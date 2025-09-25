LAS NOCHES Comes to Theater STOK Next Month

Get Access To Every Broadway Story



Las Noches ist ein internationales Festival für lateinamerikanische Kammermusik. Es findet zum fünften Mal im Theater Stok Zürich statt. Von der Salonmusik bis zur ethnologischen Kultur, von den Grossstädten bis zu den entlegensten Dörfern, durch die unterschiedlichen Länder, Landschaften, Epochen, Migrationsbewegungen und Einflüssen präsentiert die Musik Lateinamerikas eine unfassbare Vielfalt.

Das Festival wurde 2021 vom bolívianisch-schweizerischen Flötisten Ivan Denes initiiert. Die ersten drei Ausgaben des Festivals (2021-2023) wurden vom Verein Le Pli organisiert und unterstützt. Sie waren ein Erfolg, die Zahl der Besucher und interessierten Teilnehmer ist stets gewachsen. 2024 wurde der Verein Las Noches gegründet, somit wurde das Festival ein unabhängiger Event. Seitdem wird das Festival von Francisco Bautista Ortega Arenas geleitet, mit der Unterstützung von Ivan Denes.

Zu unserem fünften Jubiläum setzen wir die Aufgabe fort, klassische lateinamerikanische Kammermusik dem Zürcher Publikum näherzubringen. Wir betrachten dies als einen Beitrag zur Gesellschaft und Kultur, indem wir Künstler/innen und Komponist/innen präsentieren, die hierzulande grösstenteils unbekannt sind. In den vergangenen Jahren wurden wir vom Publikum hervorragend aufgenommen, und wir möchten weiterhin diesen Raum für aufstrebende Künstler/innen bieten, um auf diese Weise Vielfalt, Nachhaltigkeit und den kulturellen Austausch in Zürich zu fördern.

