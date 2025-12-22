Photos: J.J. Abrams, Jimmy Fallon, and More Attend ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION Gala

All Out is written by Simon Rich and will be performed with a rotating cast of four actors for 12 weeks at the Nederlander Theatre.
Last week, All Out: Comedy About Ambition by Simon Rich held its gala performance. VIP guests included P!nk, Jimmy Fallon, J.J. Abrams, Mike Birbiglia, Sara Chase, Jesse Eisenberg, Susie Essman, Ilana Glazer, Steve Higgins, Scarlett Johansson, Colin Jost, Richard Kind, Fran Lebowitz, Hamish Linklater, Alex Moffat, Lily Rabe, Alyah Chanelle Scott, Ethan Slater, Cecily Strong, Chase Sui Wonders, Drew Tarver, Danya Taymor, Taylor Trensch, Jen Tullock, Anna Wintour and more. Check out photos from the event below!
From the writer and creative minds of last year’s runaway hit, All In: Comedy About Love, All Out showcases what happens when a group of the funniest people on earth gather on Broadway to read hilarious stories by Simon Rich about ego, envy, greed, and basically just New Yorkers in general.
The complete company will include ERIC ANDRE (December 12–December 28), Ike Barinholtz (December 12–December 20), Abbi Jacobson (December 12–December 28), Jon Stewart (December 12–December 20), Jim Gaffigan (December 22–January 11), Ben Schwartz (December 22–January 4), Wayne Brady (December 29–January 18), Cecily Strong (December 29–January 18), Beck Bennett (January 6–January 18), Mike Birbiglia (January 13–January 18), Heidi Gardner (January 20–February 15), Jason Mantzoukas (January 20–February 15), Craig Robinson (January 20–February 15), Sarah Silverman (January 20–February 15), Nicholas Braun (February 17–March 8), Ashley Park (February 17–March 8), Ray Romano (February 17–March 8), and Jenny Slate (February 17–March 8).
Photo Credit: Bruce Glikas
Henry Abrams and J. J. Abrams
Jimmy Fallon, Anna Wintour and Bee Carrozzini
P!NK and Willow Sage Hart
Jimmy Fallon and Steve Higgins
Anna Wintour
Ilana Glazer and David Rooklin
Hamish Linklater and Lily Rabe
P!NK
P!NK and Willow Sage Hart
Jen Tullock, Jodi Balfour and Rebecca Henderson
Taylor Trensch and Phillipa Soo
Marin Ireland and Steve Tannen
Caroline Rau and Alex Moffat
Gabriel Ebert and Danya Taymor
Stella Korins and David Korins
Drew Tarver
Jane Wickline
Kathleen Hale and Simon Rich
Kathleen Hale, Simon Rich and Guests
David Korins and Genevieve Angelson
Natalie Margolin and Julia Greer
Clyde Lawrence and Gracie Lawrence