin -- Milburn Stone Theatre

ANASTASIA

4%

Chenelle Foster -- Milburn Stone Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

4%

Thomas Gardner -- Iron Crow Theatre

HAIRSPRAY

4%

Marc Smith -- Dundalk Community Theater

THE SHARK IS BROKEN

4%

Liam Corley -- Cumberland Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

3%

Thomas Gardner -- Iron Crow Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

Lynn Joslin -- Toby's Dinner Theatre

LITTLE WOMEN

3%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

BRETT REEL'S CALLBACKS

3%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Daniel Reed -- Embassy Theatre

INTO THE WOODS

2%

Tim Beavers -- Small Town Stars Theatre Company

DESCENDANTS: THE MUSICAL

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE

2%

Doug Grove -- Maryland Ensemble Theatre

PIPPIN

2%

Dakota Secula-Rosell -- Small Town Stars Theatre Company

ROCK OF AGES

2%

Sophie Barden -- Small Town Stars Theatre Company

THE BALTIMORE WALTZ

2%

Rook Bartlett -- Ardeo Theatre Company

SOMETHING ROTTEN!

2%

Rob Miller and Grace Wantz -- Small Town Stars Theatre Company

BE MORE CHILL

1%

Matt Coyle -- Milburn Stone Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

11%

Eric Jones -- Maryland Ensemble Theatre

JERSEY BOYS

11%

Jaiden Courrier -- Cumberland Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

10%

Kelly Stoneberger -- September Song

GODSPELL

8%

Laura Groves -- Embassy Theatre

HEATHERS

5%

Amanda Stilwell -- Authentic Community Theatre

AVENUE Q

5%

Amanda Stilwell -- Authentic Community Theatre

ONCE

4%

Trey Pope -- Milburn Stone Theatre

GUYS & DOLLS

4%

Angelica Ramos -- Other Voices Theatre

ROCK OF AGES

3%

Amy Heikkinen -- Small Town Stars Theatre Company

9 TO 5 THE MUSICAL

3%

Ross Scott Rawlings -- Toby's Dinner Theatre

INTO THE WOODS

3%

George Smith -- Small Town Stars Theatre Company

RENT

3%

Keric Ellis -- Authentic Community Theatre

BALTIMORE SYMPHONY GAMERS ORCHESTRA

3%

Tad Howley -- War Memorial Building

BEAUTY AND THE BEAST

3%

Sam Meros -- Milburn Stone Theatre

CRY-BABY

3%

Bennett Spotts -- Milburn Stone Theatre

THE MUSIC MAN

3%

Ross Scott Rawlings -- Toby's Dinner Theatre

CEILIDH

3%

Jane Cardona/Kris Kukul -- M & T bank exchange

OKLAHOMA!

3%

Trey Pope -- Milburn Stone Theatre

PIPPIN

3%

Kelly Stoneberger -- Small Town Stars Theatre Company

INDECENT

2%

Marci Shegogue -- Endangered Species theatre Project

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

Sarah Field -- September Song Musical Theatre

FALSETTOS

2%

Lisa Dodson -- Small Town Stars Theatre Company

SONGS FOR A NEW WORLD

1%

Marci Shegogue -- Other Voices Theatre

DESCENDANTS: THE MUSICAL

1%

Joey Leavitt -- ACT Black Box Studio

DISASTER: THE MUSICAL

10%

- Annapolis Summer Garden Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

6%

- Maryland Ensemble Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

6%

- September Song

JERSEY BOYS

5%

- Cumberland Theatre

GODSPELL

5%

- Embassy Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

5%

- Iron Crow Theatre

THE WEDDING SINGER

4%

- Cumberland Theatre

THE COLOR PURPLE

4%

- ArtsCentric Inc

GREASE

4%

- Cumberland Theatre

HAIRSPRAY

4%

- Dundalk Community Theater

OLIVER!

3%

- Players on Air

ANASTASIA

3%

- Milburn Stone Theatre

OKLAHOMA!

