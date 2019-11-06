Photo Coverage: Brian Stokes Mitchell, Ryan McCartan, Melissa Errico, and Ann Hampton Callaway & Liz Callaway Preview Upcoming Shows At Feinstein's/54 Below
Earlier today, Feinstein's/54 Below welcomed multi-platinum-selling recording artist, composer, lyricist, pianist, actress and Tony Award©-nominee Ann Hampton Callaway (Swing!) and Tony Award-nominee Liz Callaway (Baby, Miss Saigon, Cats), Melissa Errico (Tony-nominated star of On A Clear Day You Can See Forever, Passion, Finian's Rainbow, Amour), Ryan McCartan (Scotland, PA; Wicked; Heathers; Disney Channel's "Liv And Maddie"), and Brian Stokes Mitchell (Tony Award-winning star of Kiss Me, Kate, Ragtime, Man of La Mancha) to preview their upcoming engagements.
Check out photos from the event below!
Photo Credit: Genevieve Rafter- Keddy
Liz Callaway and Ann Hampton Callaway
Liz Callaway and Ann Hampton Callaway
Liz Callaway and Ann Hampton Callaway
Liz Callaway and Ann Hampton Callaway
Ryan McCartan, Liz Callaway, Ann Hampton Callaway, Melissa Errico and Brian Stokes Mitchell