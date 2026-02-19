VOCAL EXPRESS amplía sus funciones en el Teatro Lara hasta julio de 2026

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La compañía Dimensión Vocal ha anunciado la ampliación de las funciones de su espectáculo VOCAL EXPRESS en el Teatro Lara de Madrid hasta julio de 2026. Tras la acogida de las primeras representaciones, la obra prorroga su estancia sumando nuevas fechas programadas para los lunes 2 de marzo, 13 de abril, 11 de mayo, 22 de junio y 6 de julio a las 20:00 horas. Esta decisión permite a la formación alargar su presencia en la capital antes de retomar su actividad fuera de España en los próximos meses.

El montaje llega a la cartelera madrileña tras una exitosa gira internacional por Asia y Europa, en la que el grupo triunfó en el 2025 Taiwan International Vocal Festival, siendo proclamado Campeón Internacional A Capela 2025 por segundo año consecutivo. VOCAL EXPRESS es una comedia musical que relata una historia de retrasos, turbulencias y situaciones absurdas que ponen a prueba a sus protagonistas. La particularidad de la propuesta radica en su formato cien por cien vocal, ejecutado íntegramente sin instrumentos mediante el uso exclusivo de la voz y apoyado en coreografías dinámicas.

El equipo artístico de esta producción cuenta con la dirección de escena de Alberto Frías. El apartado sonoro está liderado por Julio Vaquero y Guzmán Yepes, quienes asumen la dirección musical de la obra, mientras que las coreografías han sido diseñadas por Sandra González. El elenco principal está compuesto por Aser León, David Pérez-Bayona, Luis León, Diego Jacobina y Luis Alonso, acompañados por un reparto coral en alternancia.

Al término de cada representación, el público podrá adquirir en formato físico el primer disco de la agrupación, así como el merchandising oficial de la obra. De forma paralela a esta prórroga, Dimensión Vocal mantiene en la programación del mismo recinto su espectáculo CON LA BOCA ABIERTA, que actualmente se encuentra en su quinta temporada en el Teatro Lara y continuará en cartel hasta el mes de junio. Con ambas producciones en activo, la compañía se consolida como uno de los referentes musicales a capela de la ciudad.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.