PHOTOS: Así fue la presentación de CABARET en el UMusic Hotel Teatro Albéniz

A partir del 24 de septiembre, LetsGo, productora de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, presentará en el UMusic Hotel Teatro Albéniz una versión inmersiva del musical CABARET, de Kander y Ebb. El teatro se transformará en el emblemático Kit Kat Klub, con una puesta en escena de 360 grados que envolverá al público. En este artículo puedes ver las imágenes del evento hechas por nuestros compañeros de Sweet Media para BroadwayWorld.

Las entradas para esta producción estarán a la venta la semana que viene.

Este nuevo montaje está protagonizado por Abril Zamora en el papel del Maestro de Ceremonias Emcee, Amanda Digón como la inolvidable Sally Bowles y Pepe Nufrio como Clifford Bradshaw. La dirección corre a cargo de Federico Bellone, quien apuesta por una experiencia teatral en la que los espectadores no solo observan, sino que se integran plenamente en el Berlín de los años 30, gracias a la ambientación total del UMusic Hotel Madrid Teatro Albéniz.

El elenco se completa con reconocidos intérpretes como Carmen Conesa en el papel de Fräulein Schneider, Gonzalo Ramos como Ernst Ludwig, Pepa Lucas como Fräulein Kost y Tony River en el papel de Herr Schultz. Felype de Lima está a cargo del diseño de escenografía y vestuario, mientras que Julio Awad asume la dirección musical.

La propuesta de LetsGo rompe con las convenciones tradicionales del teatro, eliminando barreras entre escenario y público para ofrecer una experiencia íntima y auténtica, donde cada espacio del recinto forma parte del relato. El montaje prescinde de recursos digitales, apostando por la cercanía, la intensidad emocional y la entrega del elenco.

Desde su estreno en Broadway en 1966, con libreto de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, CABARET ha sido uno de los musicales más influyentes, gracias a sus múltiples y memorables versiones. La producción original, dirigida por Harold Prince, fue pionera al abordar el ascenso del nazismo en la Alemania de entreguerras. Su leyenda se consolidó con la aclamada adaptación cinematográfica de 1972, dirigida por Bob Fosse y protagonizada por Liza Minnelli y Joel Grey.

En España, CABARET ha vivido varias producciones destacadas: entre 1992 y 1993, Nina dio vida a Sally Bowles en una versión dirigida por Jerome Savary, estrenada en el Teatro Novedades de Barcelona y posteriormente en el Teatro de Madrid; en 2003, Stage Entertainment trajo la versión de Sam Mendes, dirigida por BT McNicholl, con Asier Etxeandía y Natalia Millán al frente, que se estrenó en el Nuevo Alcalá y concluyó en 2007 en el Teatre Apolo de Barcelona; y en 2015, SOM Produce presentó una nueva versión en el Teatro Rialto de Madrid con Cristina Castaño como protagonista.



