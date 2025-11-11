PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical

Enter Your Email to Unlock This Article



La noche del 10 de noviembre, el Rooftop Lírico del Teatro Calderón se vistió de gala para acoger la 17ª edición de los Premios del Teatro Musical, una cita ya imprescindible para los profesionales del sector. Bajo el cielo de Madrid, intérpretes, creadores y representantes de la industria se reunieron para celebrar un año excepcional para el teatro musical español. La alfombra roja brilló con la presencia de todos los finalistas, que posaron ante los medios en un ambiente festivo y de reencuentro. ¡Disfruta de las fotos exclusivas para BroadwayWorld realizadas por Alejandro Palacios!

Entre los invitados desfilaron los equipos artísticos de producciones tan destacadas como ÀNIMA, AVENUE Q, COME FROM AWAY, GYPSY y LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL. La gala reconoció a COME FROM AWAY como gran triunfador de la noche, alzándose con los premios a Mejor Musical, Dirección Escénica (Carla Calabrese), Dirección Musical (Santiago Rosso) y Diseño de Sonido (Eugenio Mellano Lanfranco). También brillaron ÀNIMA, que obtuvo el galardón a Mejor Musical Original y Mejor Escenografía, y GYPSY, con premios en Coreografía, Caracterización y Mejor Actriz Protagonista para Lydia Fairén.

Los Premios del Teatro Musical reafirmaron, un año más, la madurez y diversidad creativa de la escena española. Desde sus inicios en 2007, los PTM han sido un punto de encuentro para reconocer el talento y la dedicación de quienes impulsan el género. Esta edición, celebrada en un espacio tan emblemático como el Teatro Calderón —vinculado históricamente al musical—, volvió a poner en valor el compromiso artístico y la excelencia que caracterizan al teatro musical en nuestro país.

Fotos: Alejandro Palacios

