WICKED: PARTE II traspasa pantallas y llega a la moda con colaboraciones inéditas

WICKED: PARTE II está mas cerca que nunca y ya ha traspasado las pantallas para llegar a la industria de la moda. Universal Pictures Spain y la Universidad Politécnica de Madrid- CSDMM han presentado una exhibición colaborativa que reinterpreta el mundo de OZ con diseños exclusivos para Elphaba y Glinda y atrezzo original de las películas.

De esta manera, WOW Concept transformará sus tiendas para acoger este homenaje a WICKED donde seguidores y visitantes podrán admirar los looks creados por los alumnos, así como atrezzo y looks originales. Así, esta oportunidad se podrá disfrutar hasta el 6 de enero en el WOW Concept de Serrano y proximamente también en Gran Vía.

Durante el proyecto, los estudiantes de tercer curso del Grado en Diseño de Moda trabajarán con Juan Vidal, y David Salvador y Javier Zunzunegui (Habey Club), docentes del CSDMM y diseñadores de moda, en la creación y confección de una prenda inspirada en una de las dos icónicas protagonistas de la película: Elphaba o Glinda.

Esta propuesta, según ha informado Universal en un comunicado, subraya su "compromiso con la excelencia, la innovación y el apoyo a las nuevas generaciones de creadores". Por su lado, el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid busca "fomentar los conocimientos adquiridos en colaboraciones con las diferentes realidades de la industria de la moda".

En este sentido, los alumnos han expresado su agradecimiento a la iniciativa y se han mostrado orgullosos de poder exhibir sus diseños ganadores al público. "Es impresionante ver en este pedazo de espacio un trabajo tuyo propio", comentaba Maria Campelo, una de las alumnas.

Durante la explicación del proceso de creación de los vestidos para Elphaba y Glinda, muchos de ellos señalaban que se habían fijado "en la dualidad de las personalidades" y en "los arcos de personaje, ya que ninguna de las dos es como parece en un principio", explicaban. "Elphaba es mucho más fragil de lo que parece, aparenta ser fuerte, pero tiene una parte muy delicada, y eso es lo que hemos querido reflejar", ha añadido Blanca Ruiz.

OTROS PROYECTOS DE MODA: IQ COLLECTION

Asimismo, Universal Spain también ha presentado una colaboración con IQ COLLECTION "que trasciende lo esperado". Con la llegada a cines de la segunda parte de WICKED han querido presentar una entrega de diseños mágicos que "lleve la moda al mundo de OZ".

IQ COLLECTION presenta así cuatro looks exclusivos de Alta Costura y dos delicados pijamas inspirados en "la personalidad, simbología y universo visual de las protagonistas". En Glinda han destacado su brillo, luz y belleza celestial y en el caso de Elphaba han optado por centrarse en "su rebeldia, fuerza y oscuro magnetismo".

Según ha destacado la marca en un comunicado, "no se trata solo de ropa: es una traducción textil de la historia. Un puente entre los pliegues de la fantasía y la arquitectura del diseño. Tejidos que narran carácter. Siluetas que cuentan destino".

De esta manera, el universo de WICKED ya se ha asentado como uno de los movimientos socio-culturales más importantes de esta decada, traspasando la pantalla y colándose en todos los rincones de cada industria. Esta conocida historia se ha convertido ya en uno de los musicales más icónicos y reconocidos de todos los tiempos.

