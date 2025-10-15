Un día como hoy: CABARET se estrenaba en el Nuevo Alcalá en 2003

Enter Your Email to Unlock This Article



El KitKat Club está de celebración, y es que CABARET celebra 22 años de aquella versión de 2003 que transformó por primera vez el patio de butacas en una sala nocturna berlinesa de los años 30. Con esta versión, la intensidad, la presencia y la sensación que provoca esta obra y su música en el público, no tardó en convertirse en uno de los clásicos del teatro musical en España.

Esta propuesta de Sam Mendes, que se representó en el Teatro Nuevo Alcalá, estuvo protagonizada por Natalia Millán (Sally Bowles), Manuel Bandera (Cliff) y Asier Etxeandía (EMCCE). Durante casi 33 meses, más de 900.000 espectadores pudieron disfrutar de esta propuesta, producida por Stage Entertainment, que posteriormente viajaría hasta ciudades como Bilbao y Barcelona, entre otras, para dar a conocer esta obra con ironía y crítica social.

Cartel con Natalia Millán

Actualmente, se está representado en el Teatro Albéniz (U Music Hotel) con una versión renovada, que no pierde la sensación de entrar en el verdadero KitKat Club con una propuesta que mantiene la inmersividad a la vez que la espectacularidad. Con Abril Zamora en el papel de EMCCE, Amanda Digón como Sally Bowles y Pepe Nufrio en la piel de Cliff, el elenco nos transporta directamente al club clandestino de Berlín en 1931.

En la producción de LETSGO, dirigida por Federico Bellone, completan el reparto principal Carmen Conesa, Pepa Lucas, Tony River, Gonzalo Ramos y José Pastor. Así, cada noche se encargan de ofrecer un espectáculo sensual, arrollador y repleto de pasión, provocación y erotismo.

No obstante, la trayectoria de CABARET en España no acaba aquí, pues ha contado con otras versiones. La cronología comienza en Barcelona en 1992 con Nina a la cabeza del elenco y con una producción que dió forma a esta historia por primera vez en nuestro país. Después, llegaría a Madrid donde recibió una gran crítica del público.

Natalia Millán, Asier Etxeandía y Manuel Bandera

Por otro lado, SOM Produce se encargó de llevar CABARET a los escenarios hace ya 10 años (2015-2016). Concretamente en el Teatro Rialto donde el elenco contó con Cristina Castaño, Edu Soto y Daniel Muriel entre los principales. En este caso, se quiso renovar aspectos para favorecer el peso del drama del argumento, sin perder la esencia de la partitura.

El montaje mantuvo el equilibrio entre la oscuridad política de la Alemania previa al nazismo y el magnetismo del espectáculo, recordando que, bajo las luces y la música, CABARET siempre ha sido una historia sobre el miedo y la libertad.

Todas estas versiones de CABARET no solo buscan emocionar, buscan sumergir al espectador, romper la cuarta pared y hacer reflexionar. No es casual que llegue de nuevo a Madrid ahora, donde la historia está más viva que nunca, y el teatro busca nuevas formas de llegar al público. 22 años después de aquel inolvidable CABARET, el telón se vuelve a subir porque “el espectáculo debe continuar”.