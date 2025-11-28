Ricardo Saiz se incorpora a ATRAPADAS EN LA OFI en el papel de Quique

El talentoso actor valenciano se incorpora a la comedia music de La Coja Producciones a partir del 11 de diciembre en la Sala Cándido Lara.
ATRAPADAS EN LA OFI, el fenómeno del teatro musical independiente que lleva cinco temporadas en cartel en el Teatro Lara, sigue creciendo con la incorporación de Ricardo Saiz al reparto. El actor valenciano dará vida a Quique, aportando frescura, energía y su dilatada experiencia en teatro y televisión. Su primera función será el 11 de diciembre en la Sala Cándido Lara, con este espectáculo que combina comedia, música ochentera y situaciones con las que cualquier espectador se puede sentir identificado.
Ricardo Saiz cuenta con una formación impecable, iniciada en Valencia y continuada en la Sylvia Young Theatre School de Londres, completando su preparación en Madrid en centros como Estudio Juan Codina, Central de Cine y Coral Antón. Su experiencia en teatro incluye títulos como LA FUNCIÓN QUE SALE MAL, MADAGASCAR EL MUSICAL, DIRTY DANCING, LA JAULA DE LOS GRILLOS o 39 ESCALONES, donde ha demostrado su versatilidad y capacidad de adaptación a distintos géneros y estilos.
En el terreno audiovisual, Saiz ha trabajado en series como L’ALQUERIA BLANCA, donde interpreta a Félix Amoros, así como en SERVIR Y PROTEGER, AMAR ES PARA SIEMPRE, y películas como UN CERCLE EN L’AIGUA o ISLA DEL SUR. Además, ha formado parte de las giras nacionales de ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS y FRIENDS THE MUSICAL PARODY, lo que lo convierte en un fichaje de peso para un espectáculo que continúa consolidándose como un referente del musical independiente en Madrid.
Con su incorporación, ATRAPADAS EN LA OFI refuerza un reparto que ya incluye a figuras como Ricky Merino, Clara Alvarado, Paula García Lara, Candela Solé, Sergio Campoy o Andoni García, garantizando un nivel artístico excepcional y el mismo humor, emoción y música que han hecho del musical un éxito constante en crítica y público. La obra seguirá ofreciendo funciones en la Sala Cándido Lara, además de continuar con su gira por España.
