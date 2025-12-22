Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards; Annapolis Summer Garden Theater Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Baltimore & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Baltimore Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Suanne Eckel Thompson
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
19%
Jim Barone
- ELVIS: A MUSICAL CELEBRATION
- Milburn Stone Theatre
18%
Dry Spell
- DRY SPELL AS BLACK SABBATH
- Embassy Theatre
17%
Nate Hutchings
- NATE HUTCHINGS IN CONCERT
- Embassy Theatre
15%
Timoth David Copney
- THE BIG BROAD SONGBOOK
- Spirits, ClubCar, Lord Baltimore
12%
Joey Leavitt
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
11%
John Feffer
- THE WEDDING JESTER
- balto theatre project
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Natalie Hudson
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
8%
Amy Appleby
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
7%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
7%
Keirsten Gasemy
- GREASE
- Cumberland Theatre
7%
Devon Johnson
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
6%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%
Bambi Johnson & Asst. Katelyn O'Connor
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
6%
Arthur Cuadros
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%
Shalyce Hemby
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Abigail Weinel and Olivia Winter
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Abigail Weinel
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
4%
Julie Herber
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Christen Svingos
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
3%
Jill Keith
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
3%
Sisi Saunders
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Rikki Lacewell
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project (ESPtheatre)
3%
Mikayla Gilmer
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Shari Strier Seymour
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Sam Pinkleton
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Christen Svingos
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Olivia Winter
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Mark Minnick
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Jett Meisel
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lisa Chadwick
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Andrew Malone
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Tiffany Zellner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
6%
Nick Cochran
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
5%
Dann Combs
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Tiffany Zellner
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Miranda Secula-Rosell and Jennifer Secula
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Jennifer Clark
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Larry Boggs
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Jennifer Clark
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Dann Combs
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Dann Combs
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Giuliana Weiss
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
3%
Elizabeth Tringali and Judy Harkins
- JANE ANGER
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Danise Whitlock & Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Nick Burt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Kristina Lambdin
- MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Deana Fisher Brill
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Miranda Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Heather C. Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Julie Cray
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
David Burdick
- POTUS
- everyman
2%
Danise Whitlock
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%Best Dance Production GREASE
- Cumberland Theatre
24%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
16%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
13%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
12%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
11%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
9%SLEEPING BEAUTY
- Cecil Dance Theatre
8%HOLIDAY ENCHANTMENT
- Cecil Dance Theatre
3%HARRIET'S HAPPIEST HALLOWEEN
- Harford Dance Theatre
3%Best Direction Of A Musical
Dr. Shane Jensen
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Anna See-Jackowski
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
8%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
8%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
7%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
5%
Kevin McAllister
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Andrew John Mitchell
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
Sean Elias
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Laura Beth Wonsala
- OLIVER!
- Players on Air
4%
Ryan Sherchak
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Constantine Maroulis
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
3%
Kimberli Rowley
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Scott Ruble
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Dennis Clark
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
3%
Sean Elias
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
Eric Bray Jr.
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
John Desmone
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Ashley Gerhardt
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Stephen Foreman
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%
Joel Roberson & Miranda Secula-Rosell
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Mark Minnick
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Miranda Secula-Rosell
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
1%
Mark Minnick
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
1%Best Direction Of A Play
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%
Al Hall
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Rain Pryor
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters (partnership)
6%
Tyler Gilks
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
4%
Miranda Secula-Rosell & Savanna Wright
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Kevin McAllister
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Dane Hutchinson
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
4%
Géné Fouché
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Nicole Mattis
- DOUBT
- Cumberland Theatre
4%
Karen Weaver
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Ann Turiano
- HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Rikki Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
3%
Nick Hrutkay
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Rebecca Wahls
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
3%
Jalice Ortiz-Corral
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
2%
Jennifer Enfield
- A CHRISTMAS CAROL
- ACT Black Box Studio
2%
Michelle Boizelle
- CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%
Seamus Miller
- A CHRISTMAS CAROL
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Tom Wyatt
- WORKING A MUSICAL
- Colonial Players of Annapolis
2%
Sache Satta-Fleming
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Evan Crump
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Laura Kepley
- POTUS
- Everyman
2%Best Ensemble DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
10%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%TOPDOG/UNDERDOG
- Spotlighter's Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
3%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
3%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%GODSPELL
- Embassy Theatre
3%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
3%OLIVER!
