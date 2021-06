UN DÍA COMO HOY: nacía Marilyn Monroe

Un día como hoy, en 1926, nacía Marilyn Monroe. Por ello, hoy queremos hacer un repaso de su biografía, y además presentar dos musicales inspirados en ella.

Marilyn Monroe fue una actriz, modelo y cantante estadounidense que se hizo famosa con las producciones GENTLEMEN PREFER BLONDES (Los caballeros las prefieren rubias; 1953), HOW TO MARRY A MILLIONAIRE (Cómo casarse con un millonario; 1953) y THE SEVEN YEAR ITCH (La comezón del séptimo año en Latinoamérica, y La tentación vive arriba, en España; 1955).

Aun así, su papel más estelar fue el de Sugar Kane en SOME LIKE IT HOT (Con faldas y a lo loco; 1959), por el que ganó un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia musical.

La cantante y actriz inspiró por esto una serie musical llamada SMASH, en la que una compañía de teatro se propone hacer el mejor musical sobre la vida de Marilyn Monroe para Broadway, "Bombshell", cuando una joven e ilusionada debutante (Katharine McPhee) y una veterana actriz, cansada de desarrollar papeles secundarios (Megan Hilty) disputan por el papel protagonista con el objetivo de alcanzar la fama.

En 2011, la serie ganó el Critics' Choice Television Award a la Mejor Serie, y en 2012 el Women's Image Network al Mejor Drama. Ese mismo año fue nominada a la Mejor Serie de Comedia / Musical en los Globos de Oro, y a los Grammy a la Mejor Canción por Let Me Be Your Star. Finalmente, en 2013, ganó los GLAAD Media Awards y CDG Awards a la mejor Serie.

Con todo esto, SMASH se hizo tan popular que Marc Shaiman y Scott Wittman prepararon unas letras y partituras para hacer realidad el musical BOMBSHELL en Broadway, con los productores de SMASH Neil Meron y Craig Zadan. No obstante, mientras aún estaba en fase desarrollo, Craig Zadan murió en 2018.

SMASH es una serie de dos temporadas creada por Theresa Rebeck y producida por Steven Spielberg, así como por Madwoman in the Attic, DreamWorks Television y Universal Television, que se retransmitió a través de la NBC.