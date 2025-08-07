Sergio Cortes - Michael Jackson Tribute Show Comes to Wiener Stadthalle

Enter Your Email to Unlock This Article



Der einzige offizielle Doppelgänger von Michael Jackson mit einem Konzert in Wien! Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend zu Ehren einer der größten Musiklegenden aller Zeiten – Michael Jackson!

Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Show, die als die beste Hommage an den King of Pop weltweit gilt. Diese einzigartige Show präsentiert eine authentische Interpretation seiner ikonischen Hits, legendären Tanzbewegungen und seines unverwechselbaren Charmes. Sergio Cortés ist ein außergewöhnlicher Künstler, der weltweit für seine perfekte Nachahmung von Michael Jackson anerkannt wird. Viele haben versucht, den unvergesslichen Sänger zu imitieren, und einige erinnern tatsächlich stark an ihn. Doch niemand hat es geschafft, seine Persönlichkeit so einzufangen wie Cortés, der mühelos seine legendäre Bühnenpräsenz verkörpert.

Sergio sieht Michael Jackson so verblüffend ähnlich, dass er sein perfektes Ebenbild sein könnte – und das sogar ohne Make-up. Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie eine unvergessliche Show! Sergio Cortés ist ein Künstler, der den Geist von Michael Jackson perfekt eingefangen hat. Durch seine Hingabe, harte Arbeit und Liebe zum Detail zählt er heute zu den gefragtesten Michael-Jackson-Imitatoren weltweit – und seine Fans sind begeistert.