TV: Briel González se enfrenta a nuestro primer 'Torneo de Musicales'

Elegir un solo musical favorito es casi tan difícil como no desafinar cantando Defying Gravity, pero queríamos poner a prueba a los grandes rostros de nuestra cartelera. Así nace el Torneo de Musicales, un nuevo formato en vídeo donde nuestros invitados tendrán que decidir, en rondas eliminatorias, qué título sobrevive hasta coronarse como el rey absoluto.

Para apadrinar este primer duelo, hemos contado con Briel González, que actualmente brilla cada noche dando vida al Príncipe Topher en CENICIENTA, EL MUSICAL. Le hemos puesto entre la espada y la pared enfrentando a gigantes de Broadway, clásicos de Disney y los grandes bombazos de la Gran Vía.

Eso sí, como queríamos que se mojara de verdad y no tirara por el camino fácil, le pusimos una regla de oro antes de empezar a grabar: estaba totalmente prohibido elegir su propia obra. Sin CENICIENTA en la ecuación para salvarle, las decisiones se han vuelto mucho más complicadas.

¿Habrá apostado por los clásicos intocables o se habrá dejado llevar por las partituras más modernas? Solo puede quedar uno.

Dale al play al vídeo para descubrir a su ganador indiscutible:

Y tú, ¿qué opinas de su decisión final? ¿Estás de acuerdo con el criterio de Briel o tú habrías salvado a otro musical en la criba? ¡Déjanos tu propio ganador en los comentarios de nuestras redes sociales!

