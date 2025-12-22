 tracker
Photos: J.J. Abrams, Jimmy Fallon, and More Attend ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION Gala

All Out is written by Simon Rich and will be performed with a rotating cast of four actors for 12 weeks at the Nederlander Theatre.

By: Dec. 22, 2025

Last week, All Out: Comedy About Ambition by Simon Rich held its gala performance.  VIP guests included P!nk, Jimmy FallonJ.J. AbramsMike BirbigliaSara ChaseJesse EisenbergSusie EssmanIlana GlazerSteve HigginsScarlett JohanssonColin JostRichard KindFran LebowitzHamish LinklaterAlex MoffatLily RabeAlyah Chanelle ScottEthan SlaterCecily Strong, Chase Sui Wonders, Drew Tarver, Danya TaymorTaylor TrenschJen Tullock, Anna Wintour and more. Check out photos from the event below!

With direction by Tony Award-winner Alex Timbers, All Out is written by Simon Rich and will be performed with a rotating cast of four actors for 12 weeks at the Nederlander Theatre.

From the writer and creative minds of last year’s runaway hit, All In: Comedy About Love, All Out showcases what happens when a group of the funniest people on earth gather on Broadway to read hilarious stories by Simon Rich about ego, envy, greed, and basically just New Yorkers in general.

The complete company will include ERIC ANDRE (December 12–December 28), Ike Barinholtz (December 12–December 20), Abbi Jacobson (December 12–December 28), Jon Stewart (December 12–December 20), Jim Gaffigan (December 22–January 11), Ben Schwartz (December 22–January 4), Wayne Brady (December 29–January 18), Cecily Strong (December 29–January 18), Beck Bennett (January 6–January 18), Mike Birbiglia (January 13–January 18), Heidi Gardner (January 20–February 15), Jason Mantzoukas (January 20–February 15), Craig Robinson (January 20–February 15), Sarah Silverman (January 20–February 15), Nicholas Braun (February 17–March 8), Ashley Park (February 17–March 8), Ray Romano (February 17–March 8), and Jenny Slate (February 17–March 8).

