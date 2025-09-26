 tracker
TV: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET

No te pierdas las actuaciones exclusivas de la fiesta del estreno.

By: Sep. 26, 2025
TV: La Puerta del Sol se llena de la gran celebración del estreno de CABARET Image
La Puerta del Sol de Madrid se convirtió en escenario de excepción para dar la bienvenida a CABARET, con un multitudinario evento que sorprendió a transeúntes y curiosos. Más de un centenar de bailarines participaron en un espectacular flashmob que transformó el corazón de la capital en el legendario Kit Kat Klub por unas horas, marcando el inicio de la llegada del musical inmersivo producido por LetsGo.

El elenco principal también se unió a la celebración: Abril Zamora (MC), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw) interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de la obra, acompañados por la energía de más de cien artistas que llenaron la plaza de música, danza y color. Una auténtica fiesta que sirvió como anticipo del estreno oficial en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz, confirmando que CABARET será uno de los grandes hitos de la temporada.

Vídeos: Viviana Delgado