2%

- Milburn Stone Theatre

ROCK OF AGES

2%

- Small Town Stars Theatre Company

9 TO 5 THE MUSICAL

2%

- Toby's Dinner Theatre

JEKYLL & HYDE

2%

- OH Productions

RENT

2%

- ACT Black Box Studio

CEILIDH

2%

- M & T bank exchange

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

2%

- Signature Theatre

A CHRISTMAS CAROL: THE MUSICAL

2%

- Players on Air

ONCE

2%

- Milburn Stone Theatre

INTO THE WOODS

2%

- Small Town Stars Theatre Company

THE SOUND OF MUSIC

2%

- Toby's Dinner Theatre

INDECENT

2%

- Endangered Species theatre Project

SEUSSICAL

2%

- Silhouette Stages

A VERY JEWISH CHRISTMAS

13%

- Maryland Ensemble Theatre

CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK

12%

- ACT Black Box Studio

JOHN WILKES BOOTH - ONE NIGHT ONLY

10%

- Baltimore center stage

CEILIDH

9%

- M & T bank exchange

NEVER SAY GOODBYE & THE MARIE DEFENSE

9%

- Embassy Theatre

BRETT REEL'S CALLBACKS

8%

- Embassy Theatre

CALL ME BY ANY OTHER NAME... JUST AS SWEET

7%

- The Voxel

WORKING FOR CRUMBS

6%

- Spotlighter's Theatre

EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED

5%

- Center Stage Baltimore

HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE

5%

- Iron Crow Theatre

INSTRUMENTS OF HEALING

5%

- Embassy Theatre

HONEY BEE BABY

4%

- Rapid Lemon Productions

MYTHOS OF A LOST NIGHTMARE

2%

- Red Hill Theatre Group

VARIATIONS ON NIGHT

2%

- Rapid Lemon Productions

FLOATING DOWN TO CAMELOT

2%

- spotlighters

DISASTER: THE MUSICAL

7%

Meghan McCarthy -- Annapolis Summer Garden Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

4%

Caitlyn Ruth McClellan -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Ethan Brown -- September Song Musical Theatre

THE WEDDING SINGER

4%

Addie Skillman -- Cumberland Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

4%

Lynwood McLeod -- Maryland Ensemble Theatre

JEKYLL & HYDE

4%

John Murphy -- OH Productions

ANASTASIA

3%

Amanda Bradford -- Milburn Stone Theatre

ROCK OF AGES

3%

Jack Patterson -- Small Town Stars Theatre Company

DISASTER: THE MUSICAL

3%

Cameron Walker -- Annapolis Summer Garden Theatre

GREASE

3%

Brian Records -- Cumberland Theatre

THE LITTLE MERMAID

2%

Abby Middleton -- Toby's Dinner Theatre

HAIRSPRAY

2%

Codey Odachowski -- Dundalk Community Theater

THE WEDDING SINGER

2%

Nolen Petrosky -- Cumberland Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Tameka Harris -- ArtsCentric Inc

OLIVER!

2%

Justin Patterson -- Players on Air

GODSPELL

2%

Raven Elenor Sylvana -- Embassy Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Brittany Johnson -- ArtsCentric Inc

HAIR

2%

Wilson Seltzer -- Vagabond Players

HEATHERS

2%

Deacon Withers -- Authentic Community Theatre

JERSEY BOYS

2%

Nicky Kaider -- Cumberland Theatre

GREASE

2%

Gianni Saverio -- Cumberland Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

