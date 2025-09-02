 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home Australia - Sydney For You Chat Register Games Grosses

Valeria Jones y Gustavo Núñez formarán parte del ensemble de TARZÁN en Alemania

Los artistas españoles y latinoamericanos siguen dejando huella en la escena internacional: ambos formarán parte del elenco de la producción Disney.

By: Sep. 02, 2025
Valeria Jones y Gustavo Núñez formarán parte del ensemble de TARZÁN en Alemania Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

Valeria Jones, bailarina y actriz con una sólida trayectoria en danza y teatro musical, se incorpora al ensemble de TARZÁN. Formada en ballet y danza moderna en Málaga y Londres, ha desarrollado una carrera versátil que abarca teatro musical (CHICAGO, FAME), circo (EL RETORNO DE COMETA, SALTO), televisión (FAMA A BAILAR, UPANEXT) y cine (VOY A PASÁRMELO BIEN, ROAD TO BETHLEHEM). Su estilo camaleónico y su capacidad para adaptarse a distintos lenguajes escénicos la convierten en una intérprete muy completa dentro de esta gran producción.

Junto a ella, el venezolano Gustavo Núñez también será parte del ensemble del musical. Su formación en ballet, contemporáneo y jazz le ha permitido brillar en producciones internacionales de primer nivel como MOULIN ROUGE – EL MUSICAL, EL REY LEÓN, WEST SIDE STORY y CHICAGO. Núñez además cuenta con experiencia en televisión y cine, participando en proyectos como EXPLOTA EXPLOTA y NEXT TOP MODEL ALEMANIA. En TARZÁN, Núñez volverá a demostrar su versatilidad como bailarín y actor dentro de un elenco de alto nivel.

La producción alemana de TARZÁN está encabezada por Philipp Büttner en el papel protagonista, tras haber interpretado anteriormente a ALADDIN y HÉRCULES, y por Abla Alaoui como Jane, reconocida por sus papeles en FROZEN y EL JOROBADO DE NOTRE DAME. Además, el veterano Alexander Klaws regresará como estrella invitada para 15 funciones especiales entre noviembre de 2025 y abril de 2026, retomando el personaje que ya interpretó en distintas ciudades alemanas.

Con este anuncio, el musical de Disney refuerza su apuesta por un elenco internacional diverso y de gran talento, donde Valeria Jones y Gustavo Núñez representan el potencial y la proyección de los artistas hispanohablantes en la escena europea. Su incorporación al ensemble de TARZÁN confirma la dimensión global del teatro musical y el protagonismo cada vez mayor de intérpretes formados en España y Latinoamérica.


Need more Spain Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Videos