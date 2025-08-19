SONRISAS Y LÁGRIMAS celebra 60 años con proyecciones especiales

Enter Your Email to Unlock This Article



La mítica película musical SONRISAS Y LÁGRIMAS regresa a los cines para conmemorar su 60 aniversario. Yelmo proyectará la cinta en una edición especial los días 20 y 23 de septiembre en diferentes salas del país.

Los pases tendrán lugar en cines de Álava, Alicante, Asturias, Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Vizcaya y Valencia (esta última solo el día 23), ofreciendo al público la oportunidad de revivir en pantalla grande una de las producciones más emblemáticas de la historia del cine musical.

Estrenada en 1965, SONRISAS Y LÁGRIMAS está ambientada en Austria, en 1938, y narra la historia de María, una joven novicia que abandona la abadía para convertirse en institutriz de los siete hijos del capitán von Trapp, un militar viudo y de carácter rígido. Su llegada transforma la vida familiar al devolver la alegría y la música al hogar.

Con canciones que han trascendido generaciones, la cinta dirigida por Robert Wise ha mantenido su vigencia a lo largo de seis décadas. La iniciativa de Yelmo permitirá a los espectadores redescubrirla en el formato para el que fue concebida: la gran pantalla