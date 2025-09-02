Valeria Jones y Gustavo Núñez formarán parte del ensemble de TARZÁN en Alemania

Enter Your Email to Unlock This Article



Valeria Jones, bailarina y actriz con una sólida trayectoria en danza y teatro musical, se incorpora al ensemble de TARZÁN. Formada en ballet y danza moderna en Málaga y Londres, ha desarrollado una carrera versátil que abarca teatro musical (CHICAGO, FAME), circo (EL RETORNO DE COMETA, SALTO), televisión (FAMA A BAILAR, UPANEXT) y cine (VOY A PASÁRMELO BIEN, ROAD TO BETHLEHEM). Su estilo camaleónico y su capacidad para adaptarse a distintos lenguajes escénicos la convierten en una intérprete muy completa dentro de esta gran producción.

Junto a ella, el venezolano Gustavo Núñez también será parte del ensemble del musical. Su formación en ballet, contemporáneo y jazz le ha permitido brillar en producciones internacionales de primer nivel como MOULIN ROUGE – EL MUSICAL, EL REY LEÓN, WEST SIDE STORY y CHICAGO. Núñez además cuenta con experiencia en televisión y cine, participando en proyectos como EXPLOTA EXPLOTA y NEXT TOP MODEL ALEMANIA. En TARZÁN, Núñez volverá a demostrar su versatilidad como bailarín y actor dentro de un elenco de alto nivel.

La producción alemana de TARZÁN está encabezada por Philipp Büttner en el papel protagonista, tras haber interpretado anteriormente a ALADDIN y HÉRCULES, y por Abla Alaoui como Jane, reconocida por sus papeles en FROZEN y EL JOROBADO DE NOTRE DAME. Además, el veterano Alexander Klaws regresará como estrella invitada para 15 funciones especiales entre noviembre de 2025 y abril de 2026, retomando el personaje que ya interpretó en distintas ciudades alemanas.

Con este anuncio, el musical de Disney refuerza su apuesta por un elenco internacional diverso y de gran talento, donde Valeria Jones y Gustavo Núñez representan el potencial y la proyección de los artistas hispanohablantes en la escena europea. Su incorporación al ensemble de TARZÁN confirma la dimensión global del teatro musical y el protagonismo cada vez mayor de intérpretes formados en España y Latinoamérica.