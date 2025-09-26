 tracker
Photos: John Leguizamo's THE OTHER AMERICANS Celebrates Opening Night

The Other Americans will run through Sunday, October 26 at the Public Theater.

By: Sep. 26, 2025
THE OTHER AMERICANS, a new play about the American Dream colliding with Latino reality written by Emmy Award winner John Leguizamo and directed by Tony Award winner Ruben Santiago-Hudson, at The Public Theater, just celebrated its opening night! Check out photos from the festivities here.

Emmy Award winner John Leguizamo is Nelson Castro, a Colombian-American laundromat owner in Queens grappling with a failing business and buried secrets in his new play THE OTHER AMERICANS. When his son Nick returns from a mental wellness facility after a traumatic incident, Nelson's world unravels. Committed to protecting his family and business, he tackles racial and identity challenges to achieve his dream, proving his success. Nelson must navigate morality's murky waters to salvage his future. Will he emerge victorious, or will his past consume everything he holds dear? Tony Award winner Ruben Santiago-Hudson directs this gripping tale of resilience. 

The complete cast of THE OTHER AMERICANS includes Rosa Evangelina Arredondo (Norma), Kimberli Flores (Understudy), Sarah Nina Hayon (Veronica), Jaime José Hernández (Understudy), Rebecca Jimenez (Toni), John Leguizamo (Nelson), Trey Santiago-Hudson (Nick), Bradley James Tejeda (Eddie), Luna Lauren Velez (Patti), and Juan Francisco Villa (Understudy). 

Photo Credit: Jennifer Broski 

John Leguizamo
John Leguizamo

John Leguizamo
John Leguizamo

Trey Santiago-Hudson, John Leguizamo
Trey Santiago-Hudson, John Leguizamo

Ruben Santiago-Hudson, Trey Santiago-Hudson, John Leguizamo
Ruben Santiago-Hudson, Trey Santiago-Hudson, John Leguizamo

Trey Santiago-Hudson
Trey Santiago-Hudson

Trey Santiago-Hudson
Trey Santiago-Hudson

Ruben Santiago-Hudson
Ruben Santiago-Hudson

Ruben Santiago-Hudson
Ruben Santiago-Hudson

Bradley James Tejeda
Bradley James Tejeda

Bradley James Tejeda
Bradley James Tejeda

Jaime José Hernández
Jaime José Hernández

Jaime José Hernández
Jaime José Hernández

Oskar Eustis, John Leguizamo
Oskar Eustis, John Leguizamo

Kimberli Flores
Kimberli Flores

Kimberli Flores
Kimberli Flores

Juan Francisco Villa
Juan Francisco Villa

Juan Francisco Villa
Juan Francisco Villa

Trey Santiago-Hudson, Kimberli Flores
Trey Santiago-Hudson, Kimberli Flores

Sarah Nina Hayon, Rebecca Jimenez, John Leguizamo, Rosa Evangelina Arredondo, Luna Lauren Velez
Sarah Nina Hayon, Rebecca Jimenez, John Leguizamo, Rosa Evangelina Arredondo, Luna Lauren Velez

Photos: John Leguizamo's THE OTHER AMERICANS Celebrates Opening Night Image
Juan Francisco Villa, Trey Santiago-Hudson, Sarah Nina Hayon, Rebecca Jimenez, John Leguizamo, Luna Lauren Velez, Rosa Evangelina Arredondo, Kimberli Flores, Bradley James Tejeda, Jaime José Hernández

The company of THE OTHER AMERICANS
The company of THE OTHER AMERICANS

Rebecca Jimenez, Sarah Nina Hayon, Luna Lauren Velez, Rosa Evangelina Arredondo
Rebecca Jimenez, Sarah Nina Hayon, Luna Lauren Velez, Rosa Evangelina Arredondo

Rebecca Jimenez, Sarah Nina Hayon, Ruben Santiago-Hudson, Luna Lauren Velez, Rosa Evangelina Arredondo
Rebecca Jimenez, Sarah Nina Hayon, Ruben Santiago-Hudson, Luna Lauren Velez, Rosa Evangelina Arredondo

Rosa Evangelina Arredondo
Rosa Evangelina Arredondo

Rosa Evangelina Arredondo
Rosa Evangelina Arredondo

Luna Lauren Velez
Luna Lauren Velez

Luna Lauren Velez
Luna Lauren Velez

Rebecca Jimenez
Rebecca Jimenez

Rebecca Jimenez
Rebecca Jimenez

Trey Santiago-Hudson, Ruben Santiago-Hudson
Trey Santiago-Hudson, Ruben Santiago-Hudson

Sarah Nina Hayon
Sarah Nina Hayon

Sarah Nina Hayon
Sarah Nina Hayon

Rebecca Jimenez, Trey Santiago-Hudson
Rebecca Jimenez, Trey Santiago-Hudson

Ruben Santiago-Hudson, Rosa Evangelina Arredondo
Ruben Santiago-Hudson, Rosa Evangelina Arredondo

Sarah Nina Hayon, Kimberli Flores
Sarah Nina Hayon, Kimberli Flores

Lily Santiago
Lily Santiago

Lily Santiago
Lily Santiago

Ruben Santiago-Hudson, Lily Santiago
Ruben Santiago-Hudson, Lily Santiago

Sam Nix, Lily Santiago
Sam Nix, Lily Santiago

Lorna Ventura, Ruben Santiago-Hudson
Lorna Ventura, Ruben Santiago-Hudson

Ann C. James, Ruben Santiago-Hudson
Ann C. James, Ruben Santiago-Hudson

Kasia Marciniak, Residente
Kasia Marciniak, Residente

Residente
Residente

Residente
Residente

Ann C. James
Ann C. James

Ann C. James
Ann C. James

Priscilla Lopez
Priscilla Lopez

Priscilla Lopez
Priscilla Lopez

Kenny Leon
Kenny Leon

Kenny Leon
Kenny Leon

Jamie deRoy
Jamie deRoy

Jamie deRoy
Jamie deRoy

Sheila Kelley, Richard Schiff
Sheila Kelley, Richard Schiff

Sheila Kelley, Richard Schiff
Sheila Kelley, Richard Schiff

Daphne Rubin-Vega
Daphne Rubin-Vega

Daphne Rubin-Vega
Daphne Rubin-Vega