- Players on Air
3%GREASE
- Cumberland Theatre
3%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
2%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
2%THE BORROWERS
- Maryland Ensemble Theatre
2%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%POTUS
- everyman
2%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
John Purnell
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Will Heyser-Paone
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
7%
Rhett Wolford
- DOUBT
- Cumberland Theatre
5%
Brett Pearson
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
5%
Tyrell Stanley
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Hayden Davis & Kat Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Bevin Gorin
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
4%
Chenelle Foster
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Thomas Gardner
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Liam Corley
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Thomas Gardner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
Lynn Joslin
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
3%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Tyler Gilks
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
3%
Daniel Reed
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
3%
Tim Beavers
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Scott Ruble
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Doug Grove
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Dakota Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Sophie Barden
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Rook Bartlett
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%
Rob Miller and Grace Wantz
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Matt Coyle
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Eric Jones
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
11%
Jaiden Courrier
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
11%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
10%
Laura Groves
- GODSPELL
- Embassy Theatre
8%
Amanda Stilwell
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
5%
Amanda Stilwell
- AVENUE Q
- Authentic Community Theatre
5%
Trey Pope
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
Angelica Ramos
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
4%
Amy Heikkinen
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Ross Scott Rawlings
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
3%
George Smith
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Keric Ellis
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Tad Howley
- BALTIMORE SYMPHONY GAMERS ORCHESTRA
- War Memorial Building
3%
Sam Meros
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
3%
Bennett Spotts
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Ross Scott Rawlings
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
3%
Jane Cardona/Kris Kukul
- CEILIDH
- M & T bank exchange
3%
Trey Pope
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Kelly Stoneberger
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Marci Shegogue
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%
Sarah Field
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Lisa Dodson
- FALSETTOS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Marci Shegogue
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
1%
Joey Leavitt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
1%Best Musical DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
10%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
6%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
6%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
5%GODSPELL
- Embassy Theatre
5%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
4%GREASE
- Cumberland Theatre
4%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%OLIVER!
- Players on Air
3%ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
2%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%RENT
- ACT Black Box Studio
2%CEILIDH
- M & T bank exchange
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Signature Theatre
2%A CHRISTMAS CAROL: THE MUSICAL
- Players on Air
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%Best New Play Or Musical A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
13%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
12%JOHN WILKES BOOTH - ONE NIGHT ONLY
- Baltimore center stage
10%CEILIDH
- M & T bank exchange
9%NEVER SAY GOODBYE & THE MARIE DEFENSE
- Embassy Theatre
9%BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
8%CALL ME BY ANY OTHER NAME... JUST AS SWEET
- The Voxel
7%WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
6%EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED
- Center Stage Baltimore
5%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
5%INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
4%MYTHOS OF A LOST NIGHTMARE
- Red Hill Theatre Group
2%VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%FLOATING DOWN TO CAMELOT
- spotlighters
2%Best Performer In A Musical
Meghan McCarthy
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
7%
Caitlyn Ruth McClellan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
4%
Ethan Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
4%
Addie Skillman
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%
Lynwood McLeod
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
4%
John Murphy
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
4%
Amanda Bradford
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Jack Patterson
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Cameron Walker
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Brian Records
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Abby Middleton
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
2%
Codey Odachowski
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Nolen Petrosky
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Tameka Harris
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Justin Patterson
- OLIVER!
