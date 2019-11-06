Photo Coverage: Brian Stokes Mitchell, Ryan McCartan, Melissa Errico, and Ann Hampton Callaway & Liz Callaway Preview Upcoming Shows At Feinstein's/54 Below

Article Pixel Nov. 6, 2019  

Earlier today, Feinstein's/54 Below welcomed multi-platinum-selling recording artist, composer, lyricist, pianist, actress and Tony Award©-nominee Ann Hampton Callaway (Swing!) and Tony Award-nominee Liz Callaway (Baby, Miss Saigon, Cats), Melissa Errico (Tony-nominated star of On A Clear Day You Can See Forever, Passion, Finian's Rainbow, Amour), Ryan McCartan (Scotland, PA; Wicked; Heathers; Disney Channel's "Liv And Maddie"), and Brian Stokes Mitchell (Tony Award-winning star of Kiss Me, Kate, Ragtime, Man of La Mancha) to preview their upcoming engagements.

Check out photos from the event below!

Photo Credit: Genevieve Rafter- Keddy



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