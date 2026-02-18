Francesc Abós dirigirá y coreografiará dos de las nuevas producciones del Teatro Baden de Viena

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La escena teatral austríaca vuelve a poner su mirada en el talento español. El director y coreógrafo Francesc Abós ha confirmado que será una de las piezas clave en la programación de la temporada 2026/27 del prestigioso escenario Bühne Baden, en las cercanías de Viena, asumiendo la responsabilidad de dos de los títulos de la cartelera internacional.

El primero de estos grandes proyectos es LA FAMILIA ADDAMS, donde Abós ejercerá tanto de director como de coreógrafo. Esta producción, que tiene previsto su estreno el 13 de noviembre de 2026, contará con un elenco de primer nivel encabezado por nombres como Ann Mandrella y Drew Sarich. La propuesta promete ser un despliegue de ingenio donde el humor negro y la estética gótica se encontrarán con la precisión rítmica característica del trabajo del creativo español.

Pero su actividad en Viena no se detiene ahí. Apenas unas semanas antes, el 9 de octubre de 2026, verá la luz otra de sus grandes apuestas: el musical de Disney LA SIRENITA. En esta ocasión, Abós se hará cargo de la coreografía trabajando junto al director Andreas Gergen. El reto técnico es mayúsculo, ya que deberá trasladar la fluidez y el encanto del mundo submarino de Disney a una puesta en escena vibrante y dinámica en el escenario de Baden.

Este doblete artístico en Austria es el resultado lógico de una trayectoria sólida que ha sabido cruzar fronteras con éxito. En España, Francesc Abós ha dejado huella en la escena nacional, destacando especialmente su labor como coreógrafo y director de EL MÉDICO.

Su consolidación en el centro de Europa cuenta con hitos de enorme relevancia en instituciones culturales de primer orden. En Austria, Abós ha dejado su impronta en la emblemática VOLKSOPER WIEN, donde destacó como coreógrafo en la producción de LA FLAUTA MÁGICA (Die Zauberflöte), así como en el prestigioso FESTIVAL DE SALZBURGO, participando en obras como A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM. Su presencia internacional se extiende también a Alemania, donde ha desarrollado una prolífica carrera participando en títulos de renombre como JESUCRISTO SUPERSTAR.

Con el estreno próximo de LA FAMILIA ADDAMS y LA SIRENITA, Francesc Abós no solo reafirma su estatus internacional y su estrecha relación con el público europeo, sino que sitúa definitivamente al talento español en el epicentro de la vanguardia del teatro musical contemporáneo.