1%

Kristen Stickley -- Iron Crow Theatre

GODSPELL

1%

Taber Robinette -- Embassy Theatre

GODSPELL

1%

Makenna Keith -- Embassy Theatre

INTO THE WOODS

1%

Will Brown -- Small Town Stars Theatre Company

MACBETH

9%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

LITTLE WOMEN

5%

Skylar Lane -- Embassy Theatre

THE BALTIMORE WALTZ

5%

Gillian Shelly -- Ardeo Theatre Company

THE COTTAGE

5%

Alex Stompoly -- Cumberland Theatre

TOPDOG/UNDERDOG

4%

Aaron Watkins -- ESPtheatre & Spotlighters

THE CRUCIBLE

4%

Delaney Goodwin -- Small Town Stars Theatre Company

THE SHARK IS BROKEN

4%

Bill Dennison -- Cumberland Theatre

TOPDOG/UNDERDOG

3%

Jossan Robinson -- ESPtheatre & Spotlighters

DOUBT

3%

Julie Herber -- Cumberland Theatre

THE CRUCIBLE

3%

Christopher Malone -- Milburn Stone Theatre

THE CHERRY ORCHARD

3%

Nick Yarnevich -- Towson University

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

2%

Kadejah Oné -- ArtsCentric Inc

HAMLET

2%

Logan Wheeler -- Milburn Stone Theatre

THE CRUCIBLE

2%

Olivia Ward -- Small Town Stars Theatre Company

THE COTTAGE

2%

Kimberli Rowley -- Cumberland Theatre

A VERY JEWISH CHRISTMAS

2%

Jack Evans -- Maryland Ensemble Theatre

ROMEO & JULIET

2%

Jacqueline Youm -- Laurel Mill Playhouse

POTUS

2%

Alexandra Overby -- Small Town Stars Theatre Company

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

2%

Garrett Webb -- Embassy Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

Sawyer Jenkins -- Embassy Theatre

ROPE

2%

Vedant Sharma -- UpStage Artists

PUFFS

1%

Andrew King -- ACT Black Box Studio

A VIEW FROM THE BRIDGE

1%

Tom Doty -- Potomac Playmakers

HONEY BEE BABY

1%

Sharon Maguire -- Rapid Lemon Productions

MISERY

1%

Katlynn Lahman -- Embassy Theatre

MACBETH

9%

- Maryland Renaissance Festival

LITTLE WOMEN

6%

- Embassy Theatre

TOPDOG/UNDERDOG

6%

- ESPtheatre & Spotlighters

HAMLET

6%

- Milburn Stone Theatre

THE CRUCIBLE

5%

- Small Town Stars Theatre Company

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

5%

- ArtsCentric Inc

THE COTTAGE

5%

- Cumberland Theatre

MARY STUART

4%

- Chesapeake Shakespeare Company

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

4%

- Other Voices Theatre

MISERY

4%

- Embassy Theatre

THE SHARK IS BROKEN

3%

- Maryland Ensemble Theatre

DOUBT

3%

- Cumberland Theatre

THE CEMETERY CLUB

2%

- Potomac Playmakers

ROMEO & JULIET

2%

- Laurel Mill Playhouse

POTUS

2%

- Small Town Stars Theatre Company

HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE

2%

- Iron Crow Theatre

CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK

2%

- ACT Black Box Studio

PUFFS

2%

- ACT Black Box Studio

CLYDE'S

2%

- Maryland Ensemble Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

- Embassy Theatre

HONEY BEE BABY

2%

- Rapid Lemon Productions

A VERY JEWISH CHRISTMAS

2%

- Maryland Ensemble Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

- ACT Black Box Studio

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

2%

- Embassy Theatre

INDECENT

2%

- Endangered Species (theatre) Project

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

9%

Jim Stoneberger -- September Song Musical Theatre

THE SHARK IS BROKEN

7%

Rhett Wolford -- Cumberland Theatre

ANASTASIA

7%

Ben Marsh -- Milburn Stone Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

6%

Bruce Kapplin -- Iron Crow Theatre

THE LITTLE MERMAID

5%

Shane Lowry -- Toby's Dinner Theatre

THE SHARK IS BROKEN

4%

David DiFalco -- Maryland Ensemble Theatre

GODSPELL

4%

Don Llewellyn -- Embassy Theatre

LITTLE WOMEN

4%

Tyler Gilks -- Embassy Theatre

INTO THE WOODS

4%

Tim Beavers and Paul Keays -- Small Town Stars Theatre Company

OKLAHOMA!

