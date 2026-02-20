LOS MISERABLES celebra sus primeras 100 funciones coincidiendo con el aniversario de Víctor Hugo

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo jueves 26 de febrero será una cita doblemente especial en el Teatro Apolo de Madrid. La actual producción de LOS MISERABLES celebrará sus primeras 100 funciones, coincidiendo exactamente con el 224º aniversario del nacimiento de Víctor Hugo. El musical ha logrado lo que pocos consiguen hoy en día: colgar el cartel de "no hay localidades" prácticamente desde su estreno el pasado noviembre, demostrando que la historia de Jean Valjean sigue más viva que nunca en la capital.

Con más de 150.000 entradas vendidas hasta la fecha, esta nueva superproducción de ATG Entertainment se ha consolidado como uno de los fenómenos de la temporada. El éxito supone un regreso triunfal al mismo escenario donde LOS MISERABLES conquistó España por primera vez en 1992. Tras quince años de ausencia en Madrid, esta versión renovada ha vuelto a emocionar a miles de espectadores con la épica historia de redención y sacrificio que define a la obra original del genio francés, reafirmando su estatus como un fenómeno de masas incombustible.

A nivel internacional, el fenómeno de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg no tiene rival, siendo el musical con mayor permanencia en cartelera del mundo con más de 16.000 funciones solo en Londres. Con presencia en 57 países y traducido a 22 idiomas, LOS MISERABLES ha sido aplaudido por más de 150 millones de personas. Madrid se une ahora a este récord global con una puesta en escena que destaca por su intensidad emocional y una partitura icónica que ya es parte fundamental de la historia de la música.

La trama nos sumerge en la Francia posterior a la Revolución, siguiendo la vida del exconvicto Jean Valjean en su búsqueda de paz mientras es perseguido por el implacable inspector Javert. Entre barricadas, amores imposibles y sueños rotos, los personajes de LOS MISERABLES entonan himnos inolvidables como "I Dreamed a Dream" o "One Day More". Se trata, en definitiva, de un testimonio atemporal sobre la esperanza y la resistencia del espíritu humano que sigue cautivando al público noche tras noche en el Teatro Apolo.

