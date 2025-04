Vídeo: No te pierdas el Concierto por los 30 Años de DISNEY ON BROADWAY en Epcot

Get Access To Every Broadway Story



Para conmemorar los 30 años de Disney en Broadway, algunas de las estrellas más emblemáticas de musicales como Newsies, Aladdin y El Rey León se reunieron para ofrecer un concierto muy especial. El elenco incluyó a Michael James Scott (Aladdin), Kara Lindsay (Newsies), Rodney Ingram (Aladdin) y Kissy Simmons (El Rey León), mientras que la presentación del evento corrió a cargo de Ashley Brown, reconocida por sus interpretaciones en Mary Poppins y Beauty and the Beast.

Durante la velada, el público pudo disfrutar de una selección de canciones inolvidables de los musicales de Disney, como “Be Our Guest” de La Bella y la Bestia, “King of New York” de Newsies, “A Whole New World” de Aladdin o “A Spoonful of Sugar” de Mary Poppins, entre muchas otras. El concierto formó parte de la serie anual Disney on Broadway Concert Series, que se celebra en el EPCOT International Festival of the Arts en Walt Disney World (Orlando, Florida).

La actuación se grabó en vivo el 24 de febrero en el America Gardens Theatre, en el corazón de EPCOT, y reunió grandes temas de los nueve musicales de Disney que han pasado por Broadway, incluyendo Frozen, The Lion King, Tarzan, Mary Poppins y The Little Mermaid. Además de interpretar canciones emblemáticas, los artistas compartieron escenario en combinaciones únicas, algunas de las cuales incluyeron a intérpretes originales de sus respectivos papeles en Broadway.

El concierto grabado se estrenará en streaming este sábado 12 de abril a las 17:00 (hora peninsular española) a través del canal oficial de YouTube de Disney on Broadway. Será una oportunidad única para revivir la magia del teatro musical desde casa y celebrar tres décadas de historia en los escenarios con algunas de las voces más queridas del repertorio de Disney.