3%

Ben Marsh -- Milburn Stone Theatre

HAIRSPRAY

3%

Marc Smith -- Dundalk Community Theater

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

3%

Emily Lotz -- ArtsCentric Inc

THE PIANO LESSON

3%

Daniel Ettinger -- everyman

ONCE

3%

Ben Marsh & Brandon Gorin -- Milburn Stone Theatre

THE BALTIMORE WALTZ

3%

Aaron Angello -- Ardeo Theatre Company

ANTONY & CLEOPATRA

2%

Maggie Jackson -- Cumberland Theatre

BRETT REEL'S CALLBACKS

2%

Tyler Gilks & Brett Reel -- Embassy Theatre

BE MORE CHILL

2%

Ben Marsh -- Milburn Stone Theatre

A VERY JEWISH CHRISTMAS

2%

David DiFalco -- Maryland Ensemble Theatre

RENT

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

THE COLOR PURPLE

2%

Emily lotz -- ArtsCentric Inc

THE MUSIC MAN

2%

Shane Lowry -- Toby's Dinner Theatre

CEILIDH

2%

Rachel hauck -- M & T bank exchange

HONEY BEE BABY

2%

Justin Nepomuceno -- Rapid Lemon Productions

AVENUE Q

2%

Scott Ruble -- ACT Black Box Studio

DISASTER: THE MUSICAL

15%

Hayden Van Wormer -- Annapolis Summer Garden Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

12%

Corey Brown -- September Song Musical Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

9%

Zach Sexton -- Iron Crow Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

9%

Ryan Edwards -- Maryland Ensemble Theatre

BRETT REEL'S CALLBACKS

6%

Brett Reel -- Embassy Theatre

MA RAINEYS BLACK BOTTOM

5%

Chris Lane -- ArtsCentric Inc

ONCE

5%

Brett Pearson & Paul Suroweic -- Milburn Stone Theatre

LITTLE WOMEN

5%

Brett Reel -- Embassy Theatre

INSTRUMENTS OF HEALING

5%

Mark Ashby -- Embassy Theatre

HAIRSPRAY

4%

Marc Smith -- Dundalk Community Theater

THE SOUND OF MUSIC

4%

Mark Smedley -- Toby's Dinner Theatre

MISERY

4%

Hayden Davis -- Embassy Theatre

CLYDE'S

4%

Tom Majarov -- Maryland Ensemble Theatre

ANASTASIA

4%

Jen Scorziello -- Milburn Stone Theatre

BE MORE CHILL

3%

Jen Scorziello -- Milburn Stone Theatre

HONEY BEE BABY

2%

Max Garner -- Rapid Lemon Productions

CRY-BABY

2%

Jen Scorziello -- Milburn Stone Theatre

VARIATIONS ON NIGHT

2%

Max Garner -- Rapid Lemon Productions

DISASTER: THE MUSICAL

9%

Michael Kenny -- Annapolis Summer Garden Theatre

HEDWIG AND THE ANGRY INCH

6%

Melanie Kurstin -- Maryland Ensemble Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

3%

Emily L. Sergo -- Annapolis Summer Garden Theatre

GODSPELL

3%

Anna Hampton -- Embassy Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

Roman Adolfs -- September Song

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

3%

Cera Baker -- Iron Crow Theatre

GUYS & DOLLS

3%

Alissa Margolis -- Other Voices Theatre

GREASE

3%

Connor McCabe -- Cumberland Theatre

THE WEDDING SINGER

2%

Connor McCabe -- Cumberland Theatre

GREASE

2%

Emily Snyder -- Cumberland Theatre

THE SOUND OF MUSIC

2%

Adrienne Athanas -- Toby's Dinner Theatre

RUTHLESS! THE MUSICAL

2%

Aly Kaiser -- Players on Air

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

Justin Skinner -- September Song Musical Theatre

PIPPIN

2%

Tia Silver -- Small Town Stars Theatre Company

BE MORE CHILL

2%

Jacob Gross -- Milburn Stone Theatre

SISTER ACT

2%

Sam Ranocchia -- Phoenix Festival Theatre

JERSEY BOYS

2%

Nolen Petrosky -- Cumberland Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

2%

Daniel Russell -- September Song Musical Theatre

THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION

2%

Kiley Ernest -- Iron Crow Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Fela Langston -- ArtsCentric Inc

JEKYLL & HYDE

2%

Heather Ann Bounds -- OH Productions

HAIRSPRAY

2%

Josiah Thompson -- Dundalk Community Theater

THE WEDDING SINGER

2%

Emma Schilling -- Cumberland Theatre

OKLAHOMA!

