VIDEO: BroadwayWorld presenta en exclusiva “Hace Diez Minutos” de la Sitzprobe de CENICIENTA

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



BroadwayWorld Spain ofrece en exclusiva un adelanto de “Hace Diez Minutos”, uno de los números más emblemáticos de CENICIENTA. Interpretado por Paule Mallagarai (Ella) y Briel González (Topher), el tema es una de las escenas más mágicas del musical, en la que los protagonistas descubren por primera vez la fuerza del amor.

La producción de Stage Entertainment España llegará al Teatro Coliseum de Madrid el próximo 3 de octubre, convirtiéndose en la primera vez que la versión revisada de Rodgers & Hammerstein se representa en Europa. El montaje está dirigido y coreografiado por Anthony Van Laast, con dirección musical de Xavi Torras.

Con un elenco encabezado por Mallagarai, González, Mayca Teba (Marie) y Mariola Peña (Madame), CENICIENTA promete ser uno de los grandes estrenos de la temporada teatral. No te pierdas a continuación este vídeo exclusivo con la balada más romántica del espectáculo.