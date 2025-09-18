TV: El musical GERMANS DE SANG estrena el videoclip de ‘No pot ser veritat‘

Enter Your Email to Unlock This Article



El esperado regreso de GERMANS DE SANG al Teatre Condal ya ha comenzado a dejarse ver con el estreno del videoclip de No pot ser veritat, una de las canciones más emblemáticas de la partitura de Willy Russell. Bajo la dirección artística y coreográfica de Ariadna Peya y con realización de Mar Orfila, el vídeo reúne a intérpretes como Mariona Castillo, Triquell, Albert Salazar y Roc Bernadí, mostrando la fuerza emocional de un musical que ha marcado la historia del teatro catalán.

La nueva producción, que se estrenará el 13 de diciembre de 2025, cuenta con adaptación al catalán de Albert Mas-Griera, dirección musical y arreglos de Andreu Gallén y producción de Focus. Completan el elenco principal Lucía Torres, Tai Fati, Toni Viñals, Cisco Cruz y Xavi Navarro, junto a una sólida compañía que dará vida a esta trágica historia de dos hermanos gemelos separados al nacer y destinados a caminos opuestos por las circunstancias sociales.

GERMANS DE SANG regresa así al escenario donde se convirtió en un fenómeno en 1994, consolidándose como uno de los títulos de referencia del teatro musical en Cataluña. El videoclip de No pot ser veritat no solo sirve como carta de presentación de esta nueva versión, sino que también reafirma la vigencia y el poder emocional de un clásico internacional que, cuatro décadas después de su estreno en Liverpool, continúa conmoviendo a públicos de todo el mundo.