2%

Gabrielle Wuensch -- Milburn Stone Theatre

SATURDAY NIGHT FEVER

2%

Kadejah One -- Toby's Dinner Theatre

MACBETH

9%

Emily Karol -- Maryland Renaissance Festival

THE SHARK IS BROKEN

5%

Willem Rogers -- Maryland Ensemble Theatre

THE COTTAGE

5%

Kiersten Gasemy -- Cumberland Theatre

CLYDE'S

5%

Nadia Palacios -- Maryland Ensemble Theatre

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

4%

Jayden Perez -- Other Voices Theatre

LITTLE WOMEN

4%

Danise Whitlock -- Embassy Theatre

PUFFS

4%

Breton Stailey -- ACT Black Box Studio

A VERY JEWISH CHRISTMAS

3%

Eric Jones -- Maryland Ensemble Theatre

HONEY BEE BABY

3%

Adanya Koger-Hobson -- Rapid Lemon Productions

LITTLE WOMEN

3%

Jonah Caudle -- Embassy Theatre

THE CRUCIBLE

3%

Krysta Stefanosky -- Milburn Stone Theatre

WORKING FOR CRUMBS

3%

Andromeda Bacchus -- Spotlighter's Theatre

HONEY BEE BABY

3%

Valerie Lewis -- Rapid Lemon Productions

HAMLET

3%

Riley Calpin -- Milburn Stone Theatre

ANTONY & CLEOPATRA

3%

Charlie Meeks -- Cumberland Theatre

THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE

2%

Luann Lancaster -- Embassy Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

Ashton Joy -- Embassy Theatre

THE SHARK IS BROKEN

2%

Steven Todd Smith -- Maryland Ensemble Theatre

THE SHARK IS BROKEN

2%

Daniel J. Mauro -- Cumberland Theatre

AS YOU LIKE IT

2%

Brian Keith MacDonald -- Unstrung Harpist

THE CRUCIBLE

2%

Samuel White -- Milburn Stone Theatre

ROMEO & JULIET

2%

Cameron Isaac -- Laurel Mill Playhouse

HAMLET

2%

Pam Huxtable -- Milburn Stone Theatre

ROMEO & JULIET

2%

Semaj Kelly -- Laurel Mill Playhouse

PUFFS

2%

Stephanie Mull -- ACT Black Box Studio

A WINNIE THE POOH CHRISTMAS TAIL

41%

- Small Town Stars Theatre Company

DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL

36%

- Maryland Ensemble Theatre

HONEY BEE BABY

13%

- Rapid Lemon Productions

MORRIS MICKLEWHITE AND THE TANGERINE DRESS

9%

- Maryland Ensemble Theatre

12%

Annapolis Summer Garden Theater

10%

Cumberland Theatre

8%

Milburn Stone Theatre

7%

Maryland Ensemble Theatre

7%

Embassy Theatre

6%

Maryland Renaissance Festival

5%

September Song Musical Theatre

4%

Small Town Stars Theatre Company

4%

Players on Air

4%

Toby's Dinner Theatre

3%

Iron Crow Theatre

2%

Everyman Theatre

2%

Spotlighter's Theatre

2%

OH Productions

2%

Other Voices Theatre

2%

Chesapeake Shakespeare Company

2%

Center Stage Baltimore

2%

Authentic Community Theatre

1%

ACT Black Box Studio

1%

ArtsCentric Inc

1%

Silhouette Stages

1%

Dundalk Community Theater

1%

Potomac Playmakers

1%

Scottfield Theatre Company

1%

Endangered Species theatre Project

