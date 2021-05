THE JOY IS IN THE WORK, el documental sobre Ann Reinking, se estrena hoy en Youtube

THE JOY IS IN THE WORK, el tributo en forma de documental a Ann Reinking, bailarina, profesora, mentora e inspiriación para muchos durante sus años en Broadway, se estrena hoy en Youtube.

El documental es un tributo a la recién desaparecida bailarina y actriz de Broadway conocida por musicales como CHICAGO, SWEET CHARITY, ALL THAT JAZZ o ANNIE. Fue la mano derecha y la novia de Bob Fosse y ha sabido mantener su legado durante años. Falleció en diciembre de 2020.

Los alumnos cuentan su experiencia entrenando con ella, además de todos los conocimientos que pudieron aprender y les hizo crecer como artistas y como personas.

Los espectadores podrán ver de primera mano una colección de historias, vídeos de archivo, fotografías, audiciones nunca vistas y actuaciones de BROADWAY THEATRE PROJECT.

Entre las entrevistas a sus alumnos destacan Patrick Wilson -Nominado al Premio Tony por THE FULL MONTY y OKLAHOMA! y nominado los Emmy y a los Globos de Oro por ANGELS IN AMÉRICA-, Ashley Brown -La MARY POPPINS original de Broadway-, Michael James Scott -El último genio de ALADDIN en Broadway-, Dylis Croman-Quien interpreta los papeles de Ann Reinking en los Broadway revivals de CHICAGO, FOSSE, SWEET CHARITY y A CHORUS LINE- o Ido Mosseri -YOU DON'T MESS WITH THE ZOHAN-, entre otros.

THE JOY IS IN THE WORK es un trabajo hecho desde el amor y el respeto creado por 3 alumnos de Ann Reinking: Chase Brown (Director), Darren Lorenzo (Producer) y David Haverty (Editor).

Para más información, visite thejoyisinthework.com