- Players on Air
2%
Raven Elenor Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Brittany Johnson
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Wilson Seltzer
- HAIR
- Vagabond Players
2%
Deacon Withers
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Nicky Kaider
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%
Gianni Saverio
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Kristen Stickley
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
1%
Taber Robinette
- GODSPELL
- Embassy Theatre
1%
Makenna Keith
- GODSPELL
- Embassy Theatre
1%
Will Brown
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
1%Best Performer In A Play
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
9%
Skylar Lane
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Gillian Shelly
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
5%
Alex Stompoly
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Aaron Watkins
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
4%
Delaney Goodwin
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Bill Dennison
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Jossan Robinson
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
3%
Julie Herber
- DOUBT
- Cumberland Theatre
3%
Christopher Malone
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Nick Yarnevich
- THE CHERRY ORCHARD
- Towson University
3%
Kadejah Oné
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
2%
Logan Wheeler
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Olivia Ward
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Kimberli Rowley
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
2%
Jack Evans
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Alexandra Overby
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Garrett Webb
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Sawyer Jenkins
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Vedant Sharma
- ROPE
- UpStage Artists
2%
Andrew King
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
1%
Tom Doty
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- Potomac Playmakers
1%
Sharon Maguire
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
1%
Katlynn Lahman
- MISERY
- Embassy Theatre
1%Best Play MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
9%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
6%TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
6%HAMLET
- Milburn Stone Theatre
6%THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
5%MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
4%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
4%MISERY
- Embassy Theatre
4%THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
3%DOUBT
- Cumberland Theatre
3%THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
2%ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
2%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
2%CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%A CHRISTMAS CAROL
- ACT Black Box Studio
2%THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%INDECENT
- Endangered Species (theatre) Project
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jim Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Rhett Wolford
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
7%
Ben Marsh
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
7%
Bruce Kapplin
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
6%
Shane Lowry
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
5%
David DiFalco
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Don Llewellyn
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Tim Beavers and Paul Keays
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Ben Marsh
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
3%
Emily Lotz
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Daniel Ettinger
- THE PIANO LESSON
- everyman
3%
Ben Marsh & Brandon Gorin
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Maggie Jackson
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
2%
Tyler Gilks & Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
2%
Ben Marsh
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
David DiFalco
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Scott Ruble
- RENT
- ACT Black Box Studio
2%
Emily lotz
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Shane Lowry
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Rachel hauck
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Justin Nepomuceno
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Hayden Van Wormer
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
15%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
12%
Zach Sexton
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
9%
Ryan Edwards
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
9%
Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
6%
Chris Lane
- MA RAINEYS BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%
Brett Pearson & Paul Suroweic
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
5%
Brett Reel
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Mark Ashby
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Mark Smedley
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
4%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
4%
Tom Majarov
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Jen Scorziello
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Jen Scorziello
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
Max Garner
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Jen Scorziello
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Max Garner
- VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Supporting Performer In A Musical
Michael Kenny
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
9%
Melanie Kurstin
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
6%
Emily L. Sergo
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Anna Hampton
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Roman Adolfs
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%
Cera Baker
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
3%
Alissa Margolis
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
3%
Connor McCabe
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Connor McCabe
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Emily Snyder
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Adrienne Athanas
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%
Aly Kaiser
- RUTHLESS! THE MUSICAL
- Players on Air
2%
Justin Skinner
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Tia Silver
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Jacob Gross
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Sam Ranocchia
- SISTER ACT
- Phoenix Festival Theatre
2%
Nolen Petrosky
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%
Daniel Russell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Kiley Ernest
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Fela Langston
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Heather Ann Bounds
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%
Josiah Thompson
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Emma Schilling
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Gabrielle Wuensch
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
2%
Kadejah One
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
9%
Willem Rogers
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Kiersten Gasemy
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Nadia Palacios
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Jayden Perez
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
4%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Breton Stailey
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
4%
Eric Jones
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Adanya Koger-Hobson
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Jonah Caudle
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Krysta Stefanosky
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Andromeda Bacchus
- WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
3%
Valerie Lewis
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Riley Calpin
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Charlie Meeks
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Luann Lancaster
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Steven Todd Smith
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Daniel J. Mauro
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
2%
Brian Keith MacDonald
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Samuel White
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
2%
Cameron Isaac
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Pam Huxtable
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Semaj Kelly
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Stephanie Mull
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%Best Theatre For Young Audiences Production A WINNIE THE POOH CHRISTMAS TAIL
- Small Town Stars Theatre Company
41%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
36%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
13%MORRIS MICKLEWHITE AND THE TANGERINE DRESS
- Maryland Ensemble Theatre
9%Favorite Local Theatre
Annapolis Summer Garden Theater
12%
Cumberland Theatre
10%
Milburn Stone Theatre
8%
Maryland Ensemble Theatre
7%
Embassy Theatre
7%
Maryland Renaissance Festival
6%
September Song Musical Theatre
5%
Small Town Stars Theatre Company
4%
Players on Air
4%
Toby's Dinner Theatre
4%
Iron Crow Theatre
3%
Everyman Theatre
2%
Spotlighter's Theatre
2%
OH Productions
2%
Other Voices Theatre
2%
Chesapeake Shakespeare Company
2%
Center Stage Baltimore
2%
Authentic Community Theatre
2%
ACT Black Box Studio
1%
ArtsCentric Inc
1%
Silhouette Stages
1%
Dundalk Community Theater
1%
Potomac Playmakers
1%
Scottfield Theatre Company
1%
Endangered Species theatre Project
1%