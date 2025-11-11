 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical

COME FROM AWAY arrasó con 6 galardones incluyendo Mejor Musical. Le siguen GYPSY con 3 y ÀNIMA con 2, incluyendo Mejor Musical Original.

By: Nov. 11, 2025
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

La noche del 10 de noviembre, el Rooftop Lírico del Teatro Calderón se vistió de gala para acoger la 17ª edición de los Premios del Teatro Musical, una cita ya imprescindible para los profesionales del sector. Bajo el cielo de Madrid, intérpretes, creadores y representantes de la industria se reunieron para celebrar un año excepcional para el teatro musical español. La alfombra roja brilló con la presencia de todos los finalistas, que posaron ante los medios en un ambiente festivo y de reencuentro. ¡Disfruta de las fotos exclusivas para BroadwayWorld realizadas por Alejandro Palacios!

Entre los invitados desfilaron los equipos artísticos de producciones tan destacadas como ÀNIMA, AVENUE Q, COME FROM AWAY, GYPSY y LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL. La gala reconoció a COME FROM AWAY como gran triunfador de la noche, alzándose con los premios a Mejor Musical, Dirección Escénica (Carla Calabrese), Dirección Musical (Santiago Rosso) y Diseño de Sonido (Eugenio Mellano Lanfranco). También brillaron ÀNIMA, que obtuvo el galardón a Mejor Musical Original y Mejor Escenografía, y GYPSY, con premios en Coreografía, Caracterización y Mejor Actriz Protagonista para Lydia Fairén.

Los Premios del Teatro Musical reafirmaron, un año más, la madurez y diversidad creativa de la escena española. Desde sus inicios en 2007, los PTM han sido un punto de encuentro para reconocer el talento y la dedicación de quienes impulsan el género. Esta edición, celebrada en un espacio tan emblemático como el Teatro Calderón —vinculado históricamente al musical—, volvió a poner en valor el compromiso artístico y la excelencia que caracterizan al teatro musical en nuestro país.

Fotos: Alejandro Palacios

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo completo de COME FROM AWAY

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Carla Calabrese

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Mela Lenoir

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Laura Enrech

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Gonzalo Pinillos y Chus Herranz

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Nerea Rodríguez

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Lydia Fairén

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Anabel García, Ana Lagares y Edgar Martínez

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Laia Prats

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Alberto Frías

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Amanda Digón, Pepa Lucas, Abril Zamora y Carmen Conesa

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de ASESINATO PARA DOS

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
David Pizarro y Roberto del Campo

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Lucia Ambrosini

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Pepa Lucas

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de ATRAPADAS EN LA OFI

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Eloi Gómez y Anna Alborch

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de CHRISTMAS DREAMS

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Maria Jose Santos de Dios y Lawrence Aliganga

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Amanda Digón y Abril Zamora

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Nerea Rodríguez y Maria Virumbrales

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de GYPSY

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Mara Barros

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
Cristina Picos y Guillermo Pareja

PHOTOS: Así fue la alfombra roja de la Edición 17ª de los Premios del Teatro Musical Image
El equipo de MEDUSA


Need more Spain Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...


Videos