TOT ESPERANT EN WILL gana el premio al Mejor Espectáculo Musical en los premios FETEN

TOT ESPERANT EN WILL ganó el premio a Mejor Espectáculo Musical en la última edición de los premios FETEN, que se celebraron en Gijón la pasada semana.

El espectáculo está producido espectáculo de Egos Petits (la vertiente familiar de Egos Teatre) y cuenta con Rubèn Montañá y Toni Sans como dramaturgos y escritores de las letras de las canciones. El elenco está formado por tres intérpretes: Anna Alborch, Rubèn Montañá y Maria Santallusia.

TOT ESPERANT EN WILL cuenta la historia de tres payasos -Pústula, Fiesta y Muertadehambre- que se reúnen de noche en un lugar solitario para ensayar una tragedia escrita por Will, el cuarto miembro de la compañía, que todavía no ha llegado. Mientras esperan a su amigo, los tres personajes reflexionan sobre los temas más profundos de la existencia haciendo un retrato de la condición humana mediante la música, el sentido del humor y el teatro dentro del teatro. No faltarán algunas danzas para que quede claro que, a fin de cuentas... ¡la vida es una maravillosa comedia!

La Feria Europea de artes escénicas para niños y niñas (premios FETEN) se celebra anualmente en Gijón. Es el principal punto de encuentro de los profesionales del sector infantil de las artes escénicas en España. Su característica distintiva es la de crear un evento ciudadano que haga del espacio un laboratorio en vivo de las preferencias y tendencias de los públicos actuales y futuros de la escena